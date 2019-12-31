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YOUNG

11 ресурсов для самообразования на английском языке

YOUNG
Кристина Шуина
Кристина Шуина

Студентка ГИТР

Анна Меликян

Собрали для тебя подборку сайтов с ресурсами для самообразования на английском языке. В ней видеолекции топовых вузов мира, уроки по программированию и онлайн-курсы.

11 ресурсов для самообразования на английском языке
  • UDACITY — дистанционные курсы с видеоуроками на английском языке. Каждая лекция включает в себя встроенный тест, чтобы помочь студентам понять предлагаемые концепции и идеи. Есть на русском и на английском языках. 
  • ALISON – платформа с курсами по направлениям от управления бизнесом до изучения языков. Тут можно сдать онлайн-экзамен и получить бесплатный виртуальный сертификат. 
  • Khan Academy – тысячи бесплатных микролекций по самым разным темам. Сайт создал в 2008 году выпускник MIT и Гарварда Салман Хан, чтобы у людей из любой страны был доступ к знаниям. 
  • Codeacademy — интерактивная онлайн-платформа, по обучению 12 языкам программирования: Python, PHP, JavaScript, Ruby, Java и другими, а также работе с библиотекой jQuery и языкам разметки и оформления веб-страницы HTML и CSS. Есть на русском и на английском языке, платная версия стоит от $16 в месяц. 

Shutterstock / dotshock

  • Learn to code HTML & CSS — полное руководство для тех, кто только начал изучать HTML и CSS. 
  • HTML Dog — сайт для тех, кто хочет научится языкам программирования HTML, JavaScript и другим. 
  • edX - бесплатные лекции от преподавателей ведущих учебных заведений (Гарвард, Беркли и другие). Сайт был создан специально для интерактивного обучения через интернет. 
  • Berkeley Lectures – видеолекции, которые были записаны специально для студентов Калифорнийского университета в Беркли. Пользователи, которые не учатся в этом вузе, могут смотреть их через edX. 

Shutterstock / dotshock

Выбирайте интересные курсы и образовательные программы в разделе EDU на Rusbase.
  • Treehouse — полный сервис онлайн-курсов, который позволяет очень быстро изучить программирование под Android, iOS или освоить веб-разработку. Подходит как для новичков, так и для знатоков этого дела. 
  • The Code Player — ресурс с пошаговыми видеоруководствами, которые показывают как создаются крутые вещи с нуля. Проект обучает HTML5, CSS3, Javascript и другим языкам программирования. 
  • Open Yale Courses - аудио и видеоуроки от преподавателей Йельского университета. Темы самые разные: от геологии до социологии.

Фото на обложке: Shutterstock / Dean Drobot

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