3 качества, которые поколение Z ценит в брендах

Молодое поколение – те, кому только исполнилось 20 лет, – постепенно меняют рынок ритейла, считает менеджер по продукту Instagram Лайла Амжади. Она выделила три фактора, которые поколение Z ценит в брендах.

1. Говорите о современной культуре

Для молодого поколения крайне важно, чтобы бренды хорошо разбирались в текущей повестве, в трендах. Вы окажетесь в выигрышной ситуации, если будете вести себя как друг вашего покупателя.

2. Создавайте продукт, который срезонирует

У Instagram, например, есть функция голосования, и во время покупок молодёжь может сама выбрать стили и предметы, которые ей нравятся.

Узнавайте, что выбирает молодое поколение, и учитывайте их вкусы при создании своего продукта.

3. Будьте искренними

Молодые люди любят, когда с ними говорят честно. Многие из них сами создают свои продукты, так что старайтесь говорить правду о своём и будьте открыты для диалога.

Фото на обложке: Unsplash