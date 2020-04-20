TikTok запускает функцию «Семейные настройки»

Популярная платформа для создания видео TikTok представляет новый инструмент — «Семейные настройки», который отвечает за безопасность аккаунта. С помощью него родители могут соединить свой аккаунт с аккаунтом ребёнка для дополнительной безопасности, сообщает пресс-служба TikTok в России.

Новая функция «Семейные настройки» предоставляет родителям доступ к ряду настроек конфиденциальности и безопасности аккаунта ребёнка. С её помощью можно контролировать, сколько времени ребёнок проводит в приложении, ограничивать нежелательный контент для подростков, настраивать личную переписку — ограничить список пользователей, которые могут писать на связанную учётную запись, либо полностью отключить функцию переписки.

Активировать «Семейные настройки» можно, если оба пользователя зарегистрированы в TikTok и согласны на создание связи между аккаунтами.

Фото на обложке: Shutterstock / DANIEL CONASTANTE