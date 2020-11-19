Фестиваль Rukami и TikTok устраивают челлендж по STEM-творчеству

Фестиваль идей и технологий Rukami совместно с TikTok запускают челлендж для детей и подростков по STEM-творчеству: науке, технологиям, инженерии и математике. Участникам надо снять короткий видеоролик и показать собственное изобретение.

Челлендж #БудущееРуками предназначен для того, чтобы популяризовать науку среди детей и подростков. Снимать короткие видеоролики могут ребята со всей России.

Для участия в конкурсе надо выложить ролик в своём аккаунте в TikTok, поставить хэштег и рассказать о своём изобретении из подручных материалов. Участвовать можно до 25 ноября. Результаты объявят 29 ноября. Ребята, которые займут три призовых места, получат в подарок сертификаты на образовательные онлайн-курсы.

Фото на обложке: Unsplash