YOUNG
11 ресурсов для самообразования на английском языке
YOUNG
Анна Меликян
Собрали для тебя подборку сайтов с ресурсами для самообразования на английском языке. В ней видеолекции топовых вузов мира, уроки по программированию и онлайн-курсы.
11 ресурсов для самообразования на английском языкеКристина Шуина
- UDACITY — дистанционные курсы с видеоуроками на английском языке. Каждая лекция включает в себя встроенный тест, чтобы помочь студентам понять предлагаемые концепции и идеи. Есть на русском и на английском языках.
- ALISON – платформа с курсами по направлениям от управления бизнесом до изучения языков. Тут можно сдать онлайн-экзамен и получить бесплатный виртуальный сертификат.
- Khan Academy – тысячи бесплатных микролекций по самым разным темам. Сайт создал в 2008 году выпускник MIT и Гарварда Салман Хан, чтобы у людей из любой страны был доступ к знаниям.
- Codeacademy — интерактивная онлайн-платформа, по обучению 12 языкам программирования: Python, PHP, JavaScript, Ruby, Java и другими, а также работе с библиотекой jQuery и языкам разметки и оформления веб-страницы HTML и CSS. Есть на русском и на английском языке, платная версия стоит от $16 в месяц.
Shutterstock / dotshock
- Learn to code HTML & CSS — полное руководство для тех, кто только начал изучать HTML и CSS.
- HTML Dog — сайт для тех, кто хочет научится языкам программирования HTML, JavaScript и другим.
- edX - бесплатные лекции от преподавателей ведущих учебных заведений (Гарвард, Беркли и другие). Сайт был создан специально для интерактивного обучения через интернет.
- Berkeley Lectures – видеолекции, которые были записаны специально для студентов Калифорнийского университета в Беркли. Пользователи, которые не учатся в этом вузе, могут смотреть их через edX.
Shutterstock / dotshock
- Treehouse — полный сервис онлайн-курсов, который позволяет очень быстро изучить программирование под Android, iOS или освоить веб-разработку. Подходит как для новичков, так и для знатоков этого дела.
- The Code Player — ресурс с пошаговыми видеоруководствами, которые показывают как создаются крутые вещи с нуля. Проект обучает HTML5, CSS3, Javascript и другим языкам программирования.
- Open Yale Courses - аудио и видеоуроки от преподавателей Йельского университета. Темы самые разные: от геологии до социологии.
Фото на обложке: Shutterstock / Dean Drobot
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
Рассылка Rusbase.EDU
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА