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TikTok запускает функцию «Семейные настройки»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Популярная платформа для создания видео TikTok представляет новый инструмент — «Семейные настройки», который отвечает за безопасность аккаунта. С помощью него родители могут соединить свой аккаунт с аккаунтом ребёнка для дополнительной безопасности, сообщает пресс-служба TikTok в России. 

TikTok запускает функцию «Семейные настройки»

Новая функция «Семейные настройки» предоставляет родителям доступ к ряду настроек конфиденциальности и безопасности аккаунта ребёнка. С её помощью можно контролировать, сколько времени ребёнок проводит в приложении, ограничивать нежелательный контент для подростков, настраивать личную переписку — ограничить список пользователей, которые могут писать на связанную учётную запись, либо полностью отключить функцию переписки.

Активировать «Семейные настройки» можно, если оба пользователя зарегистрированы в TikTok и согласны на создание связи между аккаунтами. 

Фото на обложке: Shutterstock / DANIEL CONASTANTE 

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