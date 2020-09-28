28 крутых программ и ресурсов для работы с Instagram
Инстаграм активно развивается и расширяется. Количество брендов и инфлюенсеров в социальной сети растет, а вместе с ним растут и требования к контенту. Чтобы облегчить работу блогеров, для которых скорость постинга имеет значение, существуют специальные программы по работе с видео и фото. Мы составили подборку самых ярких и полезных приложений — пользуйтесь.
Работа с фото и видео
Inshot
Одна из самых популярных программ для монтажа видео. Позволяет менять скорость проигрывания, накладывать фильтры, эффекты, переходы, обрезать картинку, накладывать нескольких звуковых дорожек, добавлять стикеры и тексты. Inshot практически универсален, а интерфейс интуитивен. Большинство нужных функций доступны в бесплатной версии.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 329 р.
Clips
Видеоредактор от Apple. Помимо стандартных функций имеет несколько интересных фишек. Например, можно снимать видео с собственными Animoji вместо своего лица. Кроме того, программа автоматически распознает речь и накладывает субтитры на видео.
Стоимость: бесплатно.
Доступно только на IOS.
Ultralight
Просто редактор для обработки фото и видео. Позволяет более глубоко проработать цветокоррекцию, а также создавать собственные уникальные готовые пресеты. Подходит для быстрой обработки, потому что не требует импорта фото или видео.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия за 599 р.
Доступно только на IOS.
Instories
Кроме большого количества современных стильных шаблонов для сториз, позволяет создавать собственные проекты. Из особенностей – большой выбор анимации для текста и русскоязычных шрифтов, интересные стикеры и переходы. Сейчас это одна из самых распространенных программ среди блогеров и сторизмейкеров.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 459 р.
Shutterstock / Look Studio
Made
Одно из стандартных приложений для сториз с огромным количеством шаблонов, треть из которых доступна в бесплатной версии.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия за 399 р. в месяц.
Mojo
Еще одно приложение с коллекцией готовых анимированных шаблонов для сториз. Есть возможность добавлять текст, большой выбор шрифтов. Шаблоны можно редактировать и «подгонять» под себя.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 399 р.
500 Stories
Название говорит само за себя – примерно столько различных шаблонов для сториз содержит приложение. Все шаблоны редактируемы, есть возможность добавить собственный текст.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 499 р.
Доступно только на IOS.
Unfold
Одно из первых приложений с минималистичными шаблонами. Собственные шаблоны представляли даже известные бренды и дизайнеры. Есть возможность добавлять текст и стикеры.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 299 р.
PicsArt
Многофункциональный фото- и видеоредактор. В PicsArt большой простор для творчества. Здесь большой выбор стоковых фото, стикеров, шрифтов, эффектов и многого другого. Можно создавать что угодно, от мемов до коллажей. Одна из крутых фишек – вы можете создать собственный стикер, сохранить его как клип-арт и в дальнейшем использовать, например, в своих сториз.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 499 р.
Базарт
Похожее приложение с таким же обширным количеством функций. Среди прочего можно парой касаний вырезать фон. Есть возможность создавать собственные gif-анимации.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 459 р.
Loopsie
Фото- и видеоредактор с собственной камерой. Позволяет делать фото и видео с длинной выдержкой, создавать 3D-фотографии, добавляет стабилизацию к видео. Отличное приложение, чтобы разнообразить свой контент.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 499 р.
Dazz Cam
Еще одно приложение, позволяющее создавать 3D-фотографии. Во встроенной камере есть возможность двойной экспозиции. Есть интересные пленочные фильтры для фото и видео.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 329 р.
Доступно только на IOS.
Shutterstock / AngieYeoh
Videoleap
Продвинутый видеоредактор, позволяющий работать сразу с несколькими слоями видео и аудио. Можно накладывать музыку или озвучку, «играть» со смешением слоев и переходами. Есть возможность цветокоррекции, регулятор громкости и скорости. Можно даже работать с хромакеем. Идеально для профессионального использования.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 399 р.
Strucc
Видеоредактор для ленивых. Загружаете видео, выбираете стиль — приложение само создает за вас небольшое, но очень стильное видео.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 349 р.
Доступно только на IOS.
ImgPlay
Приложение для создания гифок из фотографий и видео. Можно добавлять текст, фильтры и стикеры.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 229 р.
Шрифты
Приложение с необычными русскоязычными шрифтами для сториз. Принцип простой: пишете текст, выбираете дизайн, копируете и вставляете в сториз. Помогает создавать собственный стиль, проверено!
Vochi
Фото и видеоредактор с набором креативных ярких эффектов. Очень простой в использовании, подойдёт новичкам и тем, кто не хочет заморачиваться.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 459 р.
AnySticker
Простое приложение, позволяющее создавать собственные «наклейки» в стиле тех, что встроены внутри инстаграма. Также можно делать стикеры для What’s App.
Стоимость: бесплатно.
Storybeat
Простой способ добавлять любую музыку на видео для сториз. Доступно огромное количество известных песен.
Стоимость: бесплатно или PRO-версия от 49 р.
Работа с текстом
@text4instabot
Бот в Телеграме, который умеет разделять текст на абзацы специально для инстаграма. Вставляете текст, а в ответ бот присылает его обратно, но уже со вставленными символами пробелов.
Главред
Сайт от авторов знаменитой книги «Пиши, сокращай». Проверяет текст на наличие разного «мусора» и оценивает степень читаемости.
Shutterstock / GaudiLab
Текст.ру
В Инстаграме не прощают орфографические ошибки. Проверить свой текст можно на этом сайте.
Разное
Content Office
Приложение для планирования будущей ленты в инстаграме. Можно загружать фото и перемещать их, добавлять текст, сохранять хэштеги. Также доступно планирование и для сториз.
Доступно только на IOS.
Unum
Еще одно приложение для планирования ленты. Одно из ключевых отличий — возможность составлять популярную «бесконечную» ленту.
Доступно только на IOS.
Palette Republic
Приложение составляет цветовые палитры. Один из вариантов использования — вы можете загрузить коллаж из своих фото и определить палитру для своего аккаунта. В дальнейшем эти цвета можно использовать в сториз или в оформлении хайлайтов.
Доступно только на IOS.
Универсальное приложение для поиска вдохновения и идей по любым тематикам. Например, введя в поиск stories inspiration, вы найдете большое количество вариантов для оформления сториз. Можно сохранять варианты в отдельные альбомы, составлять собственные мудборды.
TravelBoast
Программа, в которой легко создать небольшой видеоролик с интерактивной картой, наглядно демонстрирующий, куда отправляетесь в путешествие. Доступны разные виды транспорта: от поезда и самолета до лошадей и НЛО!
Доступно только на IOS.
VKM BOT
Бот в Телеграме для скачивания музыки из ВКонтакте. В дальнейшем просто импортируете музыку в нужный видеоредактор, например Inshot.
@LyBot
Бот для скачивания музыки из YouTube Music. Принцип использования тот же, что и у VKM BOT.
Фото на обложке: Shutterstock / Look Studio
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