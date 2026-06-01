Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших людей мира в 2026 году: капитал российских бизнесменов вырос на $22 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2026 года увеличилось почти на $22 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Сильнее всего капитал вырос у сооснователя компании по производству минеральных удобрений «Еврохим» и СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) Андрея Мельниченко. Его капитал вырос на $5,63 млрд, до $24,6 млрд. В то же время состояние предпринимателей Михаила Прохорова и Павла Дурова, наоборот, сократилось.

Андрей Мельниченко возглавил список бизнесменов с самым быстрорастущим капиталом

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) анализирует финансовое положение 500 наиболее состоятельных граждан мира, опираясь преимущественно на рыночную котировку принадлежащих им акций. После вычета всех понесенных убытков общая чистая прибыль российских миллиардеров в данном индексе приблизилась к $22 млрд.

По данным Bloomberg, с начала 2026 года выросли состояния следующих бизнесменов:

Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — $24,6 млрд (+$5,63 млрд)

Леонид Михельсон (НОВАТЭК) — $27,8 млрд (+$4,15 млрд)

Алексей Мордашов («Северсталь») — $29,9 млрд (+$3,66 млрд)

Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, «Сибур») — $16,4 млрд (+$2,16 млрд)

Владимир Потанин («Интеррос», «Норильский никель») — $28,3 млрд (+$1,94 млрд).

Умеренный рост капитала зафиксирован у следующих бизнесменов:

Сулейман Керимов (политик, сенатор) — плюс $1,51 млрд;

Михаил Фридман («Альфа-Групп») — плюс $1,37 млрд;

Андрей Гурьев («Фосагро») — плюс $1,10 млрд;

Виктор Вексельберг («Ренова») — плюс $854 млн;

Вагит Алекперов (Лукойл) — плюс $841 млн;

Алишер Усманов (USM) — плюс $481 млн.

Больше всего средств потеряли Михаил Прохоров и Павел Дуров

Ряд российских предпринимателей, по подсчётам Bloomberg, напротив, потеряли часть состояния:

Михаил Прохоров («Онэксим») — $12 млрд (‑$4,6 млрд);

Павел Дуров (Telegram) — $12,2 млрд (‑$2,2 млрд);

Владимир Лисин (НЛМК) — $23,5 млрд (‑$198 млн).

Илон Маск сохранил первое место в рейтинге богатейших людей мира

Первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index занимает Илон Маск с состоянием $735 млрд. С начала года его капитал вырос на $116 млрд. Основные активы предпринимателя связаны с Tesla, SpaceX, xAI и соцсетью X.

На втором месте — сооснователь Google Ларри Пейдж с состоянием $322 млрд. С начала года его капитал увеличился на $52,9 млрд. Следом идёт ещё один сооснователь Google Сергей Брин — Bloomberg оценивает его состояние в $299 млрд, а рост с начала года — в $49 млрд.

Четвёртое место занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние достигло $289 млрд после роста на $36 млрд с начала года. Замыкает пятёрку основатель Oracle Ларри Эллисон с капиталом $281 млрд и приростом на $33,7 млрд.

Совокупные потери капитала Марка Цукерберга, Бернара Арно и Стива Балмера — $65 млрд

Один из самых больших приростов капитала среди первой десятки показал основатель Dell Technologies Майкл Делл. Его состояние Bloomberg оценивает в $229 млрд, а рост с начала года — в $89,1 млрд.

Глава Meta* Марк Цукерберг занимает седьмое место с состоянием $225 млрд. При этом с начала года его капитал сократился на $8,7 млрд. Следом идёт глава Nvidia Дженсен Хуанг — его состояние достигло $175 млрд после роста на $20,4 млрд.

Единственным представителем Европы в первой десятке остаётся глава LVMH Бернар Арно. Bloomberg оценивает его состояние в $162 млрд. С начала года предприниматель потерял $45,9 млрд — это самое большое снижение капитала среди участников топ-10.

Замыкает десятку бывший CEO Microsoft Стив Балмер с состоянием $158 млрд. Несмотря на место в первой десятке, с начала года его капитал сократился на $10,4 млрд.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.