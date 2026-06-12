ЦБ предложил втрое увеличить требования к минимальному капиталу банков — новые правила могут заработать с 2028 года

Банк России предложил втрое увеличить требования к минимальному капиталу кредитных организаций. Согласно опубликованному докладу регулятора, для банков с универсальной лицензией планка может вырасти с 1 млрд до 3 млрд рублей, а для банков с базовой лицензией — с 300 млн до 1 млрд рублей. Новые нормы распространятся на банки, которые будут получать разрешения на проведение операций после 1 января 2028 года.

Изменения в закон могут быть внесены в первой половине 2027 года

Согласно докладу регулятора, поправки к закону «О банках и банковской деятельности» могут быть подготовлены в первой половине 2027 года.

Изменения коснутся и банков с универсальной лицензией, и организаций с базовым разрешением. Первая позволяет кредитно-финансовой организации предоставлять полный спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц. Обычно крупные банки имеют универсальную лицензию.

Базовое разрешение на проведение банковских операций создано специально для малых и средних региональных банков. Они могут привлекать вклады, выдавать кредиты и проводить платежи внутри страны, но не имеют права совершать сложные международные и инвестиционные операции.

Для банковских групп рассматривают отдельный подход — требования будут распространяться только на головную организацию

Одновременно Банк России обсуждает возможность введения специальных правил для банковских групп — объединения нескольких финансовых организаций, где один (головной) банк контролирует остальные.

Один из вариантов предполагает, что требование о капитале в 3 млрд рублей будет действовать только для головного банка группы. В таком случае дочерние банки смогут не выполнять новые нормативы на индивидуальном уровне.

ЦБ объяснил инициативу ростом масштабов банковского бизнеса

В Банке России отмечают, что действующие нормативы по капиталу банков были утверждены ещё в 2018 году и с тех пор не пересматривались.

За 8 лет увеличились масштабы банковской деятельности, усложнились финансовые операции и существенно выросли затраты на развитие информационных технологий. Поэтому, по мнению регулятора, нужно обновить требования к уровню капитализации новых участников рынка.

Новые правила не повлияют на крупные банки

Юлия Суворова, директор по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса Сравни, сообщила Russian Business, что большинство крупных банков не ощутят существенного влияния изменений минимальных требований. Их текущий объём средств позволит с легкостью выполнять новые требования. Однако изменения будут ощутимыми для малых кредитно-финансовых организаций.

«Для части небольших игроков новые требования к размеру капитала станут серьезным вызовом. По оценкам экспертов, на данный момент повышенным требованиям не соответствуют около 20% кредитных организаций — небольшие и региональные банки», — сообщает Юлия Суворова, директор по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса Сравни.

Инициатива ЦБ способна ускорить процессы консолидации в банковском секторе, считает Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro.

«Банки, неспособные самостоятельно соответствовать новым требованиям, могут пойти на продажу более крупным игрокам, объединиться в группы или альянсы либо сменить лицензию на менее требовательную», — сообщает Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro.

Алексей Кузьмин, председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений», отметил, что некоторые банки с универсальной лицензией могут не найти денег на то, чтобы соответствовать новым требованиям.

«Банки с универсальной лицензией, не нашедшие средства, будут вынуждены пойти на даунгрейд — добровольно снизить статус лицензии до базовой, чтобы вписаться в новые, более мягкие лимиты», — сообщил Алексей Кузьмин, председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений»

Для клиентов значительных изменений не будет

Ермилова Мария, международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП», доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, отметила, что для клиентов банков значительных изменений не будет.

«Для клиентов в краткосрочной перспективе заметных изменений, скорее всего, не будет. Напротив, клиенты могут получить выгоду в виде более устойчивой банковской системы и снижения риска возникновения проблем у небольших банков», — сообщила Ермилова Мария, международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП», доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Однако в отдельных регионах может сократиться количество локальных игроков, хорошо знающих специфику местного бизнеса, отмечает эксперт. В целом, как сообщила Мария Ермилова Russian Business, конкуренция на банковском рынке может снизиться, но незначительно, так как российский банковский сектор и так достаточно концентрирован.