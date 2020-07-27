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В топе — только кривляния? Разрушаем 9 мифов о TikTok

YOUNG
Андрей Тимофеев
Андрей Тимофеев

Продюсер, блогер, инфлюенсер

Анна Меликян

Любители соцсети TikTok знают, что попадание в рекомендации — часто вопрос везения. У площадки сложные алгоритмы, которые помогают (или мешают) видео оказаться в ленте других пользователей. Понять их не всегда просто, так что этот процесс оброс мифами. 

Мы собрали девять актуальных заблуждений — и разрушили их.

В топе — только кривляния? Разрушаем 9 мифов о TikTok

Если долго сидеть в TikTok, алгоритмы сами будут продвигать ваши видео в топ

Многие пользователи верят в то, что сеть видит, сколько времени они проводят в приложении, и, чем больше это время, тем больше шанс, что их видео попадет в рекомендации. На самом деле это никак не влияет на попадание видео в топ. За это отвечают алгоритмы сети — именно они обеспечивают видео удержание и вовлеченность.

Если снимать видео на камеру внутри приложения, то оно попадёт в рекомендации

На самом деле это не правда. Без разницы как вы снимаете видео: на внешнюю камеру от телефона, фотоаппарат или же на камеру внутри приложения. В рекомендации попадают лишь те видео, которые способны удержать пользователя, поэтому абсолютно все равно, как именно это видео было снято.

Unsplash

Если не снимать видео больше месяца, аккаунт попадёт в теневой бан

Конечно, это заблуждение. Как и любая другая площадка, TikTok не убирает с ваших видео возможность попадания в рекомендации. Большинство верит в то, что лучше создавать новый аккаунт потому что так у него будет больше шансов попасть в топ. Но ваше отсутствие никаким образом не влияет на алгоритмы сети. 

Правда, пропадать надолго не стоит, потому что аудитория вас просто может забыть — лучше всегда быть на виду у подписчиков. 

Снимать ролики нужно только под популярную музыку

Как показывает практика, все наоборот — чаще всего «заходят» старые и давно забытые песни. Они на ностальгии перебивают тренды и разрывают чарты еще раз. Яркий пример — треки «Морская черепашка» и «Трудный возраст», песни 2000 и 2006 года, заняли прочные позиции в трендах последнего месяца.

@klavacoca

Мои сладуси @dream_team_house

♬ Trudnyy Vozrast - МакSим

Для съемки ролика нужно выглядеть идеально, а девушкам — обязательно делать макияж

На деле площадка настолько лояльна, что примет вас таким, какой вы есть. В последнее время люди с проблемной кожей и особенностями здоровья попадают в рекомендации, становятся популярными и получают очень много просмотров. TikTok — площадка для настоящих и искренних.

Ролики, над которыми слишком стараются, не заходят, а если снять «от балды», это обязательно выстрелит  

Закон подлости, конечно, никто не отменял, но думать, что это будет работать всегда — неправильно. В основном попадание бессмысленных, глупых роликов в рекомендации — чистая случайность. Не забывайте, что качество вашего видео — самая важная составляющая для привлечения и удержания аудитории.

Видео на фоне синей или фиолетовой неоновой подсветки имеет больше шансов попасть в топ

Вы часто могли видеть ролики, в которых блогер в качестве фона использует светодиодную ленту и настраивает на ней фиолетовый или синий цвет. Бытует мнение, что TikTok любит видео, в которых используются такие цвета. На деле это всё, конечно же, полный бред, и ничего общего между светодиодами и алгоритмами соцсети нет.

Нельзя снимать видео в «кричащей» брендовой одежде 

Конечно, это не так. Если внимательно изучить тренды, можно увидеть абсолютно другую картину. Ваша одежда никак не влияет на попадание в тренды, алгоритмы на нее не реагируют. Но не стоит забывать о качестве вашей картинки — не надевайте слишком яркие вещи, которые рябят в кадре и могут выглядеть как шум — это испортит впечатление зрителя о вашем ролике.

В TikTok тупой контент, который невозможно смотреть

На самом деле контент в TikTok очень разнообразный и формируется исходя из реакции зрителя на то или иное видео. Например если вы активно лайкаете видео, в которых готовят еду, ваша лента с рекомендациями будет кулинарной, а если котиков, соответственно, большинство видео будут с котиками. Одно можно сказать точно — контент на этой площадке найдется для всех.

Фото на обложке: Shutterstock / Swill Klitch

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