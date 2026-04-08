Александр Пьянов, «Яндекс Драйв»: «Мы готовы стать агрегатором для всего рынка каршеринга»

Пользователи в России всё чаще рассматривают каршеринг как полноценную альтернативу владению личным автомобилем: по данным «Платформы ОФД», в 2025 г. количество чеков в сегменте выросло на 10%, а объём продаж — на 22% год к году. О том, как трансформировать классический сервис в масштабируемую ИТ-платформу, зачем выводить на улицы Санкт-Петербурга электрокары и почему будущее за агрегационной моделью, рассказывает руководитель сервиса «Яндекс Драйв» Александр Пьянов.

Об архитектуре сервиса и траектории в «Яндексе»

Александр, прежде чем мы погрузимся в цифры рынка, расскажите немного о себе. Как вы оказались у руля «Яндекс Драйва» и как он вписывается в суперапп* От англ. super app, «суперприложение» — многофункциональное мобильное приложение, которое объединяет множество различных сервисов, мини-приложений и услуг «Яндекс Go»?

В «Яндексе» я уже около восьми лет. Начинал с собственного бизнеса в сфере ПО, который мы продали «Яндексу», затем развивал партнёрские продукты в «Такси», руководил маркетплейсом внутри «Маркета», а последние полтора года возглавляю команду «Драйва».

Что касается архитектуры, «Драйв» — как часть транспортной платформы «Яндекс Go», так и самостоятельное приложение. Технологически это один сервис в двух разных оболочках. Пользователь может начать поездку в одном интерфейсе, а продолжить в другом — это удобно и позволяет нам закрывать любые транспортные задачи, в том числе и мультимодальные, в которых маршрут пользователя сочетает в себе каршеринг с метро, электричками, самокатами и другими видами транспорта.

Как каршеринг вытесняет личный автомобиль

Вы с большим оптимизмом смотрите на сегмент каршеринга. На чём основана вера в рост этого рынка? Понятно, что число поездок растёт, но что именно заставляет людей отказываться от собственных машин?

Я сам, проживая в Москве, давно понял: владеть собственной машиной здесь попросту неудобно. Большую часть времени автомобиль стоит во дворе, занимает место и дешевеет. Мы видим, что сценарий «каршеринг вместо гаража» становится популярнее. Пользователи начинают понимать, что владеть машиной 50–70 дней в году выгоднее, чем ухаживать за собственной все 365 дней.

Источник изображения: нейрогенерация

Мы видим, что спрос на каршеринг, и непосредственно на «Драйв» растёт: число поездок только в нашем сервисе год к году выросло на 35%. Также растёт выручка на машину — эта метрика отражает как и операционную эффективность, так и спрос, то есть растёт интенсивность использования отдельного авто. Перспективы у рынка есть и мы хотим их развивать, поэтому инвестировали в оптимизацию процессов, связанных с обслуживанием автомобилей и городских операций.

Мы фиксируем и рост числа длительных поездок — от часа до нескольких дней. В летний сезон спрос на длительную аренду «на дачу» вырос на 25% год к году. Рост длительных поездок существенно растит средний чек (по данным «Платформы ОФД», средний чек вырос на 12% в 2025 году. — Прим. ред.).

Оптимизм связан не только с изменением пользовательских сценариев, но и с региональной экспансией на новые рынки, где ещё довольно низкий уровень проникновения каршеринга. Мы запустили первые пилоты, но вхождение в регионы ещё только предстоит, поэтому нам как отрасли есть над чем работать. В целом сейчас мы оцениваем свою долю на рынке в 35%.

О доле рынка и силе экосистемы

А как вы чувствуете себя на фоне конкурентов? Доля в 35% — это предел или только начало?

Мы чувствуем себя отлично. За последний год мы прибавили около 10 процентных пунктов по доле рынка. В Москве, например, наш парк вырос на 27%. В начале 2026 года продолжается активный рост, и парк «Драйва» составляет уже 13 тысяч автомобилей.

Около 20–25% всех поездок пользователей приходят к нам напрямую из супераппа «Яндекс Go». Это позволяет нам предлагать мультимодальные маршруты, где каршеринг, как я уже говорил, лишь часть пути, дополненная такси, самокатом или электричкой.

Таким образом, наше ключевое преимущество — это экосистема «Яндекса». Мы не просто даем машину, а предлагаем выбор и активно интегрируем финтех-инструменты, такие как оплата поездок через «Сплит» и страхование «Забота». Для частых городских сценариев мы запустили единую подписку шеринговых сервисов — «Яндекс Движ», она объединяет скидки на самокаты, каршеринг и аренду пауэрбанков «Бери заряд».

Как работает партнёрская модель и зачем нужен агрегатор

В прошлом году вы объявили о партнёрстве с BelkaCar. Насколько жизнеспособна модель агрегатора, когда вы предлагаете чужие машины в своем интерфейсе?

Мы верим, что «Драйв» прежде всего ИТ-бизнес. Обслуживание флота — это прерогатива технических компаний, а наша задача — создать продукт с максимальным выбором. Пилот эксперимента «смешанного флота» с BelkaCar показал отличные результаты.

Наша амбиция — стать агрегатором для арендных авто. Уже сейчас наш автопарк с учётом партнёрских машин, включая франшизу, превышает 26 тысяч автомобилей. Модель смешанного флота (англ. mixed fleet) позволяет нам расширять охват пользователей без необходимости самостоятельно закупать и обслуживать весь транспорт.

Зачем «Драйву» электромобили

Планируете ли вы развивать шеринг электромобилей?

Мы уже проводим пилот в Калининграде, где изначально использовались электромобили модели AMBER A5, а теперь масштабируем его с помощью машин, разработанных при участии «Яндекса», — UMO 5. В Санкт-Петербурге звезды сошлись: там отлично развита инфраструктура зарядных хабов.

В скором времени мы запустим электрокары UMO в Санкт-Петербурге. Мы планируем запускать UMO и в Москве, но в Санкт-Петербурге в первой волне их будет существенно больше.

Важно отметить, что «Яндекс Драйв» плотно сотрудничает с операторами электрических зарядных станций. На основании наших данных о перемещении и парковке автомобилей мы совместно планируем расположение новых заправочных станций в городе. При этом у «Яндекс Электро» есть уникальное преимущество — собственный софт и телематика, — что позволяет не только повысить доступность электрокаров, но и персонализировать опыт — от музыки и навигации до управления системами автомобиля.

Источник изображения: нейрогенерация

Как технологии и данные обеспечивают безопасность

Насколько пользователи каршеринга аккуратны на дороге? Помогают ли алгоритмы дисциплинировать водителей?

Важный аспект нашего бизнеса — сложнейшие операции. Например, мы активно используем машинное обучение для оценки состояния машин. Нейросети анализируют ущерб после инцидентов по фото: это существенно разгружает человеческие ресурсы, устраняя необходимость выезда специалиста на случаи, которые того не требуют.

Система ежедневно обрабатывает 150 тысяч фотографий автомобилей для контроля их состояния. Телематика и сотни датчиков в каждой машине формируют индивидуальный профиль вождения, который влияет на доступные пользователям преференции: более 90% наших пользователей водят аккуратно, получая за это бонусы в «Яндекс Плюсе».

О планах на ближайшие годы

Если заглянуть на 2–3 года вперёд: каким будет «Яндекс Драйв»?

Мы будем активно расти в регионах через франшизу, развиваясь в городах, которые открыли для себя в 2025 году: Нижнем Новгороде, Тюмени, Ижевске, Перми, Челябинске и Калининграде. Планируем дальнейшую интеграцию с экосистемой Яндекса.