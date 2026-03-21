Налоговый вычет на детей в 2026 году: суммы, условия и инструкция по оформлению

Вычет на детей не возвращает деньги напрямую — он уменьшает налог, который вы платите. Итоговая экономия ограничена налоговой ставкой и годовым порогом дохода в 450 000 ₽. При этом из-за ошибок в документах или расчётах часть льготы можно потерять. Как не допустить подобного — разобрались вместе с экспертами.

Что такое налоговый вычет на детей

Стандартный налоговый вычет на детей — один из видов налоговых вычетов (наряду с имущественным, инвестиционным), предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Он позволяет уменьшить часть дохода, облагаемого НДФЛ (налог на доходы физических лиц). В результате налог с зарплаты становится меньше, а сумма на руки — больше.

Как объясняет Алексей Головченко, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», вычет предоставляется, пока детям не исполнится 18 лет. Если по достижении этого возраста ребёнок учится очно, льгота сохраняется до окончания учёбы, но не дольше, чем до его 24-летия. Для недееспособных детей возрастных ограничений нет.

Вычет применяется ежемесячно, пока доход с начала года не превысит 450 000 ₽. Дальше налог рассчитывается уже без вычета.

Кто имеет право на вычет

Правила предоставления вычета на детей закреплены в статье 218 Налогового кодекса РФ. Закон определяет, кто может получить вычет и на каких условиях.

Вычет можно получить, если одновременно выполняются два условия:

— наличие дохода, облагаемого НДФЛ, — например, зарплата, премии или выплаты по гражданско-правовым договорам

— участие в финансовом обеспечении ребёнка — то есть налогоплательщик несёт фактические расходы на его обеспечение (проживание, питание, обучение и другие повседневные траты)

На льготу могут претендовать не только родители, но и усыновители, опекуны и попечители, приёмные родители, отчим или мачеха.

Кто не может получить вычет

Льгота не применяется, если отсутствует доход, облагаемый НДФЛ. Поэтому вычет не получится оформить с доходов:

- самозанятых (налог на профессиональный доход не относится к НДФЛ)

- индивидуальных предпринимателей на специальных режимах: на упрощённой системе налогообложения (УСН), патентной системе или едином сельскохозяйственном налоге (эти доходы облагаются налогом по другим правилам)

- безработных, у которых нет налогооблагаемого дохода

- тех, кто проводит в России менее 183 дней в году, то есть не является налоговым резидентом

Какие размеры вычета установлены законом и что на них влияет

Размер вычета не фиксирован и рассчитывается отдельно по каждому ребёнку: 1400 ₽ — на первого ребёнка, 2800 ₽ — на второго, 6000 ₽ — на третьего и каждого последующего. Общая сумма вычета складывается из этих значений. Если ребёнок признан инвалидом, к стандартному вычету добавляется фиксированная сумма — 12 000 ₽. Она не заменяет базовый вычет, а суммируется с ним.

Если оба родителя используют вычет, каждый получает его в обычном размере. Если один из родителей не оформляет вычет, второй может получать его в двойном размере.

Также право на двойной вычет возникает, если у ребёнка юридически только один родитель. При этом ключевое значение имеет именно юридический статус, а не фактические обстоятельства. Как объясняет Марина Жирова, старший партнёр адвокатского бюро «Яблоков и партнёры», развод не делает родителя «единственным». Основанием считаются только ситуации, когда второй родитель юридически не существует — например, он умер, признан безвестно отсутствующим или не указан в свидетельстве о рождении.

Если единственный родитель вступает в брак, право на двойной вычет утрачивается с месяца, следующего за регистрацией. Также при превышении годового лимита дохода (450 000 ₽) двойной вычет перестаёт применяться.

Отдельный механизм — отказ от вычета. Один из родителей может передать его другому, если сам соответствует требованиям: получает доход, облагаемый НДФЛ, и не превысил установленный лимит. Отказ оформляется документально и действует, пока эти условия соблюдаются.

Как распределяется вычет, если родители разведены

Сам факт развода не влияет на право на вычет. Ключевое условие — участие в содержании ребёнка. Как отмечают эксперты, налоговые органы ориентируются не на статус брака, а на фактические обстоятельства: кто несёт расходы и может подтвердить это документально.

Родитель, с которым ребёнок проживает, как правило, применяет вычет без дополнительных подтверждений. Второму родителю потребуется доказать участие в расходах — например, через алименты или иные платежи.

Как рассчитать вычет: пример

Расчёт проходит в два этапа. Сначала складывают вычеты по всем детям. Затем эту сумму вычитают из дохода — и налог становится меньше.

Например, если у родителя четверо детей, общий вычет составит:

1400 + 2800 + 6000 + 6000 = 16 200 ₽

Допустим, доход — 100 000 ₽ в месяц.

Без вычета налог составит:

100 000 × 13% = 13 000 ₽

С учётом вычета налог считают с меньшей суммы:

100 000 − 16 200 = 83 800 ₽

83 800 × 13% = 10 894 ₽

Разница между этими суммами и есть экономия:

13 000 − 10 894 = 2106 ₽ в месяц

То же самое можно посчитать быстрее — через ставку налога:

16 200 × 13% = 2106 ₽

Как получить налоговый вычет

Получить вычет можно двумя способами: в текущем году через работодателя или позже через налоговую, оформив возврат налога.

Через работодателя

Чтобы получить вычет через работодателя, обычно подают заявление и подтверждающие документы (свидетельства о рождении, при необходимости — справки об обучении или инвалидности). С 2025 года вычет могут применять автоматически, если у работодателя уже есть эти сведения. Если нет — документы нужно предоставить. После этого налог с зарплаты начинают удерживать в меньшем размере. При наличии нескольких мест работы вычет предоставляется только по одному из них — по выбору сотрудника.

Татьяна Лазарева, старший юрист юридической компании «ЮКАМ», рекомендует сотрудникам вовремя оповещать на работе о появлении новых детей в семье или изменении статуса ребёнка. Часто на практике сотрудник забывает передать информацию в бухгалтерию, работодатель продолжает учитывать старую информацию, и вычет остаётся меньше, чем должен быть.

Через налоговую

Если вычет не применили вовремя, с зарплаты сначала удерживают налог в полном объёме — без учёта вычета. Позже, когда оформляется вычет через ФНС, налог пересчитывают и возвращают разницу — ту часть, которую удержали лишней.

Для получения вычета через налоговую нужно подать декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат и документы, подтверждающие право на вычет. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, лично в инспекции или через МФЦ.

В личном кабинете декларация часто формируется автоматически на основе данных от работодателя, но её нужно проверить, при необходимости дополнить и отправить самостоятельно.

После камеральной проверки декларации (она занимает до 3 месяцев) налоговая пересчитывает налоговую базу. Затем в течение месяца возвращает излишне уплаченный НДФЛ одной суммой.

Если в ходе проверки выявляются ошибки, налоговая направляет уведомление. В этом случае нужно исправить декларацию или предоставить дополнительные документы — после этого проверка проводится повторно и снова занимает до 3 месяцев.

В 2026 году допускается подача декларации за три предыдущих года — с 2023 по 2025-й. Такой способ актуален не только в случае, если вычет не был оформлен своевременно, но и если данные не были переданы работодателю или произошла смена работы в течение года.