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«Я выучила английский c TikTok» — и другие достижения выпускников школ

YOUNG
Юля Талецкая
Юля Талецкая

Главный редактор онлайн-школы «Фоксфорд»

Анна Меликян

Как быстро освоить тайм-менеджмент, улучшить разговорный английский и развить целеустремлённость — всё это знают выпускники школ после тяжёлого учебного года. Ученики онлайн-школы «Фоксфорд» поделились с читателями Rusbase полезными лайфхаками и ачивками, которыми гордятся.

«Я выучила английский c TikTok» — и другие достижения выпускников школ

Аскат Капаров

Лайфхак: разбил большую цель на несколько задач и спланировал их выполнение на несколько лет вперёд

Где-то после 8 класса я подумал: «А почему бы не получить высшее образование за границей, скажем, в Канаде?». Сначала я поставил цель — выбрать вузы. Я задумался, что мне надо сделать, чтобы достичь цели. Так я составил список дел на три года:

  • самостоятельно освоить курсы по менеджменту и экономике;
  • подготовиться и дать специальный экзамен по английскому;
  • улучшить оценки — у меня было в среднем 4,4, а для топовых вузов Канады этого было мало.

Сложнее всего было заниматься всем этим одновременно, причём я ещё был старостой класса и в тот момент начал учить японский. Это только кажется, что три года — большой срок, потому что когда много планов, время пролетает очень быстро. Зато в конце концов в аттестате не оказалось ни одной четвёрки, баллы за экзамен по английскому были высокие, и уже весной на последнем году обучения мне пришло приглашение от канадского вуза.

Анастасия Тамбовцева

Лайфхак: использовала свои привычки и интересы для комфортного достижения цели

У меня были трудности с разговорным английским, хотя правильнее будет сказать, что у меня с ним не было вообще ничего общего. И самая большая проблема в том, что я много ленюсь и постоянно бросаю всё, что начинаю делать. Но, кажется, здесь мне удалось обмануть свою психологию и всё-таки начать свободно говорить по-английски.

Что я сделала: 

  1. Привлекла к этому свою старшую сестру, мы занимались вместе, и стало веселее. 
  2. Решила использовать свои интересы как возможности. А что мне интересно? Правильно, Instagram, TikTok, YouTube и мультфильмы. Я стала больше времени проводить на англоязычных страницах в соцсетях, смотрела мультфильмы в оригинальной озвучке, видео с носителями языка, слушала их речь и запоминала не только отдельную информацию, но и целые фразы. 

В итоге я действительно заговорила по-английски.

Unsplash

Дмитрий Щека

Лайфхак: использовал игры и приложения для повышения мотивации, изучил методики тайм-менеджмента в YouTube

Моя подготовка к экзаменам началась летом перед 11 классом. Тогда в «Фоксфорде» можно было бесплатно пройти курсы прошлого учебного года, и я почему-то вдруг решил, что буду сдавать информатику, хотя особо ничего про этот предмет не знал, а понятие «программирование» меня пугало и вводило в ступор. За август мне предстояло освоить два курса (математика и информатика), получалось по два занятия в день. Когда изучал информатику, с мотивацией очень помогло приложение Habitica — там ты переносишь свои реальные задачи на виртуального персонажа, выполняешь задания в реальной жизни и зарабатываешь очки.

Когда начался 11 класс, учёбы стало больше. Я пошёл на новые курсы по тем же предметам, но часто пропускал онлайн-занятия и смотрел потом в записи, копил долги и разгребал на каникулах, забывая обо всей остальной жизни.

Мне это не нравилось, и я решил попробовать «дофаминовую детоксикацию» — это когда отказываешься от мемов, YouTube и игр. Узнал я об этом способе, кстати, на YouTube.

За неделю мне удалось прочитать две книги, которые давно ждали своего часа, и вырастить свой рейтинг в Codewars — это платформа, где обучаются и тренируются разработчики и программисты. 

Этого мне показалось мало, я вернулся на YouTube за новыми идеями и нашёл там ещё три интересных способа мотивировать себя, один из которых был от PewDiPie. Блогер посоветовал вести записи тренировок, чтобы не бросить. Другие два видео были про принцип «20% усилий — 80% результата» и метод преодоления себя с помощью такой фразы: «Окей, я могу позаниматься этим две минуты, и если я не захочу продолжать, то прервусь». Я совместил все три идеи, и это сработало: теперь каждый день у меня хватает времени и мотивации на тренировки, программирование и повторение материала к ЕГЭ.

Фото на обложке: Unsplash

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