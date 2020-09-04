TikTok объявил победителей бизнес-челленджа #ПокажиСвойБизнес

TikTok подводит итоги бизнес-челленджа для предпринимателей #ПокажиСвойБизнес. Участникам надо было рассказать о своём деле в формате короткого и креативного видеоролика — поделиться идеей создания, его историей или достижениями. Команда жюри TikTok, Rusbase и «Кухни на районе» выбрала победителей — самых интересных и вдохновляющих участников, рассказали в пресс-службе TikTok.

По итогам выбрали победителей в номинациях:

«История успеха» — ювелирная студия @rish_art

Предприниматель из Ногинска обучался ювелирному мастерству с 14 лет, в 18 устроился на работу в маленькую мастерскую и через пять лет стал её владельцем. После он решил открыть собственную студию в центре города, влез в огромные долги, но вскоре сумел выйти из трудной ситуации. Сейчас у него команда из 13 человек и каждый месяц в студии делают около 60 украшений.

«Креативность самопрезентации» — умная техника @gipertech.ru

Предпринимательница из Москвы и её муж поставляют лазерное оборудование и помогают клиентам запускать свой бизнес. В видеороликах девушка рассказала о специфике лазерного оборудования, его применении и возможностях.

«Народный выбор» — подарки ручной работы @ksuart

Предпринимательница из Ижевска создаёт изделия из полимерной глины. В работе женщине помогает её дочь — рисует и мастерит своими руками. Видео предпринимательницы посмотрели более 6 миллионов человек. Она отмечает, что благодаря такому формату реализовала творческий потенциал.

Победители получат денежные призы от TikTok, которые пойдут на развитие бизнеса.

Фото на обложке: Shutterstock / Van dii