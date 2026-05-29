Минцифры даст отсрочку по импортозамещению — участники особо значимых проектов перейдут на российское ПО к 2036-му

Минцифры обсуждает введение дополнительных льгот для компаний — участников программы «Особо значимые проекты» (ОЗП), сообщает РБК со ссылкой на источники в промышленной индустрии. В числе предлагаемых мер — прямая финансовая поддержка и отсрочка перехода на российское ПО для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Сроки переноса для ряда участников рынка могут достичь 10 лет.

Максимальный период отсрочки для участников ОЗП — до 2036 года

По словам одного из собеседников РБК, отсрочку могут внести для компаний-участников ОЗП, которые работают с несколькими категориями объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Среди таких объектов — сети связи и информационные системы госорганов, энергетики, финансов, транспорта и медицины.

Согласно действующим нормам, все значимые объекты КИИ первой категории должны перейти на отечественный софт до 1 января 2028 года. Однако для компаний — участников особо значимых проектов (ОЗП) обсуждается перенос сроков в зависимости от ситуации:

если компания начала замещать иностранные решения в рамках ОЗП до 1 сентября 2026 года — срок продлевается до 1 января 2031 года;

если по проекту нет российских аналогов — также до 2031 года;

если контракт на ОЗП заключен в 2026–2028 годах — замещение импортной техники должно завершиться до 2036 года.

Для объектов КИИ второй и третьей категорий срок замены иностранных продуктов также составит не позднее 2036 года, уточнил источник. Помимо отсрочки, обсуждается и прямая финансовая поддержка.

Компании, не входящие в ОЗП, не получат отсрочку по импортозамещению

Один из собеседников РБК указывает, что изначально участие в особо значимых проектах рассматривалось как инструмент сохранения IT-аккредитации и налоговых льгот для кэптивных компаний — «дочек» крупных холдингов. Тема вновь стала актуальной на фоне обсуждений возможной отмены льгот для ИТ-компаний с 2027 года.

При этом компании, не участвующие в особо значимых проектах, сохранят IT-аккредитацию, но на отсрочку по импортозамещению рассчитывать не смогут, подчеркнул другой источник издания.

Две волны заявок на получение статуса ОЗП провалились — компании боятся штрафов

Заявки на включение в программу «ОЗП» двух последних волн — осенью 2025 года и в мае 2026-го — были полностью отклонены. В последней волне участвовали 19 организаций, одна отозвала заявку, остальные 18 не прошли отбор. Среди них — «Концерн Калашников», КАМАЗ, «Почта России» и ряд других крупных структур.

По данным источников РБК, многие участники не смогли выполнить следующие требования:

подтвердить наличие 50% собственных средств от бюджета проекта;

выполнить условия по тиражированию и выручке, а именно провести продажи решения в трёх предприятиях отрасли и экспорт в одну страну;

пройти процедуру подачи заявки с детальным финансовым планом на пять лет вперёд;

принять на себя риск штрафов: за невыполнение тиражирования или экспорта — 15% от суммы гранта, а за использование зарубежного софта — возврат 100% гранта.

Контекст

Программа особо значимых проектов была запущена в 2021 году как инструмент поддержки разработки отечественного софта. Гранты выдаёт Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ): максимальная сумма льготы — 2 млрд рублей, минимальная — 100 млн рублей.

С 2022 года в рамках программы реализовано 97 проектов на сумму около 68 млрд рублей. Всего в стране реализуется 175 таких проектов, 120 из них уже завершены.