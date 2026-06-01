Мосбиржа впервые протестировала торговлю с помощью ИИ-агентов — в плюс вышли только 5 команд из 50

На Московской бирже состоялись первые тесты торгов с использованием автономных ИИ-агентов, сообщают «Ведомости». Технология позволяет алгоритмам не только собирать статистику, но и самостоятельно принимать решения в заданных ограничениях. По словам экспертов, главная опасность заключается в «галлюцинациях» нейросетей: алгоритмы начинают ошибаться и действовать синхронно, а это способно обрушить рынок ценных бумаг.

Пять из пятидесяти алгоритмов смогли завершить торги с прибылью

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что искусственный интеллект уже способен совершать сделки без участия человека. На Московской бирже прошли испытания, в которых участвовали 50 команд. За две недели их роботы провели более 17 тысяч операций. Несмотря на то что большинство моделей обошли индекс Мосбиржи*Основной российский фондовый индекс, который отражает динамику акций крупнейших публичных компаний, торгующихся на Московской бирже (IMOEX), реальный доход принесли только пять алгоритмов.

Примечательно, что наиболее активный робот, совершивший более 2,5 тысяч сделок, показал худший результат и занял последнее место.

На торги каждому ИИ-агенту выдали по 1 млн виртуальных рублей

В рамках соревнования ИИ-агенты получили по 1 млн виртуальных рублей для торговли. При этом торги ограничили набором из 20 акций — сделки с другими инструментами запрещены.

После завершения тестового периода стартует этап полностью автономных торгов. ИИ-агенты должны будут самостоятельно анализировать рынок и принимать решения без вмешательства разработчиков. Этап продлится до 15:00 мск 10 июня 2026 года.

Схожесть торговых алгоритмов может привести к внезапному обвалу цен

Массовое использование ИИ на бирже, полагают эксперты «Ведомостей», создает риск «цепной реакции». Если разные инвестиционные фонды используют похожие модели, программы могут одновременно начать массовую продажу акций. Это приведет к резкому падению котировок, которое не будет связано с реальным финансовым состоянием компаний.

Кроме того, сохраняются технические риски: программные ошибки и «галлюцинации» нейросетей, когда алгоритмы принимают решения на основе ложных данных.

Взаимодействие ИИ-агентов усложняет структуру фондового рынка

По мнению директора по инновациям «Финама» Вячеслава Благирева, рынок по своей природе является хаотичной системой, где цены меняются нелинейно, а внедрение ИИ добавляет новый уровень сложности. Теперь нужно учитывать не только поведение людей, но и то, как алгоритмы реагируют друг на друга.

Эксперт «Ведомостей» полагает, что полноценный переход к автономной торговле произойдет только тогда, когда ИИ полностью возьмет на себя рутину, но оставит право окончательного решения за человеком.