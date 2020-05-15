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«Первую работу я продала за 20 долларов». Героиня подкаста «Как (не) работать» о профессии мечты и монетизации своего творчества

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Rusbase Young запустил новый подкаст «Как (не) работать». В нём мы общаемся с теми, кто нашёл альтернативу традиционным трудовым отношениям, режиму работы 5/2 и офису.

Мы публикуем расшифровку третьего выпуска с Екатериной Петропавловской (kateillustrate) — инстаграм-блогером и иллюстратором, которая ради профессии бросила работу в Google. Сейчас с Кейт сотрудничают такие бренды, как L’Oreal, Huawei, Uniqlo. Полную версию можно послушать на всех наших платформах:  iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts, «ВKонтакте» и Telegram.

«Первую работу я продала за 20 долларов». Героиня подкаста «Как (не) работать» о профессии мечты и монетизации своего творчества

Как всё началось

До 21-22 лет я жила в рамках представления других людей о том, как должна выглядеть успешная жизнь человека. Неважно, где ты родился, но круто, если уезжаешь в большой город.

В то время все уезжали и поступали на экономистов, юристов. Я даже не слышала, что есть возможность поступить на дизайнера, архитектора или ещё на кого-то. 

Вот такая у меня была траектория, возможно, от недостатка информации или отсутствия интернета. А когда в моей жизни появились социальные сети, которые начали транслировать различные модели жизни, я присмотрелась к одной из них. Но это случилось не просто.

Почему работа в Google — это не работа мечты

После университета я начала искать работу. Ситуация сложилась таким образом, что, несмотря на моё прекрасное знание итальянского языка, для выпускников вузов рынок труда был закрыт. Вакансий не было. Мне пришлось смотреть работу в других странах. 

Для меня Google был последней опцией в списке. Я начала узнавать про вакансию, когда поговорила с людьми, которые там работали, поняла, что стартовая позиция в Google не станет работой моей мечты. Вакансия была в службе поддержки и продаж — странный микс, когда ты решаешь проблемы других, но при этом тебе нужно что-то продавать. Все первые полгода проходили в режиме  «придумать, как себе сделать работу интереснее».

В Google, как правило, набирают работников, обладающих большим количеством и уровнем навыков, чем требуется для конкретной должности. Из-за этого тебе быстро становится скучно. 

Как творчество приносит деньги

Моё экономическое образование не прошло даром. Мы с другом решили, что иллюстрации нужно монетизировать сразу. Сначала была цель — набрать какое-то количество рисунков, которые можно показывать. Когда набралась критическая масса, начали рассылать письма с предложениями. Параллельно я всё выкладывала в инстаграм, ставила хэштеги — тогда это работало и ко мне приходили клиенты. Первую работу я продала за 20 долларов. Мне тогда страшно было назвать какую-либо цену. Не было понимания, сколько это должно стоить. Потом я начала просить больше. 

На что похожа жизнь иллюстратора

В начале я отправляла заказчиками письма и потом мы просто общались, договаривались о проектах. Как это изменилось? Сейчас стало больше постоянных клиентов, которые возвращаются ко мне за новыми проектами. Меньше стало потребности в исходящей коммуникации. Стало больше входящих запросов, благодаря пиару, сарафанному радио и предыдущим проектам, общению со СМИ и старыми друзьями. 

Каждые два-три месяца я стараюсь уезжать, менять обстановку. Для меня это очень важно. Это и вдохновение, и встреча с новыми людьми.

Я пока пытаюсь нащупать баланс, как бы мне было хорошо работать в идеальном мире, как лучше совместить работу и отдых. 

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