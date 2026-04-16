Как усилить рост бизнеса и получать пассивный доход: обзор партнёрской программы Альфа-Банка

Компаниям, которые ежедневно взаимодействуют с другими предпринимателями — бухгалтерским бюро, юридическим агентствам, ИТ-интеграторам, — углублённое партнёрство со своим банком позволяет освоить дополнительный канал дохода. Партнёры банка получают возможность закрывать потребности корпоративных клиентов в режиме «одного окна», повышая их лояльность и получая пассивный доход от комиссионных выплат. Рассказываем о том, как Альфа-Банк развивает партнёрский канал и набирающий популярность формат нетворкинга — сообщество «Альфа-Сквош».

Экономика партнёрства: расширение продуктовой полки

Партнёрская программа позволяет компаниям укреплять свои конкурентные позиции, в дополнение к основным услугам предлагая клиентам банковские сервисы: регистрацию бизнеса, расчётно-кассовое обслуживание и кредитные продукты. Это создаёт новый источник дохода, который для многих вступивших в партнёрство с банком предпринимателей становится значимым финансовым потоком.

Алексей Суманов, центр «Мой бизнес» (Новосибирская область): «Многие предприниматели нуждаются в быстром открытии расчётного счёта прямо в процессе консультации. Интеграция с банком позволила сделать регистрацию бизнеса максимально удобной для клиентов: теперь они получают все услуги на единой площадке, что значительно экономит их время. Для нас это означает рост лояльности и увеличение числа обращений».

Кому подходит модель агентских продаж

Программа ориентирована на организации, имеющие регулярные точки соприкосновения с бизнес-задачами клиентов. В 2026 году здесь наиболее активны следующие сегменты:

Бухгалтерские и юридические фирмы: помогают клиентам с регистрацией бизнеса, открытием счетов и банковских карт, выбором зарплатных проектов.

ИТ-интеграторы и веб-студии: подключают расчётно-кассовое обслуживание и интернет-эквайринг при запуске онлайн-проектов.

Федеральные кол-центры: проводят кампании по продвижению банковских продуктов.

Франшизы и обучающие компании: используют финансовые инструменты для поддержки своих контрагентов.

ИП Галкина, бухгалтерские услуги: «Я занимаюсь оказанием бухгалтерских услуг, и клиенты периодически просят открыть счёт. Менеджер предложил стать партнёром, объяснил преимущества и возможности. Эта программа даёт возможность регистрации юридических лиц, что создаёт удобства для самих предпринимателей. Для меня это новый опыт и способ предложить клиентам больше опций».

Инструменты: монетизация, мотивация и поддержка

Современная партнёрская модель — это технологическая среда, упрощающая администрирование и продажи. Альфа-Банк предоставляет партнёрам набор инструментов для эффективного взаимодействия:

Старт работы, системы вознаграждения и ранговая модель

На старте партнёру доступна платформа «Альфа-Курс»: она помогает успешно запустить партнёрство с банком, раскрывая нюансы совместной работы.

Партнёр сам выбирает удобный формат получения дохода:

Стандартная: рекомендуя продукты банка, партнёр получает вознаграждение за каждую продажу.

«Клиент под ключ»: партнёр получает вознаграждение за полный цикл регистрации бизнеса и открытия счёта клиенту.

«Разделение выручки» (эквивалент англ. Profit Sharing): долгосрочное получение процента от комиссионного дохода банка по привлечённому клиенту.

Долгосрочную мотивацию к партнёрству с банком обеспечивает ранговая модель: чем больше качественных клиентов приносит партнёр, тем выше становится его комиссия за каждую продажу.

Поддержка и личный кабинет

Личный кабинет партнёра — это единая система для работы с банком, где предприниматель может передавать заявки, отслеживать их статус, обучаться, получать ответы на свои вопросы и отслеживать полученное вознаграждение.

За каждым партнёром закреплён персональный менеджер, который помогает решать сложные кейсы и обеспечивает оперативную связь с банком.

Татьяна Прошунина, юридическая компания «ВИКТОРИЯ»: «Партнёрская программа приумножила наши возможности как финансово, так и ресурсно. Опытные менеджеры банка берут на себя часть работы и готовят наших специалистов через обучение. Это прямо влияет на продажи наших основных услуг. Кроме того, бренд Альфа-Банка добавляет нам рейтинг в глазах клиентов».

Больше чем выплаты: сообщество предпринимателей и «Альфа-Сквош»

Банк развивает вокруг партнёров среду для нетворкинга и личного развития. В рамках сообщества партнёры получают доступ:

К региональным бизнес-завтракам для обмена опытом и обратной связи.

Масштабным мероприятиям «Альфа-Порт» в Сочи, Казани и Москве.

Обучающим программам для развития своего бизнеса.

Важным элементом партнёрской программы стал проект «Альфа-Сквош», который в 2026 году объединяет лучших участников программы из 22 городов России. Сквош был выбран как динамичный вид спорта, способствующий развитию быстроты мышления, необходимой в бизнесе.

Татьяна Прошунина, юридическая компания «ВИКТОРИЯ»: «Альфа-Банк открыл для меня сквош — вид спорта, способствующий развитию не только физических данных, но и умственных. На корте мы знакомимся с такими же предпринимателями, заводим дружбу и обмениваемся опытом. Часто это приводит к деловому сотрудничеству и реализации совместных проектов. В 2025 году я стала чемпионом России по „Альфа-Сквошу“ среди женщин в группе начинающих».

О выездах «Альфа-Порт»

Помимо спорта, партнёры получают доступ к выездным мероприятиям «Альфа-Порт» в Сочи, Казани, Москве и других городах — это масштабные площадки для роста бизнеса с участием федеральных спикеров. Формат позволяет партнёрам общаться с лидерами рынка в неформальной обстановке и обмениваться актуальным опытом.

Как стать партнёром банка

Для вступления в программу необходимо выполнить три шага:

Подать заявку на официальном сайте партнёрского канала. Пройти обучение, чтобы изучить условия продуктов для клиентов и специфику работы в личном кабинете. Подключиться к сообществу: четвёртый сезон проекта «Альфа-Сквош» стартует после майских праздников 2026 года. Это лучший момент, чтобы присоединиться к региональным событиям и начать интеграцию в среду.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте Альфа-Банка и в профильном телеграм-канале для партнёров.