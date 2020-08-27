Привет! Это шестой выпуск подкаста «Как (не) работать» и мы его ведущие Аня и Оля. Мы вернулись с карантинного вынужденного отпуска и пообщались с Верой Котельниковой, комикессой и участницей шоу «Женский стендап», о том, как зарабатывать на юморе.

Выпуск уже можно послушать на платформах iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts и «ВKонтакте».

Деньги за шутки: шестой выпуск подкаста «Как (не) работать»