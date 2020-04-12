«В 15 лет я сама организовала первый концерт музыкальной группы». Как редактор паблика в VK стала тур-менеджером

Саша рассказала Rusbase, сколько денег приносят паблики, как из SMM прийти в event-менеджмент и что происходит с музыкальной индустрией из-за карантина.

Александре Маяк 18 лет, и она совмещает работу администратора паблика с профессией тур-менеджера. Четыре года назад Саша начинала с мемов во «ВКонтакте», а сегодня работает на фестивалях Motherland и «Боль», зарабатывает до 150 тысяч рублей за проект, участвует в YouTube-шоу и планирует строить карьеру продюсера.

Начало: мемы и музыка

Все началось с того, что в 13 лет я стала редактором паблика с мемами про писателей во «ВКонтакте». Я тогда увлекалась литературой, обожала стихи Игоря Северянина, но параллельно с этим интересовалась музыкой – у меня было много друзей-музыкантов. В какой-то момент создатели паблика запустили еще один проект – паблик «Бездна музыкального уюта», а меня назначили администратором.

К тому времени в VK была масса пабликов с рецензиями и релизами, но мне хотелось сделать что-то особенное – создать площадку, которая станет фундаментом для начинающих музыкантов. Тогда я решила выкупить паблик, но денег не хватало, поэтому пришлось продать несколько личных вещей – в том числе редкий томик стихов Северянина.

Бизнес-плана у меня не было – я все делала на энтузиазме и о доходах не думала. Но потом релизов от разных групп становилось все больше, уже нельзя было размещать их бесплатно, так что я стала брать деньги за публикацию. На первых этапах они стоили 75 рублей за пост, которые я получала раз в три дня.

Постепенно я начала анализировать рынок: как работает реклама, какие тактики продвижения используют другие паблики. В первую очередь искала то, что нравится лично мне и вдохновляет. Я не просто размещала релизы и подборки, а создавала авторский качественный контент в надежде, что подписчики его оценят. Это сработало. Так паблик начал приносить более существенную прибыль: через четыре года это были уже не 75, а 500 рублей. В какой-то момент посты стали набирать по тысяче лайков, потом 20 тысяч – это был настоящий прорыв.

Мультизадачность: фестивали и концерты

Я всегда мечтала работать в музыкальной индустрии, и ведение паблика понемногу приближало меня к этой цели. Вообще часто бывает, что ты начинаешь с позиции админа, а потом не просто строишь на этом бизнес, но и вливаешься в определенную тусовку и начинаешь строить карьеру. Паблик помогает найти коммьюнити, познакомиться с интересными людьми и получить предложения по работе, которые вообще не связаны с SMM.

Так было и в моем случае. Через паблик я знакомилась с музыкантами, организаторами фестивалей и промоутерами. В какой-то момент они стали предлагать мне заняться event-менеджментом. В 15 лет я уже самостоятельно организовала первый концерт для исполнителя, песни которого часто появлялись в постах.

После этого меня пригласили в команду большого фестиваля отечественной музыки Motherland, где я работаю до сих пор. Это немного повысило мою узнаваемость, и ко мне стали чаще обращаться разные группы, площадки и промоутеры с предложением вместе поработать. В то же время я стала записывать интервью с музыкантами, публиковать рецензии на новые альбомы и релизы.

Четко определенного круга задач у меня нет – все зависит от мероприятия. Когда я работала на фестивалях Motherland или «Боль», то выполняла разную работу. Иногда была раннером – встречала музыкантов в аэропорту, сопровождала по городу. Или координировала волонтеров, собирала участников маркета. За такую работу платят до 15 000 рублей. Если я работаю смотрящей сцены или совмещаю сразу несколько задач, то получаю около 25 000 рублей. Пока мой максимальный заработок – это 150 000 рублей за организацию фестиваля «Абстрактный фестиваль для элиты всех сортов» на 800 человек.

За организацию концертов платят по-разному в зависимости от масштаба выступления и самой группы – в среднем от 3000 до 7000 рублей. Если на мероприятие приходит около 100 человек, то доход уже будет 7500 рублей.

Для небольших групп лучший способ заработать и получить известность за пределами Москвы и Санкт-Петербурга – это тур. Моя задача – организовать всю логистику, найти локальных промоутеров, позаботиться о продвижении. Нужна ежедневная упорная работа, чтобы мероприятие удалось, музыканта услышали и он не зря приехал в другой конец страны.

В основном я работаю с небольшими панк- и рэп-проектами и пока организовала три тура. В среднем за каждый город платят около 1000 рублей, а всего бывает около 20-25 городов. Иногда предлагают 30% от выручки.

Паблики тоже приносят доход. Сейчас я продолжаю вести паблик Бездна музыкального уюта, а также MOTHERLAND. Периодически я получаю деньги за рекламу, иногда подписчики переводят донаты. Над проектом теперь работает команда редакторов: они разбирают сообщения и делают посты, поэтому часть дохода идет на зарплаты. Иногда я отправляю им мерч – футболки и другие приятные мелочи. Ребята работают со мной уже четыре года, и мы стали одной большой семьей.

Как карантин повлиял на event-бизнес

Сейчас из-за ситуации с коронавирусом именно паблик приносит мне основную выручку. Весь музыкальный и event-бизнес пошел на спад: мероприятия отменяют, концерты и туры переносят на неопределенный срок. Организаторам приходится возвращать деньги за билеты, а клубы с задержками переводят обратно предоплату. У меня сорвался тур и несколько концертов.

Конечно, я стараюсь не унывать. С музыкантами мы организуем трансляции, принимаем донаты, продаем мерч. Фестивали и концерты уходят в онлайн, но не у всех есть возможность организовать стрим.

Из-за карантина появилось больше времени создавать новые материалы. Можно чаще делать посты в пабликах, тщательнее отбирать контент, чтобы люди не теряли интерес и поддерживали музыкантов. Стараемся извлечь пользу из этого вынужденного затишья, чтобы после спада подняться наверх.

Сейчас я по максимум беру задачи по SMM, редактирую тексты и составляю контент-планы. Нужно держаться на плаву, иначе сломаться очень легко.

Несмотря на кризисную ситуацию в event-индустрии, я понимаю, что у меня накопился большой опыт: я организовала сотни мероприятий и концертов, успела поработать на крупнейших фестивалях и в клубах, перестала зависеть от родителей и поняла, чем действительно хочу заниматься. Осенью я планирую поступать в университет на направление рекламы и PR – учебу буду оплачивать самостоятельно. В перспективе вижу себя продюсером или промоутером – хочется, чтобы мое имя было на слуху у лидеров рынка.

Что я поняла за пять лет работы админом паблика

Любая работа помогает быстрее взрослеть: ты учишься сотрудничать с людьми, решать спорные ситуации и преодолевать конфликты, а главное – стабильно изо дня в день делать любимое дело. В результате развивается мотивация, прокачиваются коммуникативные навыки – то, что принято называть soft skills.

Работа в digital-среде имеет свои плюсы. Я научилась создавать интересный контент, продвигать его и поддерживать контакт с аудиторией. Благодаря этому я могу сегодня работать и SMM-менеджером, и контент-продюсером, и редактором.

Еще один плюс работы админом в подростковом возрасте – это финансовая грамотность. Еще в школе ты учишься самостоятельно управлять деньгами: знаешь, как открыть счет в банке, создать QIWI-кошелек, как платить сотрудникам зарплату и как выводить заработанные деньги. Начинаешь разбираться в финансовых инструментах и выбирать более выгодные и комфортные тарифы.

Недавно я стала самозанятой и теперь оформляю все платежи, чеки и оплату через единый кошелек.

Администрирование паблика в моем случае – это еще и билет в музыкальную индустрию, о которой я мечтала. Все, что у меня было на первом этапе, – это увлечение музыкой и круг знакомых музыкантов. Без высшего образования и в таком юном возрасте какие у меня были шансы организовывать концерты, туры и фестивали?

Ведение популярного паблика в VK – это хороший шанс показать, что ты действительно увлечен своим делом и разбираешься в предмете. Именно это помогло мне выйти на нужных людей и получить проекты, которые редко поручают специалистам моего возраста без образования.

Такой путь проходят многие админы: сегодня они управляют группой в VK или ведут канал в Telegram, а завтра становятся креативными директорами, блогерами, редакторами и PR-менеджерами — на них обращают внимание и приглашают к сотрудничеству. Из админов получаются классные начинающие специалисты креативной индустрии.

Конечно, у работы есть свои минусы. Это хорошая стартовая позиция, но долго оставаться в рамках этой профессии сложно. Тем более соцсети постоянно меняются: вводят новые правила и ограничения, усложняют продвижение, и под это приходится подстраиваться. Сейчас я постепенно перехожу в Telegram – там выгоднее размещать рекламу, а посты не теряются в бесконечном фиде. Поэтому всем начинающим администраторам советую на раннем этапе подумать, как диверсифицировать digital-бизнес и осваивать новые платформы.

Вокруг профессии админа все еще много мифов. Считается, что администраторы зарабатывают огромные деньги, пользуются популярностью у сверстников, а главное, не прилагают больших усилий, чтобы зарабатывать большие суммы. Как видите, это не так. Но успеха можно добиться даже сегодня, когда рынок перегрет. Главное создавать уникальный контент, которым действительно «горишь». В этом случае и паблик будет успешным, и личностный рост гарантирован – а с ним и интересные предложения о работе.

Фото: архив автора материала