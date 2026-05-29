Сети 5G в России могут запустить летом — но из-за нехватки оборудования скорость интернета вырастет незначительно

Российские операторы могут получить частоты для запуска сетей 5G уже в ближайший месяц, пишут «Известия». Власти планируют выделить МТС, «МегаФону», T2 и «Вымпелкому» диапазон 4,63–4,99 ГГц для развёртывания сетей пятого поколения в крупных городах. Однако пользователи пока могут не почувствовать серьёзных изменений: у операторов и производителей ещё нет достаточного количества оборудования для работы в этом диапазоне.

Российские сети уже готовы к запуску 5G

По данным «Известий», операторы смогут запустить сети пятого поколения почти сразу после решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) благодаря механизму технологической нейтральности. Он позволит использовать для 5G частоты, ранее выделенные под 2G, 3G и LTE.

Источник издания пояснил, что компании уже работают на сетях 5G Ready и не нуждаются в срочной замене оборудования. Однако прорывных изменений абоненты пока не заметят: скорость передачи данных вырастет незначительно.

По словам собеседника «Известий», ощутимый рост скорости — в 4–10 раз по сравнению с LTE — станет возможен только после полноценного запуска сетей в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.

5G появится во всех городах-миллионниках к 2027 году

Согласно проекту решения ГКРЧ, услуги связи стандарта 5G/IMT-2020 должны заработать во всех российских городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года.

К концу 2026 года связь пятого поколения должна появиться уже в 16 региональных центрах. К 2030 году число таких городов планируется увеличить до 40, а к 2035-му — до 84.

В Минцифры заявили «Известиям», что запуск коммерческого 5G начнётся после утверждения условий внедрения технологии. В министерстве считают, что новые сети помогут повысить скорость передачи данных и создать инфраструктуру для промышленных сервисов.

Операторов обяжут перейти на российское оборудование

Проект ГКРЧ предполагает постепенный переход операторов на отечественное оборудование. К концу 2027 года доля российских радиоэлектронных средств в сетях 5G должна составить не менее 1%, к 2030-му — не менее 50%, а полностью перейти на российское оборудование операторы обязаны к концу 2031 года.

При этом эксперты отмечают, что массовое производство такого оборудования пока только планируется. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил «Известиям», что в России фактически нет массово выпускаемого оборудования для диапазона 4,63–4,99 ГГц.

По его словам, аналогичная проблема существует и со смартфонами: многие устройства не поддерживают нужные частоты, а в некоторых моделях эта функция заблокирована на уровне прошивки.

Операторы смогут запустить 5G без замены инфраструктуры

В «Вымпелкоме» заявили «Известиям», что компания сможет развернуть сети 5G в короткие сроки благодаря уже установленному оборудованию. В пресс-службе оператора подчеркнули, что инфраструктура изначально строилась с учётом перехода на новое поколение связи.

Компания также сообщила, что переход на 5G для пользователей должен пройти «максимально комфортно и практически незаметно». Эти выводы оператор сделал после тестирования пилотных зон и проверки готовности сети, стартовавшей в середине мая.

Задержка сигнала в сетях 5G сократится до 1–2 миллисекунд

Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков считает, что первые полноценные коммерческие сети 5G на новых частотах могут заработать в России уже в начале 2027 года.

По его словам, технология позволит увеличить скорость передачи данных до 10–25 Гбит/с и сократить задержки до 1–2 мс. Это должно обеспечить стабильную работу онлайн-игр, видео в формате 8K и других чувствительных к задержкам сервисов.

При этом эксперты считают, что основной потенциал 5G раскроется не в потребительском сегменте, а в B2B и промышленности — для беспилотного транспорта, роботизации и инфраструктуры «умных городов».

Новый диапазон сетей потребует больше базовых станций

Аналитики также предупреждают, что выбранный диапазон 4,8–4,99 ГГц нельзя назвать оптимальным. По словам эксперта НТИ по беспроводной связи Олега Яблокова, сигнал на этих частотах быстрее затухает и хуже проходит внутрь зданий.

Это потребует от операторов строительства более плотной сети базовых станций и увеличит капитальные затраты. Эксперты не исключают, что без господдержки окупаемость таких проектов может оказаться слишком долгой.

Контекст

Одним из главных препятствий для запуска 5G в России остаётся дефицит подходящих радиочастот. Операторы настаивают на использовании так называемого «золотого диапазона» 3400–3800 МГц, который считается основным для 5G во многих странах и позволяет строить сети с меньшим количеством базовых станций.

Однако в России эти частоты заняты структурами Минобороны и Роскосмоса. Поэтому операторам предлагают диапазон 4800–4990 МГц, который требует больших инвестиций из-за меньшего радиуса действия базовых станций.

По данным «Ведомостей», ранее Минцифры обсуждало возможность расширить основной диапазон для сетей 5G до 4400–4990 МГц.