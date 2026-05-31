Регистрация в ЕИС для поставщиков в 2026 году: пошаговая инструкция с чек-листом

ЕИС — первый фильтр для поставщика: без регистрации система просто не пустит к электронным закупкам. Но вход в этот рынок легко превращается в бюрократический квест: ошибка в карточке участника, электронной подписи или данных из реестров может отложить старт на несколько дней. Разбираемся с экспертами, как подготовиться к регистрации, проверить всё заранее и пройти процедуру без лишних задержек.

Коротко о Единой информационной системе (ЕИС)

Единая информационная система (ЕИС) — это государственная система закупок, через которую участник регистрируется, попадает в единый реестр поставщиков и получает аккредитацию на электронных площадках.

Регистрация нужна юридическим лицам, ИП и физлицам , которые хотят участвовать в электронных закупках. Самозанятые тоже могут работать с закупками, но в ЕИС они регистрируются как физлица или ИП — в зависимости от своего статуса. Без неё не получится подать заявку на электронной площадке и подписать контракт.

, которые хотят участвовать в электронных закупках. Самозанятые тоже могут работать с закупками, но в ЕИС они регистрируются как физлица или ИП — в зависимости от своего статуса. Без неё не получится подать заявку на электронной площадке и подписать контракт. С 1 января 2026 года часть сведений и документов можно не включать в заявку , если они уже есть в открытых государственных реестрах. Но участник всё равно должен добавить декларацию о соответствии и указать, где эти сведения можно проверить.

, если они уже есть в открытых государственных реестрах. Но участник всё равно должен добавить декларацию о соответствии и указать, где эти сведения можно проверить. Если данные верны, электронная подпись действует, а технический доступ к ЕИС настроен, регистрация проходит быстро. На практике сроки чаще сдвигаются не из-за самой процедуры, а из-за ошибок в реквизитах, проблем с подписью или доступом к системе.

Что такое ЕИС и зачем поставщику регистрация в 2026 году

Единая информационная система в сфере закупок — это государственная цифровая платформа, через которую проходит значительная часть закупочных процедур. Для поставщика ЕИС — рабочая среда, где хранятся сведения об участнике, документы по закупкам, протоколы, контракты и информация об их исполнении. После регистрации сведения о поставщике попадают в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ), а федеральные электронные площадки получают данные для аккредитации участника. Дальше поставщик может искать закупки, подавать заявки, подписывать документы и контракт, а затем отслеживать исполнение обязательств.

Почему без регистрации в ЕИС нельзя участвовать в госзакупках

Создатель и руководитель юридической компании по защите прав поставщиков «Ваш контракт» Анна Сеткова отмечает, что только после регистрации в ЕИС предприниматель получает полноценный доступ к электронным закупкам. Госзакупки регулируются прежде всего двумя законами:

№ 44-ФЗ от 5.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

№ 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно ч. 4 и 5 ст. 24.2 44-ФЗ, после регистрации в ЕИС участника аккредитуют на электронной площадке, а участвовать в электронных процедурах и подписывать документы он может только после регистрации и аккредитации. Доступ к конкурентным процедурам будет закрыт, даже если формально компания или ИП будут подходить под требования закупки.

Преимущества для поставщика

Главное преимущество регистрации в ЕИС — доступ к электронным закупкам без необходимости отдельно проходить аккредитацию на каждой федеральной площадке. После включения в ЕРУЗ поставщик автоматически получает выход на федеральные электронные торговые площадки (ЭТП). С 1 января 2022 года регистрация действует бессрочно, поэтому, по словам партнёра юридической фирмы «АНП Зенит» Рамиса Абянова, административная нагрузка на поставщиков стала заметно ниже.

Эксперт по закупкам и руководитель Федерального агентства по тендерно-юридическому сопровождению Эллина Николаева добавляет, что регистрация позволяет заранее выявить проблемы, которые позже могут помешать участию в торгах, например истекший срок действия электронной подписи, признаки недостоверности в выписке или расхождения в регистрационных данных.

Кто может и кто обязан регистрироваться в ЕИС

Зарегистрироваться в ЕИС могут российские и иностранные юрлица, ИП и физлица, в том числе самозанятые. Но процедура обязательна не для всех закупок. В электронных закупках по 44-ФЗ без ЕИС не обойтись: после регистрации участник попадает в ЕРУЗ, получает аккредитацию на электронной площадке и может подписывать документы в электронном виде. В закупках по 223-ФЗ порядок зависит от формата процедуры. Для закупок среди СМСП и самозанятых регистрация в ЕИС нужна, а для «общих» закупок по 223-ФЗ может быть достаточно аккредитации на конкретной площадке.

Юридическому лицу регистрация в ЕИС требуется, если бизнес планирует участвовать в электронных закупках по 44-ФЗ или в закупках среди субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) по 223-ФЗ. По 44-ФЗ участвовать может любое юрлицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения, кроме офшорных компаний и юрлиц со статусом иностранного агента.

ИП может участвовать в закупках на тех же основаниях, что и другие поставщики. Если закупка проходит в электронном формате, предпринимателю нужно зарегистрироваться в ЕИС, чтобы попасть в реестр участников и получить доступ к торговой площадке. По составу сведений регистрация для ИП обычно проще, чем для юрлица.

Главное — отследить, чтобы все данные совпадали с данными в ФНС до последней буквы. Если не совпадает — система просто молча тормозит или отказывает. Анна Сеткова Создатель и руководитель юридической компании по защите прав поставщиков «Ваш контракт»

Самозанятые и физлица тоже могут регистрироваться в ЕИС и участвовать в закупках наравне с юрлицами и ИП. Допуск зависит не только от юридического статуса, но и от условий самой закупки, а сам факт регистрации в ЕИС не означает, что физлицо или самозанятый будет автоматически допущен ко всем закупкам. Если для исполнения контракта нужны лицензия, членство в саморегулируемой организации (СРО) или другие специальные допуски, участника без таких документов могут не допустить к закупке или отстранить от процедуры. Самозанятым для участия в закупках среди СМСП по 223-ФЗ может понадобиться подтвердить статус плательщика НПД. Заказчик или комиссия могут проверить его через сервис ФНС, а сам самозанятый — сформировать справку о постановке на учёт в приложении или веб-кабинете «Мой налог».

Требования для разных категорий участников

Категория участника Когда нужна регистрация в ЕИС Что важно учесть Юрлица Если компания планирует участвовать в электронных закупках по 44-ФЗ или в закупках среди СМСП по 223-ФЗ Зарегистрироваться может почти любая компания, кроме офшорных компаний и компаний со статусом иностранного агента ИП Если закупка проходит в электронном формате После регистрации ИП включают в реестр участников и открывают доступ к торговой площадке. По составу и количеству данных регистрация обычно проще, чем для юрлица, но любая ошибка может затормозить процесс или привести к отказу Самозанятые и физлица Если закупка проходит в электронном формате Регистрация сама по себе не открывает доступ ко всем закупкам. Если для контракта нужны лицензия или специальные допуски, подать заявку на участие не получится

Требования для регистрации

Для регистрации в ЕИС нужен не «большой пакет на всякий случай», а корректно собранная базовая связка: подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», действующая усиленная квалифицированная электронная подпись, корректные сведения о компании или предпринимателе и настроенный технический доступ к ЕИС. Регистрацию участников закупок в ЕИС регулирует статья 24.2 Закона № 44-ФЗ. Состав сведений, документов и сам порядок регистрации установлены правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27 января 2022 года № 60. При регистрации не могут требовать сведения и документы сверх перечня, установленного Правительством РФ.

Эксперты, опрошенные Russian Business, рекомендуют проверить: подтверждена ли учётная запись на «Госуслугах»;

выпущена ли действующая усиленная квалифицированная электронная подпись;

нужна ли машиночитаемая доверенность для сотрудника или другого представителя;

готов ли носитель или другой разрешённый способ использования электронной подписи;

совпадают ли сведения в карточке с данными Федеральной налоговой службы до последней буквы.

Учётная запись на «Госуслугах»: как создать и подтвердить

Регистрация участника в ЕИС проходит через Единую систему идентификации и аутентификации — ЕСИА, то есть через «Госуслуги». Поэтому заранее нужно проверить, что учётная запись подтверждена и привязана к нужной организации или ИП.

Партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов подчёркивает, что вход в ЕИС всегда осуществляется через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и действующую усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — аналог обычной подписи, который подтверждает личность её владельца и заверяет документы.

Усиленная квалифицированная электронная подпись

Для регистрации и работы в ЕИС нужна УКЭП. Лица, которые действуют от имени организации без доверенности, и индивидуальные предприниматели получают сертификат КЭП в удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц. Физические лица получают КЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах.

Машиночитаемая доверенность: когда нужна и как оформить

Машиночитаемая доверенность нужна, когда документы в ЕИС и на площадках подписывает не сам руководитель или индивидуальный предприниматель, а сотрудник либо другое уполномоченное лицо. Оформить МЧД можно в профиле организации или ИП на «Госуслугах», в разделе «Доверенности и доступы». Представитель подписывает документы своей КЭП физлица, а его полномочия подтверждает машиночитаемая доверенность.

Партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов указывает, что, если заявки и контракты подписывает не руководитель компании или ИП лично, а сотрудник или другой представитель, на него нужно оформить машиночитаемую доверенность.

Сертифицированный токен: требования к носителю подписи

Если КЭП выпускают на аппаратный носитель, понадобится сертифицированный USB-токен. ФНС указывает, что при обращении за сертификатом используется USB-токен Type-A либо другой совместимый носитель с переходником, а сам носитель должен иметь действующий сертификат соответствия ФСТЭК России или ФСБ России.

Создатель и руководитель юридической компании по защите прав поставщиков «Ваш контракт» Анна Сеткова подчёркивает: если поставщик использует КЭП на токене, носитель должен быть рабочим и совместимым. Иначе проблема возникнет ещё до регистрации в ЕИС — на этапе выпуска или использования подписи.

Какие сведения и документы нужны для регистрации в ЕИС

Состав документов зависит от статуса участника. При этом часть сведений ЕИС подтягивает из государственных реестров автоматически, поэтому вручную загружают не всё подряд, а только то, что требуется по конкретной форме регистрации. На это отдельно указывает партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов.

При подготовке опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют ориентироваться на следующий минимальный набор документов: Для физлиц и самозанятых понадобятся паспортные данные, ИНН, адрес, контактные данные, а для самозанятых — сведения о применении налога на профессиональный доход.

Для ИП нужны ИНН, ОГРНИП, дата регистрации в качестве предпринимателя, адрес и контактные данные. Часть сведений ЕИС подтягивает из ЕГРИП автоматически.

Для юрлиц указывают сведения о компании, ИНН, КПП, ОГРН, адрес, контактные данные и данные лица, которое вправе действовать от имени компании без доверенности. Часть сведений система формирует автоматически на основании ЕГРЮЛ.

Создатель и руководитель юридической компании по защите прав поставщиков «Ваш контракт» Анна Сеткова подчёркивает: если сведения в ЕИС не совпадают с данными ФНС, регистрация может остановиться или завершиться отказом.

Настройка рабочего места: браузеры, плагины, криптопровайдеры

Для работы с электронной подписью нужен криптопровайдер и браузер, который корректно взаимодействует с российскими криптографическими стандартами. В инструкциях «КриптоПро» — компания, которая разрабатывает программное обеспечение для работы с электронной подписью, — указывает, что для входа в ЕИС в «Яндекс Браузере» требуются программа «КриптоПро CSP» и плагин «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Перед регистрацией стоит проверить, что браузер, криптопровайдер и плагин корректно видят сертификат электронной подписи.

Рабочий набор инструментов выглядит так: «Яндекс Браузер» или другой chromium-совместимый браузер с настройкой криптосреды;

«КриптоПро CSP»;

«КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»;

проверка входа в ЕИС до начала регистрации, а не в день дедлайна.

Создатель и руководитель юридической компании по защите прав поставщиков «Ваш контракт» Анна Сеткова рекомендует chromium-браузеры и не советует Safari, Firefox и старые версии Internet Explorer из-за конфликтов с плагинами и нестабильной работы. Партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов называет самым беспроблемным вариантом «Яндекс Браузер» или Chromium-GOST с установленными «КриптоПро CSP» и «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in».

Перед подачей данных в ЕИС опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют проверить: подтверждена ли учётная запись на «Госуслугах»;

действует ли усиленная квалифицированная электронная подпись;

оформлена ли машиночитаемая доверенность, если документы подписывает не руководитель;

совпадают ли реквизиты и сведения с данными государственных реестров;

если КЭП хранится на носителе — подготовлен ли сертифицированный токен;

настроены ли браузер, криптопровайдер и плагин;

проходит ли тестовый вход в ЕИС без ошибок.

Что чаще всего срывает регистрацию в ЕИС: опыт экспертов

Регистрация в ЕИС нередко затягивается из-за неточностей в данных, проблем с электронной подписью и несинхронизированных сведений в реестрах. Создатель и руководитель юридической компании «Ваш контракт» Анна Сеткова отмечает, что формально всё может быть заполнено верно, но регистрация всё равно не проходит. В одном из кейсов процесс остановился на несколько дней: нужные сведения из ФНС не подтянулись в систему. После повторного создания анкеты регистрация завершилась. В другой ситуации после регистрации сведения не отобразились на ЭТП «Фабрикант», и вопрос пришлось решать через техподдержку.

Партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов приводит другой показательный пример. Компания сменила директора: запись в ЕГРЮЛ уже обновилась, но в ЕСИА и профиле организации права нового руководителя ещё не синхронизировались. Из-за этого ЕИС не видела нужного подписанта, хотя документы были в порядке. Проблему решили через обращение в поддержку и подтверждение актуальных данных выпиской из ЕГРЮЛ. По словам эксперта, после корректировки данных такие вопросы закрываются за один-два рабочих дня.

Эксперт по закупкам, руководитель Федерального агентства по тендерно-юридическому сопровождению Эллина Николаева отмечает, что регистрацию может остановить даже мелкая неточность в реквизитах. Один из клиентов эксперта три недели пытался зарегистрироваться самостоятельно, получил два отказа и в итоге пропустил крупный аукцион. Ошибка оказалась в расхождении в записи кода ОКВЭД: в документах он был указан в разном формате. Регистрационные данные удалось переделать.

Ещё один частый риск — неактуальные данные в сертификате электронной подписи. Так, участник получил отказ из-за неактуальных данных в сертификате электронной подписи. После перевыпуска подписи и исправления карточки повторная подача прошла без проблем.

Пошаговая инструкция регистрации в ЕИС

Регистрацию участника закупки в ЕИС проходят через «Госуслуги» и личный кабинет участника закупок. Порядок установлен правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 60. После регистрации сведения об участнике включают в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ), а операторы электронных площадок получают данные для аккредитации.

Получить УКЭП. Без неё не получится ни зарегистрироваться в ЕИС, ни подписать документы. Если документы будет подписывать не руководитель, заранее нужно оформить машиночитаемую доверенность. Настроить технический доступ к ЕИС. Нужны браузер с настроенной криптосредой, криптопровайдер и плагин для электронной подписи. Эксперты, опрошенные Russian Business, рекомендуют «Яндекс Браузер» или другой chromium-совместимый браузер с настроенной криптосредой. Проверить учётную запись на «Госуслугах». Для входа в ЕИС нужна подтверждённая учётная запись. Если регистрация идёт от имени организации или ИП, сначала должен быть корректно настроен профиль на «Госуслугах». Зайти в личный кабинет участника закупок в ЕИС через «Госуслуги». Вход идёт через страницу личного кабинета участника закупок. Дальше система предложит создать профиль участника и заполнить карточку. Заполнить сведения об участнике и приложить документы. Нужно внимательно перенести реквизиты, контакты, сведения о руководителе или предпринимателе и документы, которые требуются для конкретного статуса участника. Подписать и отправить регистрационные данные. После проверки карточки данные подписывают электронной подписью и отправляют в систему. Если регистрацию ведёт сотрудник, на этом этапе уже должна действовать машиночитаемая доверенность. Проверить включение в ЕРУЗ и аккредитацию на ЭТП. После успешной регистрации участника автоматически включают в ЕРУЗ, а операторы федеральных электронных площадок получают данные для аккредитации.

Перед отправкой регистрационных данных опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют проверить три вещи: действует ли подпись, совпадают ли реквизиты с реестрами и проходит ли вход в ЕИС без технических ошибок.

Сроки регистрации: сколько реально занимает процесс

Какие сроки устанавливает закон

При полностью готовых данных и без ошибок регистрация обычно укладывается в несколько рабочих дней. По закону процесс состоит из двух этапов: сначала сведения размещают в ЕРУЗ, затем оператор электронной площадки проводит аккредитацию участника. Если участник сформировал сведения и документы в ЕИС, их размещают в ЕРУЗ не позднее одного рабочего дня, следующего за днём формирования данных. Участник считается зарегистрированным с 00:00 по московскому времени дня, следующего за размещением сведений в ЕРУЗ. После этого оператор электронной площадки аккредитует его не позднее следующего рабочего дня.

На практике: от пары дней до недели и дольше при сбоях

Создатель и руководитель юридической компании «Ваш контракт» Анна Сеткова объясняет, что, если всё в порядке, регистрация занимает пару дней, а при ошибках и уточнениях процесс может растянуться на неделю. Партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов добавляет, что при готовом профиле на «Госуслугах» и действующей подписи можно уложиться в короткий срок, но при сбоях и несоответствиях процесс затягивается. Управляющий партнёр ЮК «ЭНСО» Алексей Головченко называет реальным сроком один-три рабочих дня при корректных документах и до пяти-семи дней при ошибках или запросах дополнительных сведений.

Что ускоряет, а что замедляет регистрацию

Эксперты, опрошенные Russian Business, сходятся во мнении, что быстрее всего регистрацию проходит участник, у которого все исходные данные проверены заранее. Ускоряют процесс:

подтверждённая учётная запись на «Госуслугах»;

действующая УКЭП;

полное совпадение сведений в карточке с данными ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ФНС;

заранее настроенный браузер, криптопровайдер и плагин;

проверка входа в ЕИС до отправки регистрационных данных.

Чаще всего срок увеличивают:

расхождения в данных руководителя, компании или индивидуального предпринимателя;

неактуальный сертификат подписи;

ошибки в реквизитах, адресе, телефоне или электронной почте;

несинхронизированные сведения между реестрами и профилем на «Госуслугах»;

технические проблемы при размещении данных в ЕИС или их отображении на электронной площадке.

Как проверить, есть ли организация в ЕИС

Проверить статус проще всего в личном кабинете участника закупок и на самой электронной площадке. После регистрации стоит убедиться:

что запись включена в ЕРУЗ;

аккредитация на нужной электронной площадке прошла;

в личном кабинете нет уведомлений об ошибке или отказе.

Что делать, если исключили из ЕРУЗ

Если участника исключили из ЕРУЗ, вернуть прежнюю запись в реестре не получится. Сначала нужно понять причину исключения, устранить её и затем пройти регистрацию заново.

Порядок действий такой: проверить основание исключения в личном кабинете;

сверить статус компании, ИП или иностранной организации в профильных реестрах;

устранить причину исключения, если это возможно;

при необходимости обратиться в техподдержку ЕИС или на электронную площадку;

если регистрация прекращена, пройти её заново.

Создатель и руководитель юридической компании «Ваш контракт» Анна Сеткова подчёркивает, что связь с прежней регистрацией не сохраняется. Поэтому повторно отправлять те же данные без исправлений бессмысленно.

Как участвовать в госзакупках после регистрации

Эксперты, опрошенные Russian Business, сводят работу после регистрации к четырём шагам: найти подходящую закупку, проверить документацию, подать заявку и затем подписать контракт через электронную площадку.

Поиск подходящих закупок

Закупки ищут в ЕИС и на электронных площадках: по 44-ФЗ или 223-ФЗ, цене, региону, предмету закупки и другим фильтрам. По 44-ФЗ открытые конкурентные закупки размещают в ЕИС, а электронные процедуры проходят на электронных площадках.

Подготовка заявки

Перед подачей заявки нужно изучить извещение, описание объекта закупки, требования к участнику и проект контракта. Создатель и руководитель юридической компании по защите прав поставщиков «Ваш контракт» Анна Сеткова подчёркивает, что основные риски часто скрыты именно в проекте контракта и техническом задании.

Подача заявки и отслеживание статуса

Заявку подают через электронную площадку с учётом требований к документам и обеспечению, если оно предусмотрено закупкой. Следить за статусом заявки и протоколами можно в личном кабинете на электронной площадке. Если заявку отклонили, эксперты, опрошенные Russian Business, рекомендуют сразу разбираться с причиной: иногда ошибку можно учесть в следующей закупке, а иногда — обжаловать.

Заключение контракта

После победы заказчик размещает проект контракта в ЕИС и на электронной площадке, а победитель подписывает его усиленной электронной подписью. Дальше начинается исполнение: нужно соблюсти сроки, проследить за документами и не подписывать лишние бумаги, которых нет в контракте.

Изменения в госзакупках в 2025–2026 годах: что важно знать поставщику

Национальный режим по 44-ФЗ и 223-ФЗ: новые правила применения

С 1 января 2025 года для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ действуют унифицированные правила национального режима, а базовым актом стало постановление Правительства РФ № 1875. Для поставщика это означает, что происхождение товара и право на преимущества нужно подтверждать по правилам постановления № 1875, а заказчик должен заранее указать в извещении, какая мера применяется: запрет, ограничение или преимущество.

Несколько малых закупок у единственного поставщика

С 1 января 2026 года Закон № 44-ФЗ разрешает заключать несколько контрактов в отношении однородных или идентичных товаров, работ и услуг, если соблюдены лимиты по цене контракта и годовому объёму закупок. Для поставщика это расширяет число небольших закупок, в которые проще зайти без крупной конкурентной процедуры.

Меньше документов в заявке

С 1 января 2026 года участник может не включать в заявку информацию и документы о соответствии отдельным единым требованиям, если они уже есть в открытых государственных реестрах. В таком случае в заявке нужна декларация со ссылкой на сайт или страницу реестра, где эти сведения можно проверить.

Закупки с неопределённым объёмом: новые требования

С 1 января 2026 года извещение по закупке с неопределённым объёмом формируют иначе. В нём указывают начальную цену единицы товара, работы или услуги, начальную сумму цен единиц и максимальное значение цены контракта, но без цен отдельных этапов. Сроки отдельных этапов можно определять по заявкам заказчика в порядке, который заранее прописан в контракте.

Реестр контрактов: важность выросла

По общему правилу контракт, который должен быть включён в реестр, не подлежит оплате, если сведения о нём туда не внесены. Для контрактов с гостайной действует отдельный реестр, а для части малых закупок до 30 июня 2026 года есть специальные исключения. После подписания контракта поставщику стоит проверить не только сам факт заключения, но и появление сведений в реестре: это зона ответственности заказчика, но ошибка может ударить и по оплате.

Для закупок с национальным режимом в реестре стало больше обязательных сведений

С 1 января 2026 года в реестр контрактов и реестр договоров по ряду закупок с национальным режимом включают дополнительные данные: номера записей из реестра российской промышленной продукции, евразийского реестра промтоваров, а также реестров российского и евразийского ПО.

Недостоверные данные в заявке: ответственность стала жёстче

С 1 января 2026 года комиссия обязана отстранить участника не позднее даты подведения итогов, если выявит несоответствие требованиям или недостоверную информацию. Если проблема вскрылась уже после подведения итогов, но до заключения контракта, заказчик обязан отказаться от его заключения. Отдельно в Закон № 44-ФЗ внесли норму о том, что за недостоверность информации и документов в заявке отвечает сам участник закупки.

Запрос котировок: лимит по годовому объёму отменили

С 1 января 2026 года для электронного запроса котировок сняли ограничение по годовому объёму закупок. При этом лимит по цене самой закупки сохраняется: по общему правилу начальная максимальная цена контракта не должна превышать 10 млн рублей. Для поставщика это хороший сигнал: небольших процедур, куда можно зайти быстрее и с меньшими затратами на подготовку, станет больше.