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YOUNG

Деньги за шутки: шестой выпуск подкаста «Как (не) работать»

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Привет! Это шестой выпуск подкаста «Как (не) работать» и мы его ведущие Аня и Оля. Мы вернулись с карантинного вынужденного отпуска и пообщались с Верой Котельниковой, комикессой и участницей шоу «Женский стендап», о том, как зарабатывать на юморе.

Выпуск уже можно послушать на платформах iTunesSoundcloudCastbox«Яндекс.Музыке»Google Podcasts и «ВKонтакте»

Деньги за шутки: шестой выпуск подкаста «Как (не) работать»

Какое-то время Вера работала по профессии — она журналистка, но чувство юмора оказалось сильнее тяги к стабильности. И она выбрала стендап. Вера рассказала нам, сколько раз в неделю выступает (много!), из чего состоит ей ежедневная рутина и какие самые странные заказы на шутки она получала. 

А ещё поделилась развёрнутым гайдом о том, откуда берутся деньги у стендаперов.

Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде. 

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