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YOUNG

В Москве пройдет студенческий фестиваль предпринимательства

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

В Москве 26 января пройдет студенческий фестиваль предпринимательства «СтудФест-2020». Лозунг мероприятия – «Что важнее – идеи или возможности?», рассказали в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 

В Москве пройдет студенческий фестиваль предпринимательства

В рамках фестиваля можно поработать над своей бизнес-идеей с опытным наставником-предпринимателем. Для этого до 20 января надо подать заявку с описанием своего проекта по одному из направлений: продвижение коммерческих продуктов и услуг, технологические (инновационные) проекты, проекты в сфере социального предпринимательства и международные бизнес-инициативы. Жюри выберет 40 лучших проектов, а четыре победителя получат инструкции по реализации бизнеса, гранты и подарки. 

На фестивале выступят сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, ресторатор и руководитель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент и основатель игровых компаний «Иннова Системс» и «Кидзания» Георгий Чумбуридзе. Они поговорят о том, как реализовать свои бизнес-идеи. Также об основах коммуникации расскажут Тина Канделаки, Сергей Шнуров и Сергей Минаев.

Фото на обложке: Shutterstock / TZIDO SUN

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