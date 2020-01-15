В Москве пройдет студенческий фестиваль предпринимательства

В рамках фестиваля можно поработать над своей бизнес-идеей с опытным наставником-предпринимателем. Для этого до 20 января надо подать заявку с описанием своего проекта по одному из направлений: продвижение коммерческих продуктов и услуг, технологические (инновационные) проекты, проекты в сфере социального предпринимательства и международные бизнес-инициативы. Жюри выберет 40 лучших проектов, а четыре победителя получат инструкции по реализации бизнеса, гранты и подарки.

На фестивале выступят сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, ресторатор и руководитель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент и основатель игровых компаний «Иннова Системс» и «Кидзания» Георгий Чумбуридзе. Они поговорят о том, как реализовать свои бизнес-идеи. Также об основах коммуникации расскажут Тина Канделаки, Сергей Шнуров и Сергей Минаев.