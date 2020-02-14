3 качества, которые поколение Z ценит в брендах
Молодое поколение – те, кому только исполнилось 20 лет, – постепенно меняют рынок ритейла, считает менеджер по продукту Instagram Лайла Амжади. Она выделила три фактора, которые поколение Z ценит в брендах.
1. Говорите о современной культуре
Для молодого поколения крайне важно, чтобы бренды хорошо разбирались в текущей повестве, в трендах. Вы окажетесь в выигрышной ситуации, если будете вести себя как друг вашего покупателя.
2. Создавайте продукт, который срезонирует
У Instagram, например, есть функция голосования, и во время покупок молодёжь может сама выбрать стили и предметы, которые ей нравятся.
Узнавайте, что выбирает молодое поколение, и учитывайте их вкусы при создании своего продукта.
3. Будьте искренними
Молодые люди любят, когда с ними говорят честно. Многие из них сами создают свои продукты, так что старайтесь говорить правду о своём и будьте открыты для диалога.
Фото на обложке: Unsplash
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