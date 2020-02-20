Как поколение Z может исправить ошибки Facebook и других социальных сетей

Журналистка и автор книги «Будущее чувств: как выработать эмпатию в мире, одержимом технологиями» Кейтлин Уголик Филипс считает, что современные школьники и студенты должны больше всех осознавать влияние технологий на нашу жизнь. Ведь именно юным специалистам предстоит создать инструменты, которыми будет пользоваться весь мир.

Марк Цукерберг часто говорит, что создал Facebook, дабы объединить людей и укрепить отношения между ними. Вот только при этом он редко упоминает предшественника этой социальной сети — сайт FaceMash, на котором студенты Гарварда могли оценивать красоту своих одногруппниц.

FaceMash задел чувства некоторых сверстников Цукерберга — и сейчас многие люди жалуются, на похожее отношение к ним в Facebook. Социальная сеть поставила под угрозу личные данные миллионов пользователей, а экстремисты используют ее для нарушения прав человека и провокаций. В итоге отношения между друзьями и родственниками только портятся, а не укрепляются, как этого хотел Цукерберг.

Основатель соцсети утверждает, что не продает данные пользователей и не поощряет распространение ложной информации, однако политика Цукерберга говорит о том, что ему не хватает эмпатии. Многие в Кремниевой долине призывают его и других руководителей лучше выполнять свою работу, но уже поздно.

Однако новое поколение основателей и разработчиков может избежать ошибок своих предшественников и показать, что значит, быть ответственными творцами и пользователями в области технологий.

Исследования говорят о том, что шансы, что это поколение изменит мир, довольно высоки. В 2015 году более 750 молодых людей приняли участие в опросе, который показал, что если пользоваться соцсетями более двух часов в день, то это может привести к ухудшению психического здоровья, повышению стресса и возникновению суицидальных наклонностей. А исследование 2017 года выяснило, что Facebook оказывает особенно сильное негативное влияние на психику. Представители молодежи, которые проводят много времени в соцсетях, переживают потому что, что их жизнь отличается от того, что она видит в постах друзей. У них возникает синдром упущенных возможностей и падает самооценка — в том самом возрасте, когда она еще только формируется.

Молодые люди, интересующиеся наукой, технологиями, инженерией и математикой (обычно эти академические дисциплины обозначают аббревиатурой STEM), могут стать создателями технологий, которыми в ближайшем будущем будут пользоваться все. Чтобы подготовить их к этому нам нужно добавить в STEM еще одну букву — обозначающую эмпатию.

Эмпатию относят к «гибким» навыкам, но на самом деле она влияет и на технические. Опрос 2018 года показал, что взрослые люди с высоким уровнем эмпатии лучше решают конфликтные ситуации и обладают сильной волей.

В некоторых школах технические знания уже передаются вместе с «гибкими» навыками.

Недавно на занятиях в нью-йоркской школе Facing History School один из классов играл в онлайн-игру Face the Future, действие которой разворачивается в мире, где с помощью специальных устройств люди могут передавать реальные чувства, а не просто их описания. Игра вызвала бурное обсуждение у учеников — они задавали сложные вопросы о связях, взаимоотношениях и влиянии технологий. Некоторые взрослые могут отнестись к идее игры, как к типичной научно-фантастической выдумке, но дети поняли, что передача чувств с помощью технологий может появиться уже в ближайшем будущем.

В лос-анджелесской Академии лидерства для девочек (первой STEM-академии в Калифорнии) ученицы разрабатывают собственные VR-программы. Они не только учатся программированию, но и создают контент для тех, кто столкнулся с социальными проблемами, например, психическими нарушениями или бездомностью.

«Этим девочкам 12 лет, — рассказал инструктор Робин Джанз. — Представьте, каким будет мир, когда они начнут работать в выбранной ими сфере. Одна ученица сказала мне, что хочет стать доктором и планирует лечить пациентов с помощью виртуальной реальности».

Обучение дисциплинам STEM становится все более продвинутым и разнообразным, и все больше школ старается учить детей создавать продукты для социальной помощи. И если мы хотим больше не допускать ошибок Facebook и других соцсетей, то наша обязанность научить молодое поколение думать о будущем и влиянии технологий.

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