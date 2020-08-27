Деньги за шутки: шестой выпуск подкаста «Как (не) работать»
Привет! Это шестой выпуск подкаста «Как (не) работать» и мы его ведущие Аня и Оля. Мы вернулись с карантинного вынужденного отпуска и пообщались с Верой Котельниковой, комикессой и участницей шоу «Женский стендап», о том, как зарабатывать на юморе.
Выпуск уже можно послушать на платформах iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts и «ВKонтакте».
Какое-то время Вера работала по профессии — она журналистка, но чувство юмора оказалось сильнее тяги к стабильности. И она выбрала стендап. Вера рассказала нам, сколько раз в неделю выступает (много!), из чего состоит ей ежедневная рутина и какие самые странные заказы на шутки она получала.
А ещё поделилась развёрнутым гайдом о том, откуда берутся деньги у стендаперов.
Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде.
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