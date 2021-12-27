Российские разработчики интегрировалась с Apple Watсh, чтобы отслеживать местоположение детей

Теперь приложение работает и без привязки к телефону. По данным компании, это первое приложение с функцией трекера для Apple Watсh, которому не нужна синхронизация со смартфоном от Apple.

Пользователям «Где мои дети», помимо определения точной геолокации ребенка, доступен функционал анализа активности ребёнка и контроль его окружения, мониторинг статистики использования приложений, предотвращения пользованием нежелательными приложениями и контентом.

Также в приложении «Где мои дети» для Apple Watсh предусмотрена «тревожная кнопка» для экстренных ситуаций. После того, как ребенок нажмет ее, информация с данными о геолокации немедленно отобразится на смартфоне родителя.

Помимо функций, обеспечивающих безопасность ребенка, есть и развивающие задания. Родитель создает их самостоятельно или выбирает из тех, что предлагает ему приложение. Ребенок, выполняя задания, зарабатывает виртуальные звездочки, которые может обменять на вознаграждение или похвалу от родителей. Задания от сервиса создает команда методологов, учитывая возраст детей.

В будущем в функционал приложения на часах планируют добавить данные о времени, которое ребёнок проводит в гаджете, статусы о физической активности ребёнка, его экранном времени и выполненных заданиях.

Весной 2021 года представители компании Apple вышли с предложением к разработчикам «Где мои дети» интегрировать функции приложения не только в смартфон Apple, но и в новые часы компании, рассказали в пресс-службе. В результате совместной работы появилось приложение «Где мои дети» для умных часов. Решение компании первым прошло модерацию первым среди сегмента приложений для безопасности.

По словам разработчиков, данная технология будет интересна, в первую очередь, западным пользователям, поскольку на их территории доступны Apple Watch с электронной сим-картой. В компаниии ожидают, что приложение позволит увеличить количество американских и западноевропейских пользователей сервиса.

Производитель семейных трекеров, российская компания «Где мои дети», разрабатывает сервис, который при помощи мобильного приложения на телефоне или часах ребенка, позволяет родителям быть спокойнее за своих детей. По собственным данным компании, приложением пользуются более 3 млн родителей в 170 странах мира. Является резидентом «Сколково».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Find My Kids