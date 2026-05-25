«Малый бизнес драйвит всё»: как компании из Архангельска растут на терпении, связях и самоиронии

История «Доски Трески» — только один из примеров того, как сегодня развивается бизнес в Архангельской области. Мы поговорили с основателями бренда и ещё четырьмя предпринимателями — владельцами медицинского центра, танцевальной школы, компании по благоустройству и сервисного бизнеса для тяжёлой техники, — а также с представителем Агентства регионального развития о том, как в городе с населением около 300 тысяч человек бизнес удерживает клиентов, выстраивает вокруг себя сообщества и ищет новые способы расти.

Над северной идентичностью в Архангельске вообще любят иронизировать. Например, бренд «Доска Треска» появился из местной байки про «город доски, трески и тоски». Последнее слово основатели проекта сознательно убрали: им хотелось показать Архангельск не депрессивным северным городом, а современным и живым. Со временем проект разросся до известного за пределами региона бренда одежды с собственными магазинами и коллаборациями с «Союзмультфильмом».

Когда говорят про Архангельск, обычно вспоминают суровый русский Север — холодное Белое море, лес, рыболовецкие суда и алмазы. Здесь действительно строят атомные подлодки, добывают около пятой части российских алмазов и вылавливают треску и крабов. Правда, значительная часть рыбы уезжает в Москву и Петербург — поэтому сами жители Архангельска часто шутят, что хорошую северную рыбу им проще попробовать в столице, чем дома.

Чтобы бизнесу было проще искать партнёров и новые идеи, Альфа-Банк ежегодно проводит Альфа-Конфу — одно из крупнейших событий для предпринимателей в России. В этом году конфа в Архангельске пройдёт 28 мая в «Норд-Экспо».

Как «Северная роза» благоустраивает область

«Северная роза» — одна из старейших компаний Архангельска, которая занимается благоустройством и озеленением городских пространств. Предприятию почти сто лет — когда-то оно выращивало цветы и отвечало за городское озеленение, а сегодня под руководством Ирины Кузьминой строит парки, скверы и набережные по всей Архангельской области. Среди проектов компании — центральная аллея на улице Воскресенской в Архангельске и масштабная реконструкция набережной в Северодвинске.

Ирина Кузьмина, генеральный директор «Северной розы»

Ирина Кузьмина пришла в «Северную розу» в 2017 году после долгой работы в строительной сфере и структурах, связанных с обслуживанием объектов Министерства обороны. В компании она прошла путь от инженера-сметчика до генерального директора. Сегодня «Северная роза» занимается благоустройством общественных пространств по всей Архангельской области и работает преимущественно с государственными контрактами. Стоимость одного объекта может достигать 150 млн рублей. Сама компания одновременно ведёт несколько проектов в разных городах региона. Среднемесячный оборот бизнеса составляет 10–15 млн рублей.

«Для меня важно видеть результат своей работы: когда на месте заброшенной территории появляется пространство, которое делает город красивее и удобнее для людей», — говорит Ирина Кузьмина.

На чём сегодня держится бизнес по благоустройству

Ирина Кузьмина говорит, что за последние годы объём благоустройства в Архангельске сократился в четыре раза. Раньше в городе одновременно приводили в порядок около десяти парков и скверов, а сейчас работы идут на двух-трёх больших территориях. Основные крупные объекты «Северной розы» находятся в других городах области — например, в Северодвинске.

Сегодня 70–80% проектов «Северной розы» — государственные контракты. Компания работает по постоплате, без авансов со стороны заказчика, поэтому значительная часть расходов ложится на подрядчика ещё до поступления оплаты. Основные статьи затрат, по словам Кузьминой, зарплаты сотрудников, закупка материалов, обновление техники и налоги. Для работы с крупными объектами компании приходится использовать банковское кредитование и держать резерв средств. Кроме того, подрядчик должен заранее закладывать деньги на гарантийные обязательства: после сдачи объекта компания ещё несколько лет отвечает за его состояние. Необходимо иметь резерв средств на гарантийные обязательства — 3–5 лет, отмечает Кузьмина.

Как «Северная роза» работает с городскими пространствами

Для Ирины Кузьминой важно, чтобы после благоустройства территория становилась местом, где людям действительно хочется проводить время. Одним из любимых проектов она называет центральную аллею на улице Воскресенской в Архангельске. По её словам, там удалось создать спокойную прогулочную зону — с газонами, освещением, скамейками и без перегруженности лишними объектами.

Ещё один проект, которым она особенно гордится, — новая школа в Архангельске. «Северная роза» полностью благоустроила территорию вокруг здания: с футбольным стадионом, волейбольной и баскетбольной площадками, тренажёрами и прогулочными зонами. Кузьмина говорит, что таких современных школьных пространств в городе раньше не было.

Предпринимательница вспоминает благоустройство набережной имени Аники Строганова в Сольвычегодске. Проект команда выполнила в единой светлой стилистике: с белой плиткой, белыми архитектурными элементами. По словам Кузьминой, такие проекты получаются удачными, когда подрядчик подключается ещё на этапе проектирования и может заранее обсуждать с архитекторами и заказчиком материалы, растения и детали благоустройства.

Набережная имени Аники Строганова в Сольвычегодске

У самой Кузьминой есть свои принципы городского благоустройства. Она считает, что детские площадки должны находиться во дворах жилых домов, а не заполнять собой парки и скверы. По её мнению, общественным пространствам в Архангельске часто не хватает цельности и единого подхода.

На вопрос о том, что такое заниматься своим делом в Архангельске, основательница отвечает коротко: «Бизнес в Архангельске — это выживание». По её словам, в сфере благоустройства сейчас особенно тяжело оставаться в рынке из-за сокращения финансирования, роста расходов и конкуренции с компаниями из других регионов.

Как бывшие организаторы концертов создали бренд «Доска Треска»

Максим Лещёнок вместе с партнёрами и друзьями развивает бренд одежды «Доска Треска» с 2015 года. Все они — бывшие сотрудники архангельского развлекательного комплекса М33. Данил Мишенин в «Доске Треске» отвечает за финансы и стратегию, Денис Качанов — за контент и копирайт, Максим Логинов — за работу с дизайнерами, Максим Лещёнок — за производство и продажи. Бренд выпускает одежду с отсылками к культуре и визуальному коду Русского Севера, сотрудничает с местными художниками, делает коллаборации с хоккейным клубом «Водник» и другими локальными проектами. Производство команда постепенно перенесла из Санкт-Петербурга в Архангельск, чтобы лучше контролировать качество и процессы. Среднемесячный оборот проекта составляет 2,5 млн рублей.

«Мы сидели в баре в три часа ночи и придумали „Доску Треску“: один сказал одно, другой — другое, и всё родилось. На следующий день собрались вместе, что-то посчитали — и пошло-поехало. Мы понимали, что идея может во что-то вылиться, но сначала всё это начиналось скорее по приколу», — вспоминает команда «Доски Трески»

Команда «Доски Трески»: Максим Лещёнок отвечает за производство и продажи, Денис Качанов — за контент, Максим Логинов — за работу с дизайнерами.

Локальный бренд с аудиторией по всей России

У «Доски Трески» две точки продаж в Архангельске — в торговых центрах «Титан Арена» и «Европарк». Заказы приходят со всей России. Основная аудитория бренда — жители Архангельской области и те, кто когда-то уехал из региона: «Это люди, которые переехали в Москву, Петербург или за границу, но хотят сохранить связь с Севером», — комментирует команда бренда.

По словам команды, за последние годы покупатели стали чаще интересоваться локальными брендами и вещами с региональной символикой. Если раньше такую одежду воспринимали скорее как сувенир, то теперь её покупают и как повседневную вещь, и как способ сохранить связь с Архангельском. Сама «Доска Треска» появилась ещё до того, как интерес к «русскости» и локальной культуре стал трендом.

Первые годы «Доска Треска» работала скорее как творческий проект, чем как системный бизнес, и в какой-то момент это едва не привело бренд к закрытию. Команда параллельно занималась организацией концертов и других событий в Архангельске. После банкротства билетного оператора организаторы потеряли около 600 тысяч рублей, а долги перед подрядчиками пришлось закрывать из денег бренда.

После этого к проекту присоединился партнёр, Данил Мишенин, который занялся финансовой моделью бизнеса. В команде впервые подробно посчитали себестоимость вещей, пересмотрели цены и начали внимательнее следить за экономикой производства.

«Ребят, вы тут что, 200 рублей с футболки зарабатываете? А рекламу вы на что будете запускать?» — вспоминают основатели один из первых разговоров о финансах.

В итоге бренд решился пересмотреть цены. Как вспоминает команда, покупатели отреагировали на это спокойно. После пересчёта экономики команда выстроила регулярную работу с коллекциями: новые дропы выходят примерно раз в два месяца, а сезоны продаж приходятся на декабрь и лето — июнь-июль.

Как мерч с «Водником» стал успешнее коллекции с «Союзмультфильмом»

Одной из самых заметных для команды «Доски Трески» стала коллаборация с «Союзмультфильмом» и Умкой — белым медвежонком из советского мультфильма. Основатели рассказывают, что сами пришли к студии с идеей сделать коллекцию вокруг этого персонажа: Умка хорошо совпадал с темой бренда. В этот момент «Союзмультфильм» как раз готовил перезапуск героя, поэтому проект совпал с выходом нового мультфильма.

На коллаборацию команда делала большую ставку. Но ожидания не оправдались. Коллекция оказалась дорогой в производстве из-за сложной печати и требований «Союзмультфильма» к цветам. Основатели «Доски Трески» говорят, что вещи продавались слабо: «Мы по сей день продаём уже на максимальных сейлах эту коллекцию». Позже «Союзмультфильм» предлагал разместить коллекцию в собственной сети магазинов, однако 60% выручки должна была уходить студии. В «Доске Треске» отказались.

Гораздо успешнее для бренда оказалось сотрудничество с хоккейным клубом «Водник» — легендарной архангельской командой по хоккею с мячом, вокруг которой в городе давно сложилась большая фанатская культура. Несколько лет назад команда выпустила к 95-летию клуба первую партию худи с цифрой 95. Основатели бренда сами ходили на матчи «Водника», и через знакомых удалось быстро согласовать выпуск первого мерча.

Коллекция бренда в сотрудничестве с хоккейным клубом «Водник»

Коллекция с «Водником» стала популярной среди болельщиков, сотрудничество постепенно выросло в полноценное партнёрство. «Доска Треска» стали официально выпускать мерч клуба. За использование символики они платят клубу роялти.

Команда бренда «Доска Треска» говорит о бизнесе проще. «Главное, чтобы было весело. Потому что если какой-то бизнес вести, который невесёлый, я бы не смог этого делать», — говорит Денис Качанов. Его партнёр Максим Лещёнок добавляет: «Мне кажется, что бизнес в Архангельске держится на трёх столпах: это вера, надежда и любовь».

Как «Белая аллея» зарабатывает в премиум-сегменте

Ирина Кузнецова открыла первый центр «Белая аллея» в 2016 году. До этого она десять лет работала главным бухгалтером, хотя по первому образованию была психологом. Идея собственного бизнеса выросла из личного интереса к медицине и косметологии: родители Ирины были врачами, а сама она замечала, что в Архангельске почти нет косметологии премиального уровня. Знакомые советовали открыть более массовый бизнес, но Кузнецовой хотелось другого. «Мне все всегда говорили, что все деньги в экономе. Но мне было неинтересно», — вспоминает она.

Ирина Кузнецова, основательница центров «Белая аллея»

Первый центр занимал всего 120 квадратных метров. Уже тогда Кузнецова делала акцент на высоком уровне сервиса, сильной команде специалистов и оборудовании, которого почти не было в Архангельске. «Мне хотелось создать место, чтобы люди из Москвы и Петербурга приезжали и удивлялись: как в регионе может быть такой уровень», — говорит предпринимательница.

Через два года места стало не хватать: в центр начали переходить специалисты из других клиник, а вслед за ними — клиенты. Расшириться помог случай: владельцы соседнего помещения выставили его на продажу, решив переехать из Архангельска. «Таким образом, мы выкупили площадь и увеличились на 320 квадратов», — вспоминает Кузнецова.

«Белая аллея» находится в центре Архангельска, рядом с набережной. Команда самостоятельно обновила фасад здания и благоустроила территорию вокруг центра. Оборот проекта достигает 17 млн рублей в месяц. В 2025 году Кузнецова открыла новый одноимённый медицинский центр, в который вложила 50 млн рублей.

Зачем открывать новую клинику в период нестабильности

Самыми прибыльными направлениями в первой «Белой аллее», по словам Ирины Кузнецовой, остаются косметология и спа: за последние годы в Архангельске резко вырос спрос на массажи, обертывания и расслабляющие процедуры. «Сейчас все люди находятся в состоянии хронического стресса. Я это замечаю по записи на спа: у нас кабинеты массажистов заняты с 9 утра до 9 вечера», — рассказывает предпринимательница. «Это ведь показатель очень высокой тревожности и напряжения у населения. Когда у населения всё хорошо, им не надо столько расслабляться», — добавляет Ирина Кузнецова.

Медицинский центр «Белая аллея»

При этом даже в период нестабильности предпринимательница не отказалась от идеи нового медицинского центра. По её словам, команда около года продумывала, какие направления нужны, чтобы комплексно подойти к здоровью пациента. Поводом для запуска центра стали запросы самих клиентов: косметологи всё чаще сталкивались с тем, что эстетические проблемы связаны с внутренним состоянием организма. «Мы поняли, что следующим шагом должна стать клиника, которая будет заниматься диагностикой заболеваний и их профилактированием», — вспоминает предпринимательница. В новом центре появились гинекология, эндокринология, урология, УЗИ-диагностика, трихология, медицинские массажи, остеопатия и восстановительные программы.

«Я не верю в стратегию „переждать кризис“. Все эти годы бизнес всё равно жил в состоянии постоянной неопределённости — поэтому нужно искать новые решения и продолжать двигаться дальше», — считает Ирина Кузнецова.

Новый центр Ирина Кузнецова проектировала уже с учётом опыта предыдущих лет работы. По её словам, в пространстве сознательно увеличили подсобные помещения и зоны отдыха для сотрудников. «Люди должны работать в комфорте. У меня работники себя чувствуют здесь как дома», — рассказывает она.

Собственная коллагеновая вода и новые продукты клиники

Для Ирины Кузнецовой развитие «Белой аллеи» связано с постоянным поиском новых направлений и услуг. По её словам, в небольшом городе успешные идеи быстро начинают копировать, поэтому важно регулярно предлагать клиентам что-то новое. В пример предпринимательница приводит BTL-кресло для тренировки мышц тазового дна, которое одним из первых появилось в Архангельске в её салоне, а также криосауну. Несмотря на высокую стоимость расходных материалов, предпринимательница продолжает развивать это направление. По её словам, для северного региона такие восстановительные процедуры важны: «У нас на Севере вообще люди болеют много — это связано и с экологией, и с погодными условиями». Предпринимательница говорит, что ей хотелось бы сместить внимание клиентов «с лечения болезней на профилактику».

Кроме того, команда «Белой аллеи» выпустила собственную коллагеновую воду на основе арктической хвои. Сейчас её продают в самой клинике и среди постоянных клиентов. По словам Ирины Кузнецовой, интерес к продукту уже проявили клиники из Москвы и Нижнего Новгорода, а один из заказов пришёл из Сочи.

Основательница клиники «Белая аллея» считает, что бизнес на Севере держится на людях, которые по-настоящему любят свой регион: «Это сильные, суровые люди с чистым сердцем. Потому что начать бизнес здесь и оставаться, развивать его здесь — это нужна не только смелость, это нужна любовь».

Как «Дорожные машины» построили бизнес на ремонте тяжёлой техники

Михаил Шабанов руководит компанией «Дорожные машины» — сервисом по ремонту, восстановлению и поставкам запчастей для дорожно-строительной, промышленной и горнотранспортной техники. До открытия собственного бизнеса он много лет работал в сфере поставок тракторных запчастей: занимался логистикой, курировал работу завода по производству двигателей, сам искал клиентов и вёл продажи. Этот опыт позже и стал основой для собственного бизнеса.

Михаил Шабанов, руководитель компании «Дорожные машины»

Свою компанию Шабанов запустил в 2011 году. По его словам, бизнес вырос из запросов клиентов, которым были нужны более гибкие поставки, нестандартные комплектующие и более широкий спектр услуг, чем могла предложить его прежняя компания.

Основными клиентами бизнеса стали предприятия по добыче алмазов. По словам Шабанова, именно алмазодобывающие компании остаются самыми платёжеспособными заказчиками. Сейчас «Дорожные машины» в основном работают под конкретные задачи горно-обогатительных предприятий: занимаются ремонтом и обслуживанием техники, а также поставками комплектующих. Поставка запасных частей приносит половину выручки компании.

По словам Шабанова, бизнес во многом держится на долгосрочной работе с клиентами и готовности подстраиваться под их задачи. «У нас под определённого клиента есть человек, который с ним работает. Мы всегда готовы расширять свои возможности, исходя из их потребностей. Если заказчик просит не только запчасти, а даже какую-то техническую информацию предоставить — мы это сделаем», — уверяет он.

Новые поставщики для сервисного бизнеса

Для Михаила Шабанова из компании «Дорожные машины» последние несколько лет стали периодом полной перестройки логистики. По словам предпринимателя, после 2022 года привычные каналы поставок практически перестали работать, а бизнесу пришлось заново выстраивать цепочки через Китай и искать новых партнёров. «2022 год мы ещё прошли по инерции, а начиная с 2023–2024 годов — вот тут прямо чувствовалась разница», — вспоминает Шабанов.

До санкций компания в основном работала с российскими и европейскими аналогами запчастей. Китайские комплектующие многие заказчики долго воспринимали с недоверием и считали менее качественной альтернативой. Но после ухода части иностранных поставщиков именно Китай стал одним из главных каналов поставок — в том числе оригинальных деталей для техники.

«Дорожные машины» берут на себя всю работу с новыми зарубежными поставщиками. Компания самостоятельно ищет производителей и поставщиков в Китае, проверяет партнёров, организует доставку и сопровождает закупки до момента доставки оборудования на склады клиентов в Архангельской области. По словам Шабанова, многим местным предприятиям проще работать через знакомую региональную компанию, чем самостоятельно разбираться в международной логистике, валютных расчётах и новых схемах поставок.

Плановое обслуживание техники вместо ремонта после поломки

Несколько лет назад «Дорожные машины» начали помогать крупным заказчикам выстраивать плановое обслуживание техники. Компания ориентировалась на западную сервисную систему, где технику регулярно обслуживают по графику и заранее меняют изнашивающиеся детали. Если заранее проводить ТО, можно избежать внезапных поломок и долгих простоев.

Михаил Шабанов говорит, что под такую систему «Дорожные машины» со временем начали брать на себя и часть ремонта. Компания заранее привозила нужные детали, забирала агрегаты на восстановление и возвращала их уже готовыми к работе. По словам предпринимателя, раньше подобный подход в обслуживании отечественной техники почти не использовали в Архангельске.

После 2023–2024 годов эта система начала рушиться из-за проблем с поставками. Запчасти стали приходить с задержками, поэтому заказчики уже не могли заранее планировать ремонты и часть работ начали переносить на потом. Компания вернулась к подходу: ремонтировать технику по ситуации.

Руководитель компании «Дорожные машины» Михаил Шабанов сравнивает местный бизнес с поморской рыбалкой: «Обязательно что-то поймаешь, но не знаешь когда».

Как «Планета танцев» стала крупной танцевальной школой

Анатолий Щербинин руководит центром хореографии «Планета танцев». Сам он родом из Северодвинска, а в Архангельск переехал в 15 лет — учиться на хореографа и продолжать спортивную карьеру. За несколько лет небольшая студия и частные занятия превратились в сеть танцевальных площадок: сегодня в «Планете танцев» занимаются более 3 тысяч детей и взрослых. Среднемесячный оборот проекта составляет около 6 млн рублей.

Анатолий Щербинин, руководитель «Планеты танцев» и спортивный директор танцевальных федераций региона

Около десяти лет назад Щербинин начал масштабировать бизнес и открыл первые большие студии в торговых центрах Архангельска. По его словам, это было связано с изменением запросов аудитории: родителям стало важно не только качество занятий, но и сервис — парковка, удобная локация и современная инфраструктура. Сейчас в «Планете танцев» работают около 50 педагогов, а сам Щербинин параллельно развивает федерации танцевального спорта, чир-спорта и брейкинга Архангельской области, организуя региональные и всероссийские соревнования.

«Я понимал, что нет смысла ограничиваться одним направлением. Мне нравится делать масштабные события. Я посчитал, что могу это развивать шире, и создал пространство, в котором сосуществуют разные виды хореографии и спорта», — говорит Анатолий Щербин.

Миллионы рублей на соревнования и фестивали

Людей в студиях «Планеты танцев» по-прежнему много, говорит Анатолий Щербинин. Детская аудитория преобладает над взрослыми. Главная сложность сейчас — организация крупных соревнований и поиск финансирования для них. Команда проводит региональные и всероссийские соревнования по танцевальному спорту, чир-спорту и брейкингу, однако в последние годы привлекать партнёров и спонсоров стало заметно сложнее.

Выпускники школы «Планета танцев»

Для Щербинина соревнования и фестивали — не отдельный бизнес, а часть системы «Планеты танцев». По его словам, студии работают не только как площадки для занятий: дети и взрослые регулярно участвуют в отчётных концертах, фестивалях, мастер-классах и соревнованиях. Именно это, как считает предприниматель, удерживает людей внутри проекта и помогает школам расти.

По словам предпринимателя, проведение одного регионального турнира обходится минимум в 1 млн рублей, а всероссийских соревнований — примерно в 5–6 млн рублей за два дня. В смету входят аренда площадок, свет, звук, трансляции, оформление, судьи и техническое сопровождение. «Это имиджевая история. Это всё-таки не про заработать», — объясняет Щербинин.

Несмотря на это, команда продолжает проводить соревнования и фестивали практически без сокращений, но с привлечением дополнительных инвестиций. По словам Щербинина, календарь мероприятий он планирует примерно на полтора года вперёд: заранее бронирует спортивные площадки и сцены, договаривается о трансляциях и распределяет расходы.

300 человек в утренних группах для пенсионеров

Для «Планеты танцев» со временем отдельным направлением стали занятия для пожилых людей. Анатолий Щербинин рассказывает, что несколько лет назад у студий оставались свободными утренние часы, и команда решила проводить в это время занятия для пожилых людей. Постепенно эти группы стали популярными, люди начали ходить на занятия постоянно и приводить знакомых.

Теперь в утренних группах занимается 300 человек. Предприниматель говорит, что для многих пенсионеров такие занятия становятся частью привычной жизни после выхода на пенсию. Танцевальные группы помогают сохранить активность, не оставаться в одиночестве и чувствовать себя включёнными в жизнь города.

Основатель «Планеты танцев» Анатолий Щербинин называет бизнес в Архангельске «искусством держать многоплановую хореографическую и спортивную империю в жёстком ритме северного экономического пульса».

Как малый бизнес встроен в экономику региона

В Архангельской области работают более 35 тысяч компаний малого и среднего бизнеса — такие данные приводит генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Екатерина Сташкевич. Экономика региона исторически строится вокруг лесной промышленности, судостроения, добычи алмазов и морской логистики, поэтому значительная часть местного бизнеса так или иначе связана с этими сферами. Небольшие компании занимаются поставками, логистикой, ремонтом техники, обслуживанием оборудования и другими сервисами для лесопромышленных предприятий, судостроительных заводов и добывающих компаний. Ещё часть малого бизнеса сосредоточена в торговле, строительстве, транспорте и сфере услуг.

Екатерина Сташкевич, генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области

По словам Екатерины Сташкевич, за последние годы малый бизнес в регионе стал заметно разнообразнее. Если раньше экономика Архангельской области в основном строилась вокруг крупных промышленных предприятий и сервисов для лесной и добывающей отрасли, то теперь предприниматели всё чаще развивают собственные продукты, локальные бренды и проекты для жителей самого региона.

«Мы считаемся доступной Арктикой: из Москвы лететь полтора часа, из Санкт-Петербурга — около часа. Поэтому растёт спрос на туристические сервисы, рестораны с местной кухней. Исторически в регионе также сильны судостроение и судоремонт — во многом потому, что грузопотоки постепенно переориентируются на север. Параллельно развиваются импортозамещение и технологические проекты: появляется всё больше инновационных предпринимателей и студенческих стартапов, в том числе в инженерной сфере», — говорит Екатерина Сташкевич.

Сташкевич рассказывает, что последние годы стали для местного бизнеса периодом постоянной перестройки. После пандемии и санкций предпринимателям пришлось искать новых поставщиков, пересматривать логистику, менять подход к сервису и быстрее реагировать на запросы клиентов.

Параллельно в регионе продолжают появляться и новые проекты — в том числе благодаря мерам поддержки для бизнеса. Для новых проектов в регионе действует режим Арктической зоны РФ.



«Чтобы стать резидентом Арктической зоны Российской Федерации и получить налоговые преференции, достаточно сделать капитальные вложения от миллиона рублей. Но проект должен быть новым: нельзя просто взять действующий бизнес и перейти на льготный режим», — комментирует Екатерина Сташкевич.

Именно малый бизнес, со слов Екатерины Сташкевич, сегодня сильнее всего меняет Архангельск и область. «Малый бизнес драйвит всё. Малый бизнес приносит новые идеи», — говорит Сташкевич.

Агентство регионального развития помогает малому бизнесу в Архангельской области с продвижением и поиском новой аудитории. Предпринимателям оплачивают участие и стенды на отраслевых выставках, а также организуют информационную поддержку — бесплатные размещения в СМИ.

Как отмечает Екатерина Сташкевич, такой поддержкой пользуются компании из разных сфер — в том числе локальные бренды одежды, дизайнеры и производители сувениров. По её словам, у таких предпринимателей есть экспортный потенциал.