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3 качества, которые поколение Z ценит в брендах

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Молодое поколение – те, кому только исполнилось 20 лет, – постепенно меняют рынок ритейла, считает менеджер по продукту Instagram Лайла Амжади. Она выделила три фактора, которые поколение Z ценит в брендах.

3 качества, которые поколение Z ценит в брендах

1. Говорите о современной культуре

Для молодого поколения крайне важно, чтобы бренды хорошо разбирались в текущей повестве, в трендах. Вы окажетесь в выигрышной ситуации, если будете вести себя как друг вашего покупателя.

2. Создавайте продукт, который срезонирует

У Instagram, например, есть функция голосования, и во время покупок молодёжь может сама выбрать стили и предметы, которые ей нравятся.

Узнавайте, что выбирает молодое поколение, и учитывайте их вкусы при создании своего продукта. 

3. Будьте искренними

Молодые люди любят, когда с ними говорят честно. Многие из них сами создают свои продукты, так что старайтесь говорить правду о своём и будьте открыты для диалога.

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Фото на обложке: Unsplash

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