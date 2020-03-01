Сделаю это сегодня: 5 YouTube-каналов, которые заставят учиться любого

To-do лист переполнен, а время тратится на просмотр новых сериалов и пролистывание социальных сетей. Непонятно, как вернуться в привычный ритм и сделать все задания. Для этого нужна сильная мотивация — ей делятся со своими подписчиками study-блогеры из Великобритании, Южной Кореи, Америки и России.

1. Elena Handtrack

Лена ведёт канал на английском языке. В своих видео она показывает будни студента Кембриджского университета: подготовка к занятиям, режим дня, полезные привычки, реакция на результаты экзаменов и подъёмы в 5 утра. В её влогах можно увидеть британскую архитектуру, ровно подстриженные зелёные газоны и библиотеки на несколько этажей. Да и во время просмотра видео практикуется английский язык.

2. Ekaterina Osipova

Зачем нужна математика и как её полюбить? Почему необходимо вставать рано? И как поступить в топовый университет, если ты не гений? На канале Кати можно найти ответы на эти вопросы, а также учебные влоги и видео о профессиях будущего.

3. TANYA BOGUSLAVSKAYA

Таня училась в Южной Корее на факультете медиакоммуникаций и недавно переехала в Испанию. В своих видео она рассказывает о том, какую технику и программы лучше использовать для учёбы, как регулярно заниматься иностранными языками (Таня знает три языка и сейчас изучает четвёртый) и сложно ли быть студентом в Корее. Как улучшить уже хороший английский и избежать эмоционального выгорания? У Тани точно есть видео об этом.

4. Anastacia Kay

Эффективность учёбы зависит от того, насколько хорошо мы знаем свой мозг. Настя рассказывает о последних научных исследованиях в этой сфере. Как поднять работоспособность при помощи биоритмов? Каким будет образование через 100 лет? Читать книги или слушать аудиоверсии? Настя часто берет информацию с занятий в Гарварде, когда рассуждает на эти темы. После просмотра влогов, где она оживлённо рассказывает о лекциях и окружении в вузе, сразу хочется выучить новый язык или сделать все задания на год вперед.

5. Юлия Мусс

Учиться в кофейнях и дома, успевать на все дополнительные занятия и планировать свой день самостоятельно можно уже в школе. В своих видео Юля рассказывает о том, как перевестись на дистанционное обучение, составить план подготовки к экзаменам и справиться с тревожностью перед ЕГЭ. А ролики «учись со мной», которые обычно включают на фоне, мотивируют не отвлекаться от выполнения своих заданий.

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