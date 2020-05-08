«Даже если ваша жизнь кажется рутинной и скучной, вы всегда можете пойти домой другой дорогой и там встретить какие-то приключения»

Мы публикуем расшифровку второго выпуска с Виталием Раскаловым — самым известным руфером России, путешественником и фотографом. Полную версию можно послушать на всех наших платформах: iTunes , Soundcloud , Castbox , « Яндекс.Музыке », Google Podcasts , « ВKонтакте » и Telegram .

Rusbase Young запустил новый подкаст «Как (не) работать». В нём мы общаемся с теми, кто нашёл альтернативу традиционным трудовым отношениям, режиму работы 5/2 и офису.

Как всё начиналось

Я начал работать в 14 лет — писал самые простые программы, делал сайты, потом увлёкся фотографией. Появились деньги, и я купил фотоаппарат, начал уже активно этим заниматься. Правда, я никогда не думал, что это затянется на 10 лет.

Когда ты занимаешься каким-то делом, ты им горишь и не думаешь о деньгах. Сначала у тебя появляется причина вставать по утрам, а потом уже доход.

Про образование

Я практически не учился — где-то в классе 9 ушёл из школы. Зачем ходить туда, где тебе неинтересно? Мне больше нравилось дома сидеть: у меня был компьютер, и я зарабатывал деньги.

Я с большим удовольствием, думаю, лет в 30 решусь пойти учиться. Например, в Нью-Йорке есть школа кино, которая сейчас действительно интересна мне.

Нынешний заработок

Сейчас я получаю дивиденды от фотографии и зарабатываю иногда на выставках. YouTube раньше приносил достаточно много денег, но сейчас поменяли правила монетизации, поэтому таких уж больших денег там нет. Но если его развивать, то на одном канале с миллионом подписчиков можно зарабатывать 1000 долларов в месяц. Это достаточно неплохо, если ты живёшь один в Москве. Сейчас на YouTube пришли большие рекламодатели, они готовы платить за то, чтобы ты пиарил продукт. Но, знаете, все деньги мира не заработаешь.

Ещё я читаю лекции по фотографии, экстриму. Это даже больше интересные истории. Самая большая была в Южной Корее, в Сеуле. Я выступал на аудиторию в 4500 человек на английском языке. Это очень много и очень страшно. У тебя есть 15 минут, и ты должен рассказать, как меняешь мир, как даёшь новому поколению какие-то знания.

У меня концепция очень простая — будьте смелее.

Даже если ваша жизнь кажется рутинной и скучной, вы всегда можете пойти домой другой дорогой и там встретить какие-то приключения.

В какие трудные ситуации можно попасть

Я был в тюрьме в Дубае шесть дней. Самое неприятное в этой ситуации — у тебя нет понимания, сколько ты здесь будешь сидеть. Тебе говорят, что скоро отпустят, но на самом деле всё становится только хуже. Это страшно.

Ты много думаешь о том, как отсюда выбираться. Много думаешь о близких. Когда у тебя неопределённость и никто не знает, куда ты пропал — нас забрали, и мы сказать ничего не смогли — это ещё хуже. Это очень подавляет, потому что все твои близкие, родственники, друзья — все они очень переживают.

Я тогда думал о хорошем. Понимал, что рано или поздно я отсюда выйду и нужно сейчас не сходить с ума.

Цели и планы на будущее

У меня всегда была цель из-за какого-то внутреннего челленджа побывать там, где никто не был. Для этого даже не обязательно что-то снимать.

Я бывал в таких местах, где камеру не брал. Это очень круто, мне нравится это осознавать, потому что здесь на первый план выходит не заработок денег и не то, как извлечь выгоду из того, что ты сделал. На первый план выходит твоё любимое дело. Это очень важно.

Следующее, чем я бы хотел заниматься — это чтобы был пассивный доход, а я бы ездил по миру. Думаю, что всю жизнь могу так жить: путешествовать, смотреть места. Я бы не хотел этим делиться, потому что для этого нужны социальные сети, а я их терпеть не могу. Мне не нравится публичность.

Фото: архив героя материала