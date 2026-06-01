Яндекс запустил в Алисе AI новые детские режимы — нейросеть может оживить рисунок и проверить домашнее задание

Ко Дню защиты детей в чате с Алисой AI появились готовые шаблоны и промпты для семейных задач. Пользователи смогут оживлять детские рисунки, создавать открытки и приглашения, объединять старые и новые фото, а также искать информацию о школах, лагерях и товарах для детей. Новые сценарии доступны на сайте Алисы AI, в приложениях Яндекса и в Яндекс Браузере.

Детский рисунок можно превратить в короткий ролик

1 июня Яндекс анонсировал несколько новых опций для Алисы AI:

в режиме «Оживить фото» Алиса AI может создать короткое видео на основе детского рисунка или семейной фотографии,

функция «Объединить фото» позволяет совместить два изображения: например, пользователь может создать коллаж, где мама и дочь окажутся в одном возрасте,

в чате появились готовые сценарии для генерации открыток и приглашений: Алиса AI сможет подготовить открытку для воспитателя, приглашение на день рождения или семейное поздравление.

Для более сложных запросов пользователи смогут обратиться к ИИ-агентам внутри чата с Алисой AI.

Агент «Исследовать» поможет собрать и структурировать информацию из открытых источников. С его помощью можно сравнить методики обучения чтению, составить план летних занятий или изучить варианты детских лагерей.

Агент «Найти дешевле» предназначен для сравнения цен. Он может помочь подобрать детские товары и развлечения — например, конструкторы, велосипеды, самокаты или путёвки в лагерь.

Дети используют Алису AI для учёбы

По данным Яндекса, Алису AI активно используют не только взрослые, но и дети. Каждое третье сообщение с детского аккаунта содержит вопрос. Чаще всего они просят нейросеть объяснить сложную тему простыми словами, пошагово разобрать решение, найти информацию или проверить самостоятельно выполненное задание.

Воспользоваться новыми сценариями можно на сайте alice.yandex.ru, в приложениях Алиса AI и «Яндекс с Алисой AI», а также в Яндекс Браузере.

Контекст

Ранее Яндекс обновил Алису AI: в чат с ИИ добавили голосовой ввод, возможность делиться диалогами по ссылке и систему умных подсказок для продолжения общения. Пользователи смогли отправлять голосовые запросы длиной до 60 секунд, а нейросеть сама начала предлагать варианты формулировок и уточняющих вопросов.

Также в сервисе появилась функция публикации переписок: ссылкой на диалог или отдельный ответ Алисы можно поделиться без авторизации. Обновление затронуло и планшеты — интерфейс адаптировали под горизонтальный режим и увеличили зоны взаимодействия для более удобной работы на устройствах.