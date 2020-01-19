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Современные выпускники не хотят работать в крупных технологических компаниях

YOUNG
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Facebook и Google уже давно занимают первые строчки в списке лучших компаний для трудоустройства, но далеко не все представители поколения Z хотят там работать.

Современные выпускники не хотят работать в крупных технологических компаниях

Выпускники вузов, рожденные с 1996 по 2010 год, говорят, что не собираются устраиваться в крупные технологические компании, потому что они сомневаются в их этичности. Об этом пишет издание The New York Times.

В прошлом десятилетии было множество скандалов, связанных с техногигантами — в основном они затрагивали проблему конфиденциальности. В итоге, как утверждают бывшие рекрутеры Facebook, количество заявок на трудоустройство на позицию программиста, упало на 40%.

Многие представители поколения Z утверждают, что при поиске работы смотрят, насколько ответственно по отношению к обществу ведет себя компания, и игнорируют фирмы, не соответствующие их стандартам.

«То, чем вы занимаетесь в компании вроде Facebook может навредить окружающим в больших масштабах, чем работа в банке, — считает Бельче Догру, студентка Стэнфордского университета. — [Продукт этой компании] лежит в карманах миллионов людей и является для них источником новостей. Он работает в пугающих масштабах».

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И хоть Google и Facebook до сих пор находятся в списках «лучших мест для работы», ситуация может измениться, раз будущие молодые специалисты негативно относятся к крупным технологическим компаниям.

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