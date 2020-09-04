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TikTok объявил победителей бизнес-челленджа #ПокажиСвойБизнес

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Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

TikTok подводит итоги бизнес-челленджа для предпринимателей #ПокажиСвойБизнес. Участникам надо было рассказать о своём деле в формате короткого и креативного видеоролика — поделиться идеей создания, его историей или достижениями. Команда жюри TikTok, Rusbase и «Кухни на районе» выбрала победителей — самых интересных и вдохновляющих участников, рассказали в пресс-службе TikTok.

TikTok объявил победителей бизнес-челленджа #ПокажиСвойБизнес

По итогам выбрали победителей в номинациях:

  • «История успеха» — ювелирная студия @rish_art

Предприниматель из Ногинска обучался ювелирному мастерству с 14 лет, в 18 устроился на работу в маленькую мастерскую и через пять лет стал её владельцем. После он решил открыть собственную студию в центре города, влез в огромные долги, но вскоре сумел выйти из трудной ситуации. Сейчас у него команда из 13 человек и каждый месяц в студии делают около 60 украшений. 

  • «Креативность самопрезентации» — умная техника @gipertech.ru

Предпринимательница из Москвы и её муж поставляют лазерное оборудование и помогают клиентам запускать свой бизнес. В видеороликах девушка рассказала о специфике лазерного оборудования, его применении и возможностях. 

  • «Народный выбор» — подарки ручной работы @ksuart

Предпринимательница из Ижевска создаёт изделия из полимерной глины. В работе женщине помогает её дочь — рисует и мастерит своими руками. Видео предпринимательницы посмотрели более 6 миллионов человек. Она отмечает, что благодаря такому формату реализовала творческий потенциал.  

Победители получат денежные призы от TikTok, которые пойдут на развитие бизнеса. 

Фото на обложке: Shutterstock / Van dii

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