Сервис бронирования путешествий OneTwoTrip может быть выставлен на продажу — его оценивают в 2–10 млрд ₽

Один из старейших онлайн-сервисов бронирования путешествий OneTwoTrip ищет нового владельца, сообщают «Известия». Платформа около полугода ведёт переговоры с потенциальными покупателями. Актив оценивается в диапазоне от 2 до 10 млрд рублей. В компании от комментариев Russian Business отказались.

Привлекательность OneTwoTrip для покупателей — в клиентской базе и бренде

О стоимости возможной сделки «Известиям» сообщили несколько источников, знакомых с предложением, однако их оценки разнятся. Один из инвестбанкиров в комментарии изданию указал диапазон 5–10 млрд рублей. Однако совладелец крупного туроператора в беседе с «Известиями» возразил, что актив не может стоить дороже 2 млрд рублей из-за небольшой доли платформы на рынке онлайн-бронирования. По данным Travelline, сервис занимает чуть более 2% рынка.

Эксперты называют актив привлекательным прежде всего благодаря накопленной клиентской базе и узнаваемому бренду. Для потенциального покупателя эти условия дают возможность быстро укрепить позиции на travel-рынке без необходимости заходить в отрасль с нуля, отметила в комментарии «Известиям» управляющий партнёр «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По словам Екатерины Косаревой, OneTwoTrip может заинтересовать другие отраслевые игроки, банки, стремящиеся расширить свои экосистемы, а также крупные туристические холдинги — Pegas Touristik, Anex и другие.

Финансовые показатели OneTwoTrip ухудшились в 2025 году

OneTwoTrip основал в 2011 году бывший топ-менеджер турагентства Anywayanyday Пётр Кутис. Согласно информации самой компании, аудитория онлайн-платформы превышает 11 млн человек. Пользователям доступны авиабилеты более 800 перевозчиков и 3 млн вариантов размещения по всему миру. Сервис также продаёт железнодорожные и автобусные билеты, предоставляет услуги по аренде автомобилей и страхованию путешествий. По данным Travelline, по итогам 2025 года OneTwoTrip вошёл в топ‑10 крупнейших онлайн-тревел-агентств.

Однако текущие финансовые показатели компании ухудшаются. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка управляющего юрлица ООО «Вайт тревел» по итогам 2025 года сократилась на 13% — до 4,3 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период упала в три раза — до 46,6 млн рублей.

Контекст

Эксперты указывают на высокие перспективы развития рынка онлайн-бронирования. Управляющий партнёр «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева в комментарии «Известиям» подчеркнула, что сегодня две трети бронирований совершаются онлайн, что связано с ростом внутреннего туризма.

За последние годы в отрасли прошло несколько заметных сделок. Так, Ozon интегрировал Ozon Travel в платформу. В сентябре 2025 года Wildberries & Russ сообщила о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве с туроператором Fun&Sun.

В марте 2026 года стало известно о возможных переговорах Wildberries & Russ по покупке авиакомпании Azur Air. Источники сообщали, что сделку рассчитывали закрыть к маю 2026‑го. Однако в авиакомпании опровергли информацию о переговорах.

В мае сообщалось, что «Яндекс» может купить онлайн-сервис бронирования «Островок». Потенциальная сумма сделки оценивается в 20 млрд рублей.