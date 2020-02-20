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Как поколение Z может исправить ошибки Facebook и других социальных сетей

YOUNG
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Журналистка и автор книги «Будущее чувств: как выработать эмпатию в мире, одержимом технологиями» Кейтлин Уголик Филипс считает, что современные школьники и студенты должны больше всех осознавать влияние технологий на нашу жизнь. Ведь именно юным специалистам предстоит создать инструменты, которыми будет пользоваться весь мир.

Как поколение Z может исправить ошибки Facebook и других социальных сетей

Марк Цукерберг часто говорит, что создал Facebook, дабы объединить людей и укрепить отношения между ними. Вот только при этом он редко упоминает предшественника этой социальной сети — сайт FaceMash, на котором студенты Гарварда могли оценивать красоту своих одногруппниц.

FaceMash задел чувства некоторых сверстников Цукерберга — и сейчас многие люди жалуются, на похожее отношение к ним в Facebook. Социальная сеть поставила под угрозу личные данные миллионов пользователей, а экстремисты используют ее для нарушения прав человека и провокаций. В итоге отношения между друзьями и родственниками только портятся, а не укрепляются, как этого хотел Цукерберг.

Основатель соцсети утверждает, что не продает данные пользователей и не поощряет распространение ложной информации, однако политика Цукерберга говорит о том, что ему не хватает эмпатии. Многие в Кремниевой долине призывают его и других руководителей лучше выполнять свою работу, но уже поздно.

Однако новое поколение основателей и разработчиков может избежать ошибок своих предшественников и показать, что значит, быть ответственными творцами и пользователями в области технологий.

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Исследования говорят о том, что шансы, что это поколение изменит мир, довольно высоки. В 2015 году более 750 молодых людей приняли участие в опросе, который показал, что если пользоваться соцсетями более двух часов в день, то это может привести к ухудшению психического здоровья, повышению стресса и возникновению суицидальных наклонностей. А исследование 2017 года выяснило, что Facebook оказывает особенно сильное негативное влияние на психику. Представители молодежи, которые проводят много времени в соцсетях, переживают потому что, что их жизнь отличается от того, что она видит в постах друзей. У них возникает синдром упущенных возможностей и падает самооценка — в том самом возрасте, когда она еще только формируется.

Молодые люди, интересующиеся наукой, технологиями, инженерией и математикой (обычно эти академические дисциплины обозначают аббревиатурой STEM), могут стать создателями технологий, которыми в ближайшем будущем будут пользоваться все. Чтобы подготовить их к этому нам нужно добавить в STEM еще одну букву — обозначающую эмпатию.

Эмпатию относят к «гибким» навыкам, но на самом деле она влияет и на технические. Опрос 2018 года показал, что взрослые люди с высоким уровнем эмпатии лучше решают конфликтные ситуации и обладают сильной волей.

В некоторых школах технические знания уже передаются вместе с «гибкими» навыками.

Недавно на занятиях в нью-йоркской школе Facing History School один из классов играл в онлайн-игру Face the Future, действие которой разворачивается в мире, где с помощью специальных устройств люди могут передавать реальные чувства, а не просто их описания. Игра вызвала бурное обсуждение у учеников — они задавали сложные вопросы о связях, взаимоотношениях и влиянии технологий. Некоторые взрослые могут отнестись к идее игры, как к типичной научно-фантастической выдумке, но дети поняли, что передача чувств с помощью технологий может появиться уже в ближайшем будущем.

В лос-анджелесской Академии лидерства для девочек (первой STEM-академии в Калифорнии) ученицы разрабатывают собственные VR-программы. Они не только учатся программированию, но и создают контент для тех, кто столкнулся с социальными проблемами, например, психическими нарушениями или бездомностью.

«Этим девочкам 12 лет, — рассказал инструктор Робин Джанз. — Представьте, каким будет мир, когда они начнут работать в выбранной ими сфере. Одна ученица сказала мне, что хочет стать доктором и планирует лечить пациентов с помощью виртуальной реальности».

Обучение дисциплинам STEM становится все более продвинутым и разнообразным, и все больше школ старается учить детей создавать продукты для социальной помощи. И если мы хотим больше не допускать ошибок Facebook и других соцсетей, то наша обязанность научить молодое поколение думать о будущем и влиянии технологий.

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