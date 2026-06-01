Онлайн-инкассация: как превратить наличную выручку в рабочий капитал

Несмотря на активное развитие безналичных платежей, наличные остаются важной частью расчётов для бизнеса. При этом выручка может по несколько дней оставаться вне оборота — пока её пересчитают, заберут и зачислят на счёт. Разбираемся, как устроена онлайн-инкассация и как она помогает быстрее использовать деньги в работе.

Что происходит с наличными в России

Безналичные платежи занимают основную долю рынка, однако наличные продолжают использоваться. В 2025–2026 годах, по данным Банка России, объём наличных денег в обращении достиг 19,5–19,7 трлн рублей, а годовой прирост оказался в пять раз выше, чем годом ранее. По прогнозу Банка России, к 2030 году этот показатель может увеличиться ещё на 22–35%.

В последнее время бизнес отмечает рост наличных платежей, связанный в первую очередь с изменением поведения клиентов. Ограничения доступа к онлайн-банкингу из-за антифрод-проверок, ужесточение контроля за переводами, а также сбои в работе интернета и мобильной связи делают безналичные расчёты менее предсказуемыми. При этом наличные остаются наиболее доступным и надёжным средством платежа. Ими можно расплатиться в любых условиях. Также наличные дают привычный контроль над расходами: человек видит и ощущает каждую трату.

В результате бизнесу необходимо одновременно работать и с наличными, и с безналичными платежами.

Где бизнес теряет деньги

После закрытия смены выручка остаётся в кассе или сейфе на точке продаж и может находиться там до приезда инкассаторов. Пока деньги не зачислены на расчётный счёт компании, ими нельзя расплатиться с поставщиками, закрыть текущие платежи или погасить кредиты.

Сам процесс работы с наличными требует времени. Сотрудникам нужно пересчитать выручку, подготовить её к передаче инкассаторам, оформить документы и дождаться их приезда. В некоторых случаях сотрудники сами перевозят выручку в банк, чтобы внести её через банкомат или кассу в отделении банка. Всё это происходит в рабочее время и отвлекает от обслуживания клиентов.

Задержки связаны с тем, как устроена инкассация: после передачи денег инкассаторам они сначала доставляются в банк, затем проходят проверку и только после этого зачисляются на счёт. На это может уходить от одного до нескольких дней.

Разные способы работы с наличной выручкой дают разный результат. При классической инкассации бизнес зависит от графика инкассаторов и вынужден под него подстраиваться. При самоинкассации деньги можно вносить быстрее, но часть задач и рисков переносится на сотрудников: им нужно самостоятельно доставлять выручку к банкомату или в банк, и компания не всегда полностью контролирует этот процесс.

Как онлайн-инкассация меняет работу с наличной выручкой

Из-за трудоёмкой обработки наличных и задержек с зачислением выручки бизнес ищет способы упростить процессы и быстрее получать доступ к средствам. Один из таких способов — онлайн-инкассация с автоматизированной депозитной машиной (АДМ), при которой наличные можно внести на месте и сразу зачислить на расчётный счёт компании. Депозитная машина, установленная в точке продаж или офисе, сама всё посчитает, проверит подлинность каждой купюры и выдаст чек со всеми данными об операции. После внесения средств в АДМ ответственность за деньги переходит к банку, и сотрудникам не нужно думать об инкассации. Банк контролирует состояние устройства и самостоятельно обеспечивает инкассацию без привлечения персонала торговой точки.

Сначала такой подход начали использовать крупные торговые сети, где особенно важна скорость оборота. Постепенно его стали применять и другие компании, которые регулярно работают с наличной выручкой.

Благодаря этому деньги быстрее поступают на счёт и сразу же могут использоваться для текущих платежей. Это упрощает планирование и снижает потребность в краткосрочном финансировании.

Кроме скорости зачисления, меняется и управление денежными потоками. Компания видит поступления по всем точкам почти сразу после внесения денег и может быстрее принимать финансовые решения.

Система мониторинга, которая входит в сервис онлайн-инкассации, позволяет отслеживать поступления, состояние устройств и процесс зачисления. Это упрощает контроль и снижает нагрузку на бухгалтерию: данные уже собраны и могут использоваться для учёта и анализа.

Что меняется при переходе на онлайн-инкассацию

Более 65 тысяч торговых точек по всей стране используют автоматизированные депозитные машины Moniron — устройства для приёма и хранения наличной выручки, применяемые в онлайн-инкассации от Газпромбанка. Среди крупнейших ретейлеров уровень внедрения достигает около 70%.

Переход на онлайн-инкассацию меняет структуру затрат и распределение задач внутри компании. Часть операций с наличными сокращается, и нагрузка на сотрудников снижается.

По оценкам Газпромбанка и его клиентов, это может уменьшать расходы на обслуживание денежного потока и экономить до 80% времени, которое персонал тратит на работу с наличными.

Такой подход используют в разных типах бизнеса — от локальных торговых точек и небольших сервисных компаний до розничных сетей, аптек, АЗС, медучреждений, ресторанов и торгово-сервисных предприятий с регулярной наличной выручкой. Он особенно востребован в компаниях с распределённой сетью точек и на удалённых объектах, где инкассация происходит реже и выше требования к безопасности.