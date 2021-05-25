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«Лаборатория Касперского» отберет стартапы по направлениям финтеха, гейминга и «умного» дома

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Центр инноваций «Лаборатории Касперского» (Kaspersky iHub) запустил пятый набор стартапов и технологических компаний в рамках инициативы Open Innovation Program. В этот раз программа предназначена для создателей B2C-решений в области финансовых технологий, гейминга и «умных» домов/IoT. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.

«Лаборатория Касперского» отберет стартапы по направлениям финтеха, гейминга и «умного» дома

Участники смогут получить экспертную оценку своих бизнес-идей, доступ к партнерскому каналу «Лаборатории Касперского» и ее клиентам по всему миру, а также установить долговременное сотрудничество с международной компанией, работающей в области информационной безопасности и цифровой приватности.

Заявки принимаются в течение всего 2021 года, подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

«Цель нового, бесплатного для участников набора — найти партнеров, которые создают быстрорастущие технологические продукты для пользователей. А возможности, которые несут эти продукты, сделать доступными большему количеству людей», — сообщил руководитель стартап-программ «Лаборатории Касперского» Андрей Никонов.

В 2019 году «Лаборатория Касперского» запустила Open Innovation Program. К настоящему моменту проведены четыре набора стартапов. Всего было подано более 1500 заявок со всего мира, 57 проектов вышли в финал, для 18 из них был проведен пилотный проект.

Фото: Unsplash

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