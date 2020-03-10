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CEO Reddit назвал TikTok «принципиально паразитическим» приложением

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

CEO и сооснователь Reddit Стив Хаффман назвал одно из самых популярных сейчас приложений — китайский TikTok — «принципиально паразитическим». Его заявление процитировало издание TechCrunch.

CEO Reddit назвал TikTok «принципиально паразитическим» приложением

Комментарии Хаффмана стали одними из самых провокационных высказываний, прозвучавших на панельной дискуссии с Эллиотом Шрейджем, бывшим вице-президентом по коммуникациям и политике Facebook, и Сэмом Лессином, бывшим вице-президентом по продукту Facebook. Во время обсуждения нововведений в TikTok Хаффман резко возразил мысли о том, что стартапам из Кремниевой долины есть чему поучиться у этой соцсети.

«Возможно, я об этом пожалею, но я вообще не могу думать о них в таком ключе. Я считаю это приложение принципиально паразитическим, так как оно всегда слушает, а технология снятия отпечатков пальцев, которую они используют, по-настоящему пугает, и я не могу заставить себя скачать подобное приложение на телефон», — сказал Хаффман.

«Я активно убеждаю людей: ″Не устанавливайте эту шпионскую программу″», — добавил он позже.

«Это необоснованные обвинения, выдвинутые без малейших доказательств», — отметил в разговоре с TechCrunch представитель TikTok.

Эти комментарии Хаффман озвучил перед большой группой инвесторов и предпринимателей из Кремниевой долины, собравшихся на однодневную конференцию Social 2030. Ее организовали Lightspeed Venture Partners и венчурная компания Лессина Slow Ventures. Цель мероприятия — определить, как будут развиваться соцсети в ближайшее десятилетие.

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Хаффман критиковал то, как TikTok отслеживает действия пользователей. Это приложение активно обсуждалось на протяжении всей конференции: Лессин указывал, что TikTok внедрил ряд примечательных нововведений, а Хаффман был одним из немногих людей, выступивших с разгромной критикой приложения.

Источник.

Фото: Горацио Виллалобос — Corbis / Contributor / Getty Images

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