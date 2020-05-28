«С утра я сидела на тумбочке и громко плакала, потому что не хотела идти на работу». Героиня подкаста «Как (не) работать» — о фрилансе и волонтёрстве

Мы публикуем расшифровку второго выпуска с Юлей Некрасовой — пиарщиком и маркетологом, которая дважды бросала стабильную работу, чтобы стать фрилансером и путешествовать по миру. Полную версию можно послушать на всех наших платформах: iTunes , Soundcloud , Castbox , « Яндекс.Музыке », Google Podcasts , « ВKонтакте » и Telegram .

Rusbase Young запустил новый подкаст «Как (не) работать». В нём мы общаемся с теми, кто нашёл альтернативу традиционным трудовым отношениям, режиму работы 5/2 и офису.

Как уйти из офиса

Однажды перед выходом на работу я сидела на тумбочке и громко плакала, потому что вообще не хотела выходить из дома. Мне всё надоело, я сильно устала от происходящего и поняла, что надо что-то менять.

Изменения были ужасно тяжёлыми, было безумно страшно, потому что у меня было насиженное место, классная зарплата и коллектив, а если уходить, то непонятно куда.

Я начала искать проекты на фрилансе. Это сделать непросто после стабильной работы. Ты хочешь высокую зарплату, чтобы у тебя было больше времени и можно было работать из дома. Первые два месяца я ничего не делала, искала какие-то проекты, жила на воздушную подушку, которая осталась от предыдущей работы.

Почему работа фрилансером в жарких странах — не всегда хороший вариант

Я поступила, как большинство фрилансеров — взяла билет в один конец в Таиланд и поехала куда-то в неизвестность. Это был ад, я ни разу не ощутила всего кайфа жизни фрилансера в Таиланде. На Пангане было классно — тусовки и работа, но это совсем не приносило удовольствия.

Вроде у тебя есть море и пляжи рядом, но ты не чувствуешь себя полноценно, потому что у тебя нет уверенности вообще ни в чём. Ты не знаешь, что будет завтра.

В Таиланде я пожила два месяца, а потом рванула в мекку всех фрилансеров — на Бали. Там прошло ещё два месяца. Я поскиталась по разным заведениям, где работают фрилансеры. Это повергло в шок — я увидела огромные коворкинги с десятками людей с ноутбуками. Я поняла, что это не моя история — я люблю работать в тишине, в спокойной обстановке. И тогда решила, что снова пойду работать в офис.

Бегство на край света

Первые три месяца после возвращения в офис я работала снова круглосуточно, с полной отдачей, выполняя все проекты, не срывая дедлайны. Это была работа на износ. Прошло ещё полгода и я поняла, что всё-таки нет. Какое бы удовольствие не приносила работа, то сидеть в офисе с 9 до 18 ежедневно, постоянно задерживаться и не видеть жизни, не иметь возможности долго путешествовать, отключить телефон на несколько дней — я поняла, что не могу и не хочу так жить.

Наступил мой второй побег. Я уходила в никуда. Я спросила себя, чего хочу, и решила, что поеду куда-то волонтёром. Сидя за компьютером, начала искать, куда поехать и поняла, что ещё не была на Дальнем Востоке. Волшебным образом первым запросом в интернете было — волонтёрство в сёрф-лагере на Камчатке.

Вот так человек с огромным опытом работы в маркетинге, гуру медиа-коммуникаций начал работать в вагончике поваром на берегу Тихого океана.

В кэмпе на Камчатке есть очень много людей, которые побросали свои крутые карьеры и приехали сюда. Это классно, что здесь ты можешь найти единомышленников, людей, которые думают так же, как ты. Они радушны, открыты, на них можно положиться, они окажут тебе поддержку.

Почему люди продолжают работать в офисе

Раньше я не знала, что можно иначе. Я работала, потому что должна быть выше, сильнее, умнее, показать, чего могу достичь в своём городе. Мне нужно было срочно лететь вперёд. Я хотела кому-то что-то доказать.

Потом я поняла, что это не моя роль.

Когда ты на старте, у тебя всё получается — ты всё делаешь на азарте, а потом останавливаешься и спрашиваешь, как это на тебя влияет.

Некоторые люди могут выйти из этого, но сейчас знаю многих людей, которые продолжают существовать в этой системе, потому что не видят других вариантов. Плюс огромное количество страхов. Но всем вокруг вообще не важно. Ты должен делать так, как чувствуешь.

Что для меня означает работа на фрилансе

Я очень много читала статей про работу на фрилансе, про работу дома на удалёнке. Мне было интересно, как всё функционирует, чтобы полностью на неё перейти. Я очень тревожный человек, поэтому пыталась изучить вопрос со всех сторон, чтобы понять, подойдёт ли это мне.

Для меня в первую очередь работа на фрилансе — это про сокращение рабочего времени.

Пусть это будет меньше денег, тривиальные задачи. Так я могу чувствовать себя комфортно и могу позволить себе работать тогда, когда удобно и столько, сколько мне удобно.

Фото на обложке: архив героя материала