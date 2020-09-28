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28 крутых программ и ресурсов для работы с Instagram

YOUNG
Георгий Балоянц
Георгий Балоянц

Генеральный директор ООО «Академия блогеров»

Мария Передок

Инстаграм активно развивается и расширяется. Количество брендов и инфлюенсеров в социальной сети растет, а вместе с ним растут и требования к контенту. Чтобы облегчить работу блогеров, для которых скорость постинга имеет значение, существуют специальные программы по работе с видео и фото. Мы составили подборку самых ярких и полезных приложений — пользуйтесь.

28 крутых программ и ресурсов для работы с Instagram

Работа с фото и видео

Inshot

Одна из самых популярных программ для монтажа видео. Позволяет менять скорость проигрывания, накладывать фильтры, эффекты, переходы, обрезать картинку, накладывать нескольких звуковых дорожек, добавлять стикеры и тексты. Inshot практически универсален, а интерфейс интуитивен. Большинство нужных функций доступны в бесплатной версии.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 329 р.

Доступно на IOS и Anroid.

Clips

Видеоредактор от Apple. Помимо стандартных функций имеет несколько интересных фишек. Например, можно снимать видео с собственными Animoji вместо своего лица. Кроме того, программа автоматически распознает речь и накладывает субтитры на видео.

Стоимость: бесплатно.

Доступно только на IOS.

Ultralight

Просто редактор для обработки фото и видео. Позволяет более глубоко проработать цветокоррекцию, а также создавать собственные уникальные готовые пресеты. Подходит для быстрой обработки, потому что не требует импорта фото или видео.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия за 599 р.

Доступно только на IOS.

Instories

Кроме большого количества современных стильных шаблонов для сториз, позволяет создавать собственные проекты. Из особенностей – большой выбор анимации для текста и русскоязычных шрифтов, интересные стикеры и переходы. Сейчас это одна из самых распространенных программ среди блогеров и сторизмейкеров.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 459 р.

Доступно на IOS и на Android.

Shutterstock / Look Studio

Made

Одно из стандартных приложений для сториз с огромным количеством шаблонов, треть из которых доступна в бесплатной версии.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия за 399 р. в месяц.

Доступно на IOS и на Android.

Mojo

Еще одно приложение с коллекцией готовых анимированных шаблонов для сториз. Есть возможность добавлять текст, большой выбор шрифтов. Шаблоны можно редактировать и «подгонять» под себя.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 399 р.

Доступно на IOS и на Android.

500 Stories

Название говорит само за себя – примерно столько различных шаблонов для сториз содержит приложение. Все шаблоны редактируемы, есть возможность добавить собственный текст.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 499 р.

Доступно только на IOS.

Unfold

Одно из первых приложений с минималистичными шаблонами. Собственные шаблоны представляли даже известные бренды и дизайнеры. Есть возможность добавлять текст и стикеры.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 299 р.

Доступно на IOS и на Android.

PicsArt

Многофункциональный фото- и видеоредактор. В PicsArt большой простор для творчества. Здесь большой выбор стоковых фото, стикеров, шрифтов, эффектов и многого другого. Можно создавать что угодно, от мемов до коллажей. Одна из крутых фишек – вы можете создать собственный стикер, сохранить его как клип-арт и в дальнейшем использовать, например, в своих сториз.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 499 р.

Доступно на IOS и на Android.

Базарт

Похожее приложение с таким же обширным количеством функций. Среди прочего можно парой касаний вырезать фон. Есть возможность создавать собственные gif-анимации.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 459 р.

Доступно на IOS и на Android.

Loopsie

Фото- и видеоредактор с собственной камерой. Позволяет делать фото и видео с длинной выдержкой, создавать 3D-фотографии, добавляет стабилизацию к видео. Отличное приложение, чтобы разнообразить свой контент.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 499 р.

Доступно на IOS и на Android.

Dazz Cam

Еще одно приложение, позволяющее создавать 3D-фотографии. Во встроенной камере есть возможность двойной экспозиции. Есть интересные пленочные фильтры для фото и видео.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 329 р.

Доступно только на IOS.

Shutterstock / AngieYeoh

Videoleap

Продвинутый видеоредактор, позволяющий работать сразу с несколькими слоями видео и аудио. Можно накладывать музыку или озвучку, «играть» со смешением слоев и переходами. Есть возможность цветокоррекции, регулятор громкости и скорости. Можно даже работать с хромакеем. Идеально для профессионального использования.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 399 р.

Доступно на IOS и на Android.

Strucc

Видеоредактор для ленивых. Загружаете видео, выбираете стиль — приложение само создает за вас небольшое, но очень стильное видео.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 349 р.

Доступно только на IOS.

ImgPlay

Приложение для создания гифок из фотографий и видео. Можно добавлять текст, фильтры и стикеры.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 229 р.

Доступно на IOS и на Android.

Шрифты

Приложение с необычными русскоязычными шрифтами для сториз. Принцип простой: пишете текст, выбираете дизайн, копируете и вставляете в сториз. Помогает создавать собственный стиль, проверено! 

Vochi

Фото и видеоредактор с набором креативных ярких эффектов. Очень простой в использовании, подойдёт новичкам и тем, кто не хочет заморачиваться.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 459 р.

Доступно на IOS и на Android.

AnySticker

Простое приложение, позволяющее создавать собственные «наклейки» в стиле тех, что встроены внутри инстаграма. Также можно делать стикеры для What’s App.

Стоимость: бесплатно.

Доступно на IOS и на Android.

Storybeat

Простой способ добавлять любую музыку на видео для сториз. Доступно огромное количество известных песен.

Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 49 р.

Доступно на IOS и на Android.

Работа с текстом

@text4instabot

Бот в Телеграме, который умеет разделять текст на абзацы специально для инстаграма. Вставляете текст, а в ответ бот присылает его обратно, но уже со вставленными символами пробелов. 

Главред

Сайт от авторов знаменитой книги «Пиши, сокращай». Проверяет текст на наличие разного «мусора» и оценивает степень читаемости.

Shutterstock / GaudiLab

Текст.ру

В Инстаграме не прощают орфографические ошибки. Проверить свой текст можно на этом сайте.

Разное

Content Office

Приложение для планирования будущей ленты в инстаграме. Можно загружать фото и перемещать их, добавлять текст, сохранять хэштеги. Также доступно планирование и для сториз.

Доступно только на IOS.

Unum

Еще одно приложение для планирования ленты. Одно из ключевых отличий — возможность составлять популярную «бесконечную» ленту. 

Доступно только на IOS.

Palette Republic

Приложение составляет цветовые палитры. Один из вариантов использования — вы можете загрузить коллаж из своих фото и определить палитру для своего аккаунта. В дальнейшем эти цвета можно использовать в сториз или в оформлении хайлайтов.

Доступно только на IOS.

Pinterest

Универсальное приложение для поиска вдохновения и идей по любым тематикам. Например, введя в поиск stories inspiration, вы найдете большое количество вариантов для оформления сториз. Можно сохранять варианты в отдельные альбомы, составлять собственные мудборды.

Доступно на IOS и на Android.

TravelBoast

Программа, в которой легко создать небольшой видеоролик с интерактивной картой, наглядно демонстрирующий, куда отправляетесь в путешествие. Доступны разные виды транспорта: от поезда и самолета до лошадей и НЛО!

Доступно только на IOS.

VKM BOT

Бот в Телеграме для скачивания музыки из ВКонтакте. В дальнейшем просто импортируете музыку в нужный видеоредактор, например Inshot.

@LyBot

Бот для скачивания музыки из YouTube Music. Принцип использования тот же, что и у VKM BOT.

Фото на обложке: Shutterstock / Look Studio

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