Налоговый вычет для самозанятых: как получить и кому положен в 2026 году

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД), поэтому вычет с доходов от своей деятельности оформить не могут: возвращать можно только НДФЛ, а не НПД. Но если у человека есть другие доходы, с которых удерживали НДФЛ, право на вычет может сохраниться. Разбираемся, когда самозанятый всё же может вернуть часть налога и какие условия для этого нужно выполнить.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — это способ уменьшить доход, с которого считают НДФЛ, или вернуть часть уже уплаченного налога. Ключевое слово здесь — НДФЛ. Если человек получает только доход от самозанятости, возвращать ему нечего: он платит НПД. Но если параллельно была зарплата, продажа имущества, доход по договору ГПХ или другая история с НДФЛ, вычеты снова появляются на горизонте.

Налоговый вычет даёт возможность снизить налогооблагаемую базу или вернуть часть уже уплаченного НДФЛ. Условия предоставления вычетов перечислены в ст. 218–221 НК РФ.

Чтобы иметь право на вычеты, нужно быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ. С 2025 года для основных доходов действует прогрессивная шкала НДФЛ: 13, 15, 18, 20 и 22%. Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к той части, которая превышает установленный порог.

Ставка НДФЛ Годовой доход 13% до 2,4 млн рублей 15% от 2,4 до 5 млн рублей 18% от 5 до 20 млн рублей 20% от 20 до 50 млн рублей 22% свыше 50 млн рублей

При одинаковой сумме расходов возврат может быть выше у тех, чьи доходы облагаются по повышенной ставке. Но вернуть больше, чем уплачено в бюджет, не получится.

Виды налоговых вычетов

Стандартные вычеты для льготных категорий граждан или на содержание детей.

Доступны льготным категориям граждан (людям с инвалидностью, ветеранам и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, родителям или супругам погибших военнослужащих), родителям или опекунам, а также тем, кто получил или подтвердил знак отличия ГТО и прошёл диспансеризацию в том же году.

Лимиты. Размер вычета на себя — 500 или 3000 рублей в месяц в зависимости от категории налогоплательщика. Например, вычет для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС — 3000 рублей в месяц, для людей с инвалидностью I или II группы — 500 рублей в месяц.

Сумма вычета на ребёнка зависит от количества детей в семье: на первого ребёнка — 1400 рублей в месяц, на второго — 2800, на третьего и следующих — 6000 рублей. Отдельно предусмотрен вычет на ребёнка-инвалида — 12 тыс. рублей в месяц. Вычет на детей действует, пока доход родителя с начала года не превысит 450 тысяч рублей;

За получение или подтверждение знака отличия ГТО можно получить стандартный вычет в размере 18 тыс. рублей в год, если в этом же году налогоплательщик прошёл диспансеризацию.

Сколько можно вернуть. Стандартные вычеты снижают налогооблагаемую базу. Чтобы определить сумму, нужно умножить лимит на налоговую ставку. Например, вычет 1400 рублей на первого ребёнка уменьшает налог на 182 рубля в месяц при ставке 13%. Вычет действует до месяца, в котором доход родителя с начала года превысит 450 тыс. рублей. Вычет за знак отличия ГТО тоже уменьшает налогооблагаемую базу. Его размер — 18 тыс. рублей в год, поэтому при ставке 13% налоговая экономия составит 2340 рублей.

Социальные вычеты.

Сюда относятся расходы на лечение, лекарства, ДМС, своё обучение, очное обучение супруга или супруги, обучение детей, фитнес, пенсионные и страховые взносы, а также благотворительность.

Лимиты. По большинству социальных вычетов налоговая учитывает расходы в пределах 150 тыс. рублей в год. Потратить можно больше, но сумма сверх лимита в расчёт не попадёт. Для обучения детей действует отдельный лимит — 110 тыс. рублей в год. Дорогостоящее лечение считают отдельно: его можно заявить без общего лимита, но вернуть получится не больше уплаченного НДФЛ.

Сколько можно вернуть. Если налоговая учтёт максимальные 150 тыс. рублей расходов, возврат составит до 19,5 тыс. рублей при ставке 13% и до 22,5 тыс. рублей при ставке 15%. Дорогостоящее лечение не ограничено общим лимитом, но общий принцип тот же: вернуть можно только тот НДФЛ, который уже был уплачен в бюджет.

Инвестиционные вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения.

Инвестиционный вычет по взносам можно получить по индивидуальному инвестиционному счёту, открытому до 31 декабря 2023 года включительно. Для расчёта учитывают взносы до 400 тыс. рублей за год.

Отдельно действует вычет на долгосрочные сбережения. Его можно оформить по взносам в программу долгосрочных сбережений, договорам негосударственного пенсионного обеспечения и ИИС нового типа.

Сколько можно вернуть. Сумма зависит от ставки НДФЛ и размера уплаченного налога. По взносам до 400 тыс. рублей возврат может составить от 52 тыс. до 88 тыс. рублей. На практике сумма возврата зависит не только от взносов, но и от того, сколько НДФЛ человек уже заплатил в бюджет. Вернуть больше уплаченного налога не получится.

Имущественный вычет.

Оформить имущественный вычет можно при покупке или строительстве жилья, а также по уплаченным процентам по ипотеке. Оформить вычет можно и при продаже жилого или нежилого имущества. В этом случае платить налог придётся, если продать имущество раньше минимального срока владения и дороже, чем оно было куплено.

Лимиты. При покупке жилья налоговая учитывает до 2 млн рублей расходов. Это значит, что при ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 260 тыс. рублей. Если жильё куплено в ипотеку, отдельно можно заявить вычет по процентам: в расчёт берут до 3 млн рублей, а вернуть можно до 390 тыс. рублей.

При продаже имущества логика другая. Если квартира, дом, машина или другое имущество были в собственности дольше минимального срока, НДФЛ платить не нужно. Для жилья общий срок — пять лет, но в некоторых случаях он сокращается до трёх лет: например, если жильё досталось по наследству, было подарено близким родственником, приватизировано или было единственным.

Если имущество продали раньше минимального срока, налог считают с дохода от продажи. Но этот доход можно уменьшить: либо на сумму, за которую имущество когда-то купили, если сохранились документы, либо на фиксированный вычет. Для жилья фиксированный вычет — до 1 млн рублей, для другого имущества, например машины, — до 250 тыс. рублей.

Сколько можно вернуть. При ставке НДФЛ в 13% вернуть можно до 260 тыс. рублей за покупку жилья и до 390 тыс. рублей по процентам, а при ставке 22% — 440 тыс. и 660 тыс. рублей соответственно, если у налогоплательщика есть доходы, облагаемые по такой ставке, и достаточно уплаченного НДФЛ. Если за один год весь вычет использовать не удалось, остаток переносится на следующий налоговый период.

Профессиональные вычеты

Профессиональный вычет нужен тем, кто получает доход не по трудовому договору, а от услуг, частной практики или авторских вознаграждений и платит с этого НДФЛ. Он позволяет уменьшить налогооблагаемый доход на расходы, связанные с такой деятельностью: например, на материалы, оборудование, аренду, связь или другие подтверждённые траты.

Такой вычет могут применять ИП на общей системе налогообложения, физлица, которые работают по договорам ГПХ, адвокаты, нотариусы и авторы. Главное условие — расходы должны быть связаны с полученным доходом и подтверждены документами.

Если ИП на общей системе не может подтвердить расходы, он вправе уменьшить доход на 20%. Но это правило не универсальное: для физлиц по ГПХ такой вариант не работает, а для авторов действуют отдельные нормативы.

Для самозанятых на НПД профессиональный вычет не применяется к доходам от самозанятости: они облагаются не НДФЛ, а налогом на профессиональный доход.

Лимиты. Для профессиональных вычетов нет единого фиксированного лимита. В расчёт берут расходы, которые связаны с получением дохода и подтверждены документами. Если ИП на общей системе не может подтвердить траты, он вправе уменьшить доход на 20%.

Сколько можно вернуть. Сумма зависит от дохода, расходов и уже уплаченного НДФЛ: чем больше подтверждённых затрат, тем меньше налоговая база. Вернуть больше, чем было заплачено в бюджет, не получится.

Если самозанятый получает только доход от своей деятельности, вычет оформить не получится: с этих денег он платит НПД, а не НДФЛ. Но право на вычет может появиться, если в том же году у человека был другой доход, с которого нужно заплатить НДФЛ. Например, он продал машину, которой владел меньше трёх лет, дороже цены покупки.

Если автомобиль продали за 2 млн рублей, а покупали за 1,5 млн рублей и документы о покупке сохранились, налог считают не со всей суммы продажи, а с разницы — 500 тыс. рублей. НДФЛ составит 65 тыс. рублей: (2 000 000 − 1 500 000) × 13%.

В этом же году можно заявить социальные вычеты, если были подходящие расходы — например, на обучение и фитнес. При расходах на курсы в 80 тыс. рублей и абонемент в спортзал за 30 тыс. рублей сумма вычета составит 14 300 рублей: (80 000 + 30 000) × 13%. Главное ограничение прежнее: вернуть или зачесть можно только тот НДФЛ, который уже появился к уплате или был уплачен в бюджет.

Кто такие самозанятые и какие вычеты им доступны

Что такое самозанятость

Самозанятость — это не отдельная профессия, а специальный налоговый режим. Официально он называется налогом на профессиональный доход, или НПД. Его могут применять люди, которые работают на себя: шьют одежду, пишут тексты, делают ремонт, сдают жильё в аренду или оказывают другие услуги. Такой режим доступен и физлицам без статуса ИП, и индивидуальным предпринимателям. Ставка НПД — 4%, если оплата поступает от физлица, и 6%, если клиент — компания или ИП. Есть и потолок: применять НПД можно, пока доход с начала года не превысил 2,4 млн рублей.

Самозанятый может оказывать услуги, выполнять работы, продавать товары собственного производства или сдавать имущество в аренду. Главное условие — вид деятельности, условия её ведения и сумма дохода не должны попадать в ограничения, перечисленные в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

В отличие от ИП самозанятым недоступны некоторые виды деятельности и наём сотрудников. При этом заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин уточняет, что НПД не предполагает уплаты обязательных страховых взносов и необходимости вести отчётность: подавать декларации, вести книги учёта доходов и расходов и так далее.

Налоговые ставки на УСН составляют 6%, при выборе объекта налогообложения «доходы», или 15%, при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Кроме того, на УСН нужно вести книгу учёта доходов и расходов и собирать другие данные. Оксана Подрез Ведущий юрист юридической компании Enforce

В отличие от предпринимателя на УСН, самозанятый на НПД освобождён от налоговой отчётности, кассы и обязательных страховых взносов. Его единственная обязанность — выдать чек через приложение «Мой налог», уточняет старший юрист консалтинговой компании Legal principles Ольга Седова.

Например, репетитор получает 500 тыс. рублей в год, все клиенты — физлица. На НПД налог составит 20 тыс. рублей: 500 000 × 4%. На УСН «доходы» налог по ставке 6% составит 30 тыс. рублей. Но ИП на УСН также платит страховые взносы за себя: 57 390 рублей фиксированно за 2026 год и ещё 2 тыс. рублей — 1% с дохода сверх 300 тыс. рублей.

Налоги 20 000 рублей 30 000 рублей Обязательные страховые взносы Нет 59 390 рублей за год (на 2026 год) Отчётность Чеки в приложении «Мой налог» КУДиР и ежегодная декларация

Какие бонусы доступны самозанятым

В рамках НПД самозанятому доступен стартовый бонус — 10 000 рублей. Это не выплата и не обычный налоговый вычет по НДФЛ, а скидка на будущий налог. Пока бонус не закончится, ставка 4% снижается до 3%, а ставка 6% — до 4%. Разницу между обычным и сниженным налогом налоговая автоматически списывает из бонуса.

Налог за прошедший месяц начисляют не позднее 12-го числа следующего месяца, оплатить его нужно до 28-го числа этого же месяца. Бонус отображается в приложении «Мой налог» после регистрации, отдельное заявление подавать не нужно. Если регистрация уже была, повторно бонус не начислят: сохранится только неиспользованная часть.

Например, самозанятый получил 10 тыс. рублей от ИП. Обычная ставка по такой операции — 6%, но налоговый бонус снижает её до 4%. В итоге налог составит 400 рублей вместо 600, а остаток бонуса уменьшится на 200 рублей — на разницу между обычной и льготной ставкой.

Никаких имущественных, социальных или стандартных вычетов по НДФЛ именно для самозанятых не предусмотрено. Евгения Аптюшева Основатель консалтингового агентства полного цикла “UP CONSULTING”

Ограничения режима НПД

У самозанятых есть три основных ограничения: по годовому доходу, возможности нанимать сотрудников и некоторым видам деятельности.

Годовой доход. Лимит по доходу — 2,4 млн рублей. Если самозанятый его превысит, он не сможет сформировать чек в приложении «Мой налог». Если доход с начала года превысит 2,4 млн рублей, применять НПД к новым поступлениям уже нельзя. Доходы после превышения лимита нужно облагать по другому режиму.

Если статус самозанятого теряет ИП, ему нужно выбрать другой налоговый режим. Иначе по умолчанию может применяться общая система налогообложения.

«ИП переведут на общую систему налогообложения — она сложнее и дороже. Но предприниматель, потерявший статус, может в течение 20 дней подать заявление о переходе на другой налоговый режим, например УСН или патент», — поясняет адвокат Ирина Шеерман.

Возможность нанимать сотрудников. Самозанятый не может нанимать сотрудников в рамках трудового договора, но может привлекать помощников проектно или разово. Например, если не справляется с заказами к праздникам.

Виды деятельности. Закон ограничивает виды деятельности. Перейти на НПД нельзя тем, кто:

продаёт подакцизные товары или товары, которые подлежат обязательной маркировке: например, алкоголь, табак, молочную продукцию, а также отдельные виды косметики и бытовой химии, если для них действует требование о маркировке;

занимается перепродажей: например, покупает товар оптом и перепродаёт на маркетплейсе; исключение — если самозанятый усовершенствовал товар, например раскрасил белые вазы;

работает по агентским договорам, то есть выступает агентом по недвижимости, представителем и любым другим посредником;

майнит цифровую валюту и продаёт её;

сдаёт в аренду нежилую недвижимость, например гаражи или коммерческие помещения;

добывает и продаёт полезные ископаемые: песок, щебень, уголь и так далее.

Как самозанятому получить другие налоговые вычеты

Может ли самозанятый получить налоговый вычет

Самозанятые могут получить право на налоговые вычеты, если получали доходы, которые облагаются НДФЛ. К таким доходам могут относиться:

зарплата, премии и другие выплаты по трудовому договору;

вознаграждения по договору ГПХ, если человек получает их не как самозанятый;

доход от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока;

доход от сдачи имущества в аренду, если он облагается НДФЛ, а не НПД;

стоимость подаренной недвижимости или автомобиля, если подарок получен не от близкого родственника;

доходы от операций с ценными бумагами — но для них действуют отдельные правила по вычетам.

У самозанятого есть доходы с НДФЛ

НПД часто используют для дополнительного заработка: консультаций, проектной занятости, аренды жилья или небольших заказов. Поэтому у самозанятого может быть другой доход, с которого удерживают НДФЛ, например зарплата по трудовому договору. В этом случае он может заявить вычеты в пределах уплаченного НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и вычет на долгосрочные сбережения.

Вычет оформляет супруг или супруга с НДФЛ

Если самозанятый не платит НДФЛ, но его супруг или супруга платит, вычет может оформить именно супруг-налогоплательщик. Это работает не для всех расходов, но возможно, например, при покупке жилья в браке, оплате лечения супруга или супруги и очного обучения супруга или супруги.

Самозанятый продал имущество

Если самозанятый продал квартиру, дом, машину или другое имущество раньше минимального срока владения, у него может возникнуть НДФЛ. Для жилья минимальный срок обычно составляет пять лет, но в отдельных случаях — три года. Для другого имущества, например автомобиля, — три года.

Налог считают не всегда со всей суммы продажи. Если сохранились документы о покупке, из цены продажи можно вычесть сумму, за которую имущество когда-то купили. Например, машину продали за 2 млн рублей, а покупали за 1,5 млн рублей — налог посчитают только с разницы в 500 тыс. рублей.

Если документов о покупке нет, можно применить фиксированный вычет. Для жилья он составляет до 1 млн рублей, для другого имущества, например автомобиля, — до 250 тыс. рублей.

Для жилья максимальный вычет при продаже — 1 млн рублей, для другого имущества, например автомобиля, — 250 тыс. рублей. Эти лимиты ФНС подтверждает отдельно.

С 2025 года доходы от продажи имущества облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ: 13% — в пределах 2,4 млн рублей налоговой базы за год, 15% — с суммы сверх этого порога. Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к превышению.

Если самозанятый заплатил НДФЛ с продажи имущества, у него появляется налоговая база, к которой можно применить вычеты. Но доходы от самозанятости в эту логику не входят: с них платят НПД, а не НДФЛ.

Ситуация Кто получает вычет Какие вычеты возможны Что важно У самозанятого есть доходы с НДФЛ Сам самозанятый Стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, вычет на долгосрочные сбережения Вычет можно заявить только в пределах уплаченного НДФЛ. Доходы от НПД в расчёт не входят НДФЛ платит супруг или супруга самозанятого Супруг или супруга, у которого есть доходы с НДФЛ Имущественный вычет при покупке жилья в браке, социальный вычет за лечение самозанятого супруга или супруги, вычет за очное обучение супруга или супруги Деньги вернут тому, с чьего дохода удерживали НДФЛ Самозанятый продал имущество раньше минимального срока владения Сам самозанятый Имущественный вычет при продаже: до 1 млн рублей для жилья и до 250 тыс. рублей для другого имущества НДФЛ возникает не из-за самозанятости, а из-за продажи имущества

Важно: доходы от самозанятости в эту логику не входят. С них платят НПД, а не НДФЛ, поэтому стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные вычеты к таким доходам не применяются.

Пошаговая инструкция: как оформить вычет плательщику НПД

Налоговые вычеты можно оформить тремя способами: через декларацию 3-НДФЛ, через работодателя или по заявлению в упрощённом порядке.

Через декларацию 3-НДФЛ

Когда доступен. Подходит всем самозанятым, которые имеют право на налоговый вычет.

На какие вычеты распространяется. Через 3-НДФЛ можно заявить основные вычеты по НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и вычет на долгосрочные сбережения. Главное условие — у самозанятого в нужном году должен быть доход, с которого уплачен НДФЛ.

Как заявить о вычете. Декларацию 3-НДФЛ подают после окончания года, в котором возникло право на вычет. Вернуть налог можно за три предыдущих года: например, в 2026 году — за 2023, 2024 и 2025 годы. Для каждого года нужна отдельная декларация.

Подать декларацию можно лично или через представителя, онлайн и почтой. Для оформления понадобятся сведения о доходах, облагаемых НДФЛ, и сумме удержанного или уплаченного налога. Если доход был от работодателя, эти данные обычно отражаются в личном кабинете налогоплательщика. Если вычет оформляет супруг или супруга, который платит НДФЛ, он подаёт декларацию от своего имени. Для подтверждения семейных расходов может понадобиться свидетельство о браке.

Полный набор документов различается в зависимости от налогового вычета: для имущественного вычета: договор купли-продажи или долевого участия, акт приёма-передачи, выписка из ЕГРН и платёжные документы; при оформлении вычета на проценты нужно подтверждение уплаты;

для социального вычета: унифицированная справка об оплате услуг или уплате взносов; по расходам, понесённым до 1 января 2024 года, может понадобиться договор, лицензия и чеки; для лекарств — рецепт, выписанный врачом на рецептурном бланке, если он требуется по правилам вычета;

для стандартных вычетов: на детей — свидетельство о рождении, справка об инвалидности, справка об очном обучении, документы об опеке или статусе единственного родителя; по льготной категории — документы, подтверждающие право на вычет; по значку ГТО — справка о прохождении диспансеризации и копия одного из документов, подтверждающих выполнение нормативов.

для инвестиционного вычета: договор на ведение ИИС или договор брокерского обслуживания и документы, подтверждающие зачисление денег;

заявление на возврат налога и реквизиты счёта, открытого на имя самого заявителя, если деньги возвращают через декларацию 3-НДФЛ.

Через работодателя

Когда доступен. Если самозанятый совмещает НПД с работой по трудовому договору и с зарплаты у него удерживают НДФЛ.

На какие вычеты распространяется. Через работодателя можно получить вычет только за текущий год. Такой способ подходит: для стандартных вычетов, например на детей или для льготных категорий граждан;

имущественного вычета при покупке или строительстве жилья;

части социальных вычетов — например на лечение, обучение или фитнес.

Вычет на благотворительность через работодателя не оформляют.

Как заявить о вычете. Стандартные вычеты обычно оформляют напрямую через бухгалтерию: работник подаёт работодателю заявление и документы, подтверждающие право на вычет.

Для имущественных и социальных вычетов порядок другой. Сначала нужно подать в ФНС заявление о подтверждении права на вычет — очно или через личный кабинет налогоплательщика. Налоговая рассмотрит заявление в течение 30 календарных дней и сама направит подтверждение работодателю. После этого нужно написать заявление в бухгалтерию, и работодатель перестанет удерживать НДФЛ, пока сумма вычета за текущий год не будет использована.

ФНС понадобятся документы:

для имущественного вычета — договор купли-продажи или долевого участия, акт приёма-передачи, выписка из ЕГРН и платёжные документы; для вычета по ипотечным процентам — подтверждение их уплаты;

— договор купли-продажи или долевого участия, акт приёма-передачи, выписка из ЕГРН и платёжные документы; для вычета по ипотечным процентам — подтверждение их уплаты; для социального вычета — унифицированная справка об оплате услуг или уплате взносов; по расходам до 1 января 2024 года могут понадобиться договор, лицензия и чеки; для лекарств — рецепт, если он требуется по правилам вычета;

— унифицированная справка об оплате услуг или уплате взносов; по расходам до 1 января 2024 года могут понадобиться договор, лицензия и чеки; для лекарств — рецепт, если он требуется по правилам вычета; для стандартных вычетов — на детей: свидетельство о рождении, при необходимости справка об инвалидности, справка об очном обучении, документы об опеке или статусе единственного родителя; по льготной категории — документы, подтверждающие право на вычет; по значку ГТО — справка о прохождении диспансеризации и документ, подтверждающий получение или подтверждение знака отличия.

Если за текущий год вычет использован не полностью, дальше всё зависит от его вида. Остаток имущественного вычета можно перенести на следующий год и снова оформить через работодателя. Социальные вычеты обычно привязаны к расходам конкретного года, поэтому переносить их как имущественный вычет нельзя.

По заявлению в упрощённом порядке

Когда доступен. Если у самозанятого есть право на вычет по НДФЛ, а сведения о расходах уже поступили в ФНС от банка, брокера, клиники, вуза, НПФ или другой организации. Если в личном кабинете налогоплательщика не появилось предзаполненное заявление, вычет придётся оформлять обычным способом — через декларацию 3-НДФЛ.

На какие вычеты распространяется. В упрощённом порядке можно получить имущественный вычет при покупке жилья и уплате ипотечных процентов, инвестиционный вычет, социальные вычеты и вычет на долгосрочные сбережения. Социальные вычеты в таком порядке применяются к расходам с 1 января 2024 года. Главное условие — организация должна передать сведения в ФНС в электронном виде.

Как заявить о вычете. Самостоятельно заполнять декларацию не нужно. ФНС формирует предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика, а человеку остаётся проверить данные, выбрать банковский счёт для возврата и отправить заявление.

Заявление формируют не позднее 20 марта, если сведения поступили в ФНС до 25 февраля. Если данные пришли позже, заявление появится в течение 20 дней после их поступления. Проверка заявления занимает до одного месяца. До появления предзаполненного заявления в личном кабинете ничего делать не нужно.

Что изменилось в налоговом законодательстве для самозанятых в 2026 году

В конце 2025 года режим НПД предлагали прекратить досрочно, но от этой идеи отказались. Эксперимент продолжает действовать до конца 2028 года, а ставки 4 и 6% в 2026 году не изменились. Директор по массовым продуктам в компании «Платформа ОФД» Наталья Семенова считает это верным решением: резкая отмена ударила бы по миллионам самозанятых, спровоцировала бы их уйти в серую зону экономики и даже привела бы к росту стоимости услуг. При этом налоговые ставки не повысили, хотя идею обсуждали в правительстве.

Режим НПД в последние годы почти не менялся: ставки, лимиты и правила оставались прежними. Это редкий случай стабильности в налогах. Вместе с тем государство усиливает контроль, особенно за ситуациями, в которых НПД используют вместо трудовых отношений Вячеслав Андрюшкин Заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе

Контроль за подменой трудовых отношений

С 10 января 2026 года действует приказ приказ Минтруда России от 08.12.2025 № 685н, который который уточнил индикаторы риска для трудовых проверок компаний, работающих с самозанятыми. Один из индикаторов срабатывает, если организация или ИП сотрудничает более чем с 35 самозанятыми дольше трёх месяцев, каждый из них получает от этого заказчика в среднем более 35 тыс. рублей в месяц, а доля дохода от него составляет не менее 75%.

Сам по себе индикатор не означает, что отношения автоматически признают трудовыми. Это сигнал для проверки: инспекция смотрит, нет ли подмены трудового договора гражданско-правовой схемой с НПД.

ФНС и Минфин ввели индикаторы риска, по которым отношения с работником фактически могут быть признаны трудовыми. Например, если у одного заказчика больше 35 самозанятых, каждый получает от него более 35 000 рублей в месяц, доля дохода от заказчика остаётся выше 75% от всех доходов самозанятого, а сотрудничество длится более трёх месяцев Валерия Келеменьян Финансовый директор и руководитель компании «Альфа»

Если у налоговой или трудовой инспекции возникнут подозрения, бизнес может столкнуться с правовыми рисками: штрафами от 5 до 10 тыс. рублей для ИП и от 50 до 100 тыс. для юрлиц. Самостоятельный статус самозанятого можно подтвердить, если:

самозанятый работает без чёткого графика;

самозанятый получает доходы из любых источников — это подтверждает его самостоятельный статус;

в договоре чётко прописан результат и сроки работы.

Добровольное социальное страхование

С 1 января 2026 года вступил в силу федеральный закон № 456-ФЗ: он установил порядок добровольного социального страхования для физлиц на НПД. Теперь самозанятые могут уплачивать страховые взносы, чтобы получать оплачиваемые больничные.

Физлица сами выбирают размер страховой суммы в месяц: 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Каждый месяц платить нужно 3,84% от выбранной суммы, то есть по 1344 или 1920 рублей соответственно.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева уточняет, что размер платежей при непрерывной уплате взносов без больничных может быть снижен на 10%, если больничных не было 18 месяцев, и 30%, если больничных не было 24 месяца. Если самозанятый долго не берёт больничный, взносы могут снизиться: на 10% после 18 месяцев без выплат и на 30% после 24 месяцев. Но возможны и надбавки: если сумма пособий за 12 месяцев превысит страховую сумму более чем на 50%, взнос на следующие шесть месяцев увеличится на 10%; если такое превышение произойдёт за шесть месяцев — на 30%.

Взыскание налоговой задолженности

С 1 ноября 2025 года начал действовать новый порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц и самозанятых без статуса ИП. Изменения внесены Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ.

Если у самозанятого появится долг, налоговая направит сообщение через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. У человека будет 30 рабочих дней, чтобы заявить о несогласии. Если спора нет и долг не погашен, задолженность смогут взыскать во внесудебном порядке — сначала за счёт денег на банковских счетах, затем за счёт другого имущества.

Расширение списка товаров, подлежащих маркировке

Самозанятые не могут продавать подакцизные товары и товары, которые подлежат обязательной маркировке. Это ограничение связано с п. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ.

В 2026 году перечень маркируемых товаров расширился. Среди новых категорий: с 1 марта 2026 года — часть сахаристых кондитерских изделий: печенье, мармелад, зефир, пастила, вафли, шоколадные, ореховые и другие пасты;

с 1 апреля 2026 года — чай и чайные напитки;

с 1 мая 2026 года — отдельные хлебобулочные и кондитерские изделия: круассаны, пирожные, рулеты, торты;

с 1 июня 2026 года — кофе и цикорий;

с 1 июля 2026 года — шоколадные изделия, драже, карамель и жевательная резинка.

Если товар подпадает под обязательную маркировку, продавать его на НПД нельзя. Самозанятому нужно либо выбирать категории, которые не требуют маркировки, либо переходить на другой налоговый режим. В отдельных случаях может помочь статус ремесленника.

Закон о платформенной экономике

С 1 октября 2026 года вступит в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он регулирует отношения между операторами цифровых платформ, партнёрами, исполнителями и пользователями при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг через платформы. Закон также вводит правила для карточек товаров, логистической инфраструктуры, ПВЗ и взаимодействия платформ с налоговыми органами.

Для самозанятых важен не сам факт появления закона, а новая степень контроля со стороны площадок. Если товар подлежит обязательной маркировке, продавать его на НПД нельзя уже по правилам закона № 422-ФЗ. После вступления закона о платформенной экономике маркетплейсам придётся внимательнее следить за тем, какие товары размещают продавцы и соблюдают ли они обязательные требования.

На практике это значит: самозанятый не сможет спокойно продавать на маркетплейсе товары, которые не подходят под режим НПД, например подакцизную или маркируемую продукцию. В таком случае придётся выбрать другой товарный ассортимент или перейти на другой налоговый режим. Серой зоны станет меньше, а риск блокировки карточек и претензий со стороны площадки — выше.

Финансовый директор и руководитель финансовой и консалтинговой компании «Альфа» Валерия Келеменьян считает, что новые законы в отношении самозанятых направлены на то, чтобы привести режим к его первоначальному смыслу, то есть к работе на фрилансе. Это позволит исключить обход трудовых отношений с помощью режима НПД.

Уже после окончания эксперимента, по словам опрошенных Russian Business экспертов, возможны изменения, в том числе повышение ставок, появление нового налогового режима или обязательных пенсионных отчислений.