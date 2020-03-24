Жизнь в Zoom: сервис для работы и обучения стал еще и местом для вечеринок

При этом Zoom используется не только в рабочих и учебных целях. Школьники и студенты начали проводить там и свободное время тоже: в этом сервисе они устраивают свидания вслепую и празднуют дни рождения.

Коронавирус стал причиной взлета американского сервиса для видеоконференций Zoom. Его оценка выросла до $29 млрд — это больше, чем стоимость таких авиакомпаний, как Delta, American Airlines и United Airlines.

Как проходят онлайн-вечеринки

Многие молодые люди говорят, что приспособиться к закрытию учебных заведений и домашней изоляции было невероятно сложно. Они обратились к Zoom, чтобы попытаться восстановить привычный ход вещей, и начали проводить там вечеринки.

«Мы наконец-то поняли, что значит Z в термине ″поколение Z″», — пошутил один из членов сообщества с мемами про Zoom.

Пользовательница Zoom ​​Элеонора Долан отпраздновала там свой 17-й день рождения с 20 ближайшими друзьями. Они слушали музыку и обменивались шутками. Когда друзья начали петь Happy Birthday to You, девушка поставила перед собой кусок чизкейка с печеньем и сделала вид, что задула зубочистку, которой она заменила свечу. Изредка подходил папа Элеоноры и делал фотографии. Именно так выглядит один из вариантов вечеринки в Zoom.

Школьники и студенты считают, что эта платформа может остаться популярной среди них и в будущем, если в ней появятся некоторые дополнения. Они хотели бы видеть там более удобные личные сообщения, более забавные фильтры и стикеры, а также видеоэффекты и инструменты редактирования, как в TikTok и Snapchat. Кроме того, им нужен поиск друзей — сейчас попасть на вечеринку в Zoom можно только по ссылке.

При этом нормы поведения в Zoom еще не до конца утвердились. Майкл Крисп, студент Университета штата Канзас, написал в Twitter: «Я не знаком с Zoom-этикетом. Мне нужно отпрашиваться, чтобы отойти в туалет или куда-либо еще? Мне можно есть? Может ли мой кот сидеть рядом? Мне действительно нужны штаны? Это же мой дом, друг».

Любое мероприятие в Zoom со слишком большим количеством участников также может стать хаотичным. Некоторые люди оставляют микрофоны включенными, беспрерывно разговаривают с кем-то в комнате и постоянно меняют фоны — создание авторских обоев для Zoom стало одним из способов делиться с друзьями смешными мемами и видео.

Полуночная вечеринка для борцов с изменениями климата, которую устроила 21-летняя Аиша Сиддика, основательница Polluters Out, собрала более 80 участников, в основном подростков. Примерно через полчаса мероприятие стало настолько шумным, что все разошлись по видеоконференциям меньшего размера.

На прошлой неделе 22-летняя Клэр Трэн из Вашингтона провела свою первую вечеринку в Zoom после почти недельной изоляции в квартире. На четырехчасовой онлайн-встрече побывала 21 подруга девушки.

«До звонка мне нравилась эта идея и я думала, что мы можем так собираться раз в месяц. А после его завершения я почувствовала, что такие вечеринки мне нужны каждые выходные, иначе я сойду с ума», — поделилась Трэн.

Почему молодые люди выбрали Zoom

Но почему школьники и студенты начали проводить свободное время именно в Zoom? Почему не в Skype, который существует с 2003 года? Почему не в Google Hangouts, Facebook Messenger или FaceTime от Apple? Все эти сервисы в последнее время стали популярнее.

Дело в том, что Zoom используют многие учебные заведения и он позволяет легко общаться с несколькими людьми одновременно. В Zoom также есть некоторые функции, которые приближают его к соцсетям: кнопка Touch Up My Appearance сглаживает кожу, как фильтр в Instagram. Пользовательские фоны скрывают беспорядок на заднем плане.

Колледжи и университеты, коронавирусный кризис и Zoom

Кроме того, Zoom обладает репутацией «более горячего бренда», говорит Риши Джалурия, старший аналитик DA Davidson. «Более молодые люди не хотят пользоваться более старыми технологиями», — отмечает он.

18-летний Джошуа Раш, ученик старшей школы из Лос-Анджелеса, подтверждает слова Джалурии: «Буквально из ниоткуда у меня появилось ощущение, что Zoom влиятелен».

Люди также выбирают Zoom, потому что он стабильно работает. Пол Кондра, технологический аналитик PitchBook, сказал, что надежность и простота Zoom сделали его стандартом для программного обеспечения в категории видео-конференц-связи. «Нынешний кризис был будто бы специально создан для Zoom», — добавил Кондра.

Чем потенциально опасен Zoom

Как и в случае с любыми другими продуктами, важно позаботиться о защите личных данных в Zoom. Жюль Полонецкий, CEO Future of Privacy Forum, предупредил, что некоторые условия обслуживания этого сервиса могут нарушить конфиденциальность пользователей.

«Стандартная политика конфиденциальности Zoom позволяет отправлять данные для таргетированной рекламы», — говорит он. Некоторые из стандартных условий компании также не соответствуют FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act — Закон о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни) «в дополнение ко многим законам о конфиденциальности более 130 штатов, принятым с 2014 года», добавил Полонецкий.

Людям, которым Zoom нужен для работы, важно учитывать, что организатор вызова может проверить, открывает ли сотрудник другие программы на компьютере. «Большинство пользователей не будут этого знать. Zoom должен сделать очевидным включение этой функции, иначе многие люди рискуют попасть в очень неловкие ситуации», — указал он.

Представитель Zoom сказала, что эта функция предназначена для того, чтобы работодатели могли убедиться, что сотрудники прошли обучение. По умолчанию она выключена.

Также есть опасения, что по мере роста популярности Zoom столкнется с проблемами в части модерации контента. Они хорошо знакомы таким компаниям, как Facebook, Twitter и другим соцсетям, в которых люди публикуют самоубийства, торгуют результатами эксплуатации детей и ведут трансляции массовых расстрелов.

В прошлом году судебный процесс в Пенсильвании показал, что Zoom использовался для распространения детской порнографии.

«За увеличением числа установок последуют злоупотребления, поэтому Zoom должен быть готов к обработке сообщений и жалоб», — подчеркнул Полонецкий. Но поскольку Zoom работает как сервис для конференц-связи, а не как платформа для публикаций наподобие Facebook, он может столкнуться с меньшим количеством проблем, чем традиционные соцсети.

Представитель сервиса сказала: «Zoom предназначен для применения в качестве бизнес-инструмента, и наши пользовательские политики прямо запрещают совершение любых незаконных или оскорбительных действий, включая любые действия, которые угрожают детям, эксплуатируют их или иным образом причиняют вред».

Какие перспективы есть у Zoom

Zoom использует бизнес-модель freemium: группы до 100 человек могут пользоваться сервисом в течение 40 минут бесплатно, но за дополнительные функции, такие как увеличение группы и контроль администратора, нужно платить как минимум $14,99 в месяц.

Пока не ясно, увеличит ли приток пользователей выручку Zoom. Риши Джалурия, старший аналитик DA Davidson, считает, что со временем компания «получит выгоду от этого масштабного построения бренда, которое происходит сейчас», особенно когда студенты, использующие Zoom сегодня, через несколько лет выйдут на работу.

Zoom всеми силами старается не выглядеть как глухонемая компания из Кремниевой долины, которая пользуется кризисом. Коронавирус расширил представление основателя и CEO Zoom Эрика Юаня о том, что значит быть поставщиком видеосвязи, написал он в своем блоге. «Я вынужден помогать всем, кто в этом нуждается», — сказал он.

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