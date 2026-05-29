В Авито теперь можно оформить автокредит для покупки машин у частных продавцов — сервис уже доступен в 8 городах РФ

Авито начал выдавать целевые автокредиты на покупку автомобилей с пробегом у частных продавцов. Как сообщили в сервисе, теперь оформить финансирование можно без похода в банк и перехода на сторонние сервисы. Пользователи смогут сравнивать предложения сразу нескольких банков, а продавцы — быстрее находить покупателей и получать деньги напрямую на карту после завершения сделки.

Банки подготовят персональные предложения по кредиту и отправят на Авито

Новый сервис доступен при покупке автомобиля на Авито. Пользователь выбирает машину, проходит идентификацию через банковский ID и отправляет заявку на кредит. Банки получают информацию о выбранном автомобиле, его стоимости и документах, после чего формируют персональные условия кредитования. В течение нескольких минут платформа показывает предложения от банков-партнёров с учётом параметров конкретной сделки.

Сейчас сервис доступен жителям восьми городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Ярославля и Воронежа.

Первым банковским партнёром проекта стал МТС Банк. В ближайшее время к сервису подключится банк Уралсиб, а до конца 2026 года Авито планирует расширить список партнёров ещё на четыре кредитные организации.

Специалист Авито проверит автомобиль и документы на него

Также перед завершением сделки покупатель может воспользоваться дополнительной услугой и проверить историю автомобиля через «Автотеку». На очной встрече специалист Авито сверит документы и автомобиль, поможет оформить договор купли-продажи и подтвердит сделку в приложении.

После подтверждения продавец получает деньги сразу на банковскую карту. Открывать счёт в банке-кредиторе не требуется.

Средний размер целевого автокредита сейчас составляет около 1,2 млн рублей против примерно 500 тыс. рублей по потребительским займам. При этом ставка по целевому кредиту в среднем на 5–7 процентных пунктов ниже, чем по обычному потребительскому кредиту, отмечают в компании.

К 2031 году более 1 млн автомобилей ежегодно будут покупать у частных продавцов в кредит

По данным «Автостата», на которые ссылаются в компании, в 2025 году в России продали 6,24 млн легковых автомобилей с пробегом — это максимум почти за два десятилетия и на 3,3% больше, чем годом ранее.

За первые четыре месяца 2026 года спрос на вторичном рынке вырос более чем на 10%, а в апреле — сразу на 18% год к году.

В Авито считают, что к 2031 году более 1 млн автомобилей ежегодно будут покупать в кредит именно у частных продавцов.

Ранее Авито получил статус финансовой платформы

Запуск сервиса стал возможен после того, как входящая в группу компания «Авито Финанс» получила статус оператора финансовой платформы. Банк России включил её в соответствующий реестр в марте 2025 года.

Статус позволяет интегрировать финансовые продукты партнёров прямо в платформу — например, оформление кредита при покупке автомобиля.