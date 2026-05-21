«Теперь все ищут не единорогов, а рабочих лошадок»: IT-рынок вошёл в зрелую стадию — инвестиции стали прагматичнее

19 мая в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР-2026 прошла партнёрская сессия Альфа-Банка «Новый ландшафт IT-инвестиций. Тренды, инструменты, точки роста». Участники рынка обсудили, почему инвесторы перестают гнаться за «единорогами», какие IT-компании сегодня действительно могут привлечь капитал и почему главным критерием для вложений становится не идея, а возможность внедрить продукт в реальный бизнес. По словам экспертов, рынок всё больше смещается в сторону прагматичных и понятных инвестиций — лидируют «облака», кибербезопасность и ИИ-решения с понятным эффектом для компаний.

Рынок ИТ продолжает расти — но инвесторы стали осторожнее

Несмотря на жёсткую денежно-кредитную политику и замедление экономики, российский IT-рынок остаётся одним из самых быстрорастущих в стране. Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов, в 2025 году рынок рос в среднем на 15% — в зависимости от сегмента. При этом сами компании стали значительно осторожнее подходить к расходам на технологии.

«Сейчас более консервативное отношение к IT-бюджетам. Все стремятся делать проекты, которые дают достаточно быструю и понятную отдачу», — отметил старший вице-президент Альфа-Банка Денис Кутасов.

По словам участников сессии, сильнее всего изменения затронули рынок IT-стартапов. Если ещё несколько лет назад инвесторы были готовы финансировать быстрый рост, MVP*MVP — тестовая версия сервиса или технологии, которую делают, чтобы проверить, нужен ли продукт рынку и готовы ли за него платить. и агрессивное масштабирование, то теперь рынок требует подтверждённого спроса участников рынка, быстрой окупаемости вложений и реальных кейсов внедрения.

IT-рынок перестал верить в «рост любой ценой»

Вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин заявил, что классическая модель «стартап — венчур — IPO» в последние годы фактически перестала работать. По его словам, независимым IT-компаниям стало значительно сложнее привлекать капитал и поддерживать развитие.

«Ситуация очень неравномерная: там, где крупные компании могут продолжать инвестировать, стартапы сталкиваются с большим охлаждением рынка. Сегодня им очень сложно искать деньги и поддерживать фондирование», — подчеркнул вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин.

Главная причина — рынок больше не готов инвестировать просто в «интересную технологию». Теперь бизнесу нужны решения, которые можно внедрить в реальные процессы компаний. До 40% проектов по роботизации промышленности оказываются неэффективными: причина — отсутствие системного подхода Читать

«Только внедрение, доведённое до какой-то стадии более-менее верифицируемой извне, с понятным для нас приложением. Только это для нас может стоить денег», — резюмировал Алексей Катунин.

Партнёр «Восток Инвестиций» Дмитрий Бабурин добавил, что инвесторы всё чаще смотрят на способность компании защищать свою бизнес-модель — для этого она должна удовлетворять глубинный спрос рынка, например, за счёт уникальных данных и «привязкой» клиента к сервису.

«Единороги» больше не в моде — инвесторам нужны устойчивые компании

Одной из главных тем дискуссии стало изменение самого подхода к IT-инвестициям. По словам участников рынка, эпоха агрессивной гонки за «единорогами» постепенно заканчивается.

Вице-президент по корпоративному развитию «Яндекса» Евгений Покалюхин отметил, что рынок начал искать не компании с самой громкой историей роста, а устойчивые бизнесы, которые можно масштабировать внутри экосистем.

«Раньше все искали единорогов. Сейчас скорее ищешь хороших мустангов и рабочих лошадок», — заявил вице-президент по корпоративному развитию «Яндекса» Евгений Покалюхин.

По его словам, инвесторы всё больше оценивают не скорость роста компании, а её способность усиливать уже существующий бизнес и долго удерживать клиента.

Главная проблема ИИ — «продукт перестал быть достижением»

Отдельный блок дискуссии был посвящён искусственному интеллекту. Несмотря на бурный рост интереса к ИИ, участники сессии признали: главная проблема рынка сегодня связана не с технологиями, а с их реальным внедрением в процессы крупного бизнеса. «Меры поддержки доказали эффективность»: Михаил Мишустин — о сохранении льгот для российского ПО и внедрении ИИ Читать

Так, вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин Алексей Катунин рассказал, что многие ИИ-проекты хорошо выглядят на презентациях, но сталкиваются с серьёзными сложностями при интеграции в инфраструктуру крупных компаний.

«Когда доходит до шага внедрения, это всё рассыпается», — отметил Алексей Катунин.

По словам экспертов, сегодня бизнесу нужны не абстрактные LLM-модели, а решения, которые можно встроить в ERP-системы, финансовые процессы и корпоративный IT-ландшафт.

Директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома» Дмитрий Рейдман отметил, что инвесторам особенно интересны технологии, которые помогают автоматизировать процессы, снижать расходы или решать проблему дефицита кадров. Ростелеком объявил о создании холдинга «Техновейв» на ЦИПР–2026: компания разработает решения для связи и ЦОД Читать

«Сделать продукт — больше не достижение», — резюмировал директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома» Дмитрий Рейдман.

Банки становятся главными инвесторами IT-рынка

Участники сессии отдельно обсудили роль банков в развитии российской IT-индустрии. После ухода международного капитала именно банки стали одними из главных источников финансирования для рынка.

По словам Дениса Кутасова из Альфа-Банка, банки сегодня выступают сразу в нескольких ролях — как инвесторы, кредиторы, организаторы IPO и крупнейшие заказчики технологий.

«Крупнейшие банки — это, по сути, либо источник этого финансирования, либо проводник к той или иной форме финансирования», — подчеркнул старший вице-президент Альфа-Банка Денис Кутасов.

Топ-менеджер отметил, что Альфа-Банк участвует сразу в нескольких сегментах рынка — от private equity до вывода IT-компаний на биржу. При этом участники рынка признают: эпоха дешёвых денег и инвестиций «в рост любой ценой» фактически закончилась. «Пора выходить из ясельной группы детского сада»: рынок предлагает повысить НДС для отечественных ИТ-компаний Читать

Новый цикл IT-инвестиций, по мнению экспертов, будет строиться вокруг устойчивости бизнеса, способности внедрять технологии в реальные процессы и умения зарабатывать в долгую, а не только быстро расти на презентациях для инвесторов.