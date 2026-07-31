От аккумуляторов для телефонов до победы над Tesla: история BYD

Инженер-химик Ван Чуаньфу ушёл из государственного института ради производства аккумуляторов. Затем он купил автозавод, хотя ничего не знал о производстве машин и даже не умел водить, — инвесторы сравнивали этот шаг с походом в казино. Три десятилетия спустя BYD выпускает почти весь автомобиль сама, продаёт 4,6 млн машин в год и обгоняет Tesla.

Как BYD начала с ручного труда и дошла до Motorola и Nokia

BYD начинала совсем не как автобренд, а как небольшая компания, которая во второй половине 1990-х пыталась пробиться на рынок аккумуляторов для мобильных телефонов и другой электроники. В отрасли задавали тон японские производители, у которых почти весь цикл — от подготовки электродов до сборки и проверки аккумуляторов — выполняли машины. Покупка и запуск такой автоматизированной линии требовали многомиллионных вложений.

Многомиллионных вложений у основателя BYD Ван Чуаньфу не было. Инженер-химик ушёл из государственного исследовательского института, когда увидел, как быстро растёт спрос на аккумуляторы для мобильных телефонов и другой портативной электроники. Тогда он пошёл по нестандартному пути. Производство «разобрали на винтики»: сборку батарей разделили на простые операции, часть оборудования собрали своими силами, а дорогую автоматизацию заменили ручным трудом. Это резко снизило стартовые затраты — в несколько раз по сравнению с японскими конкурентами.

Но экономия сказалась на качестве. Первые литийионные аккумуляторы работали нестабильно, а инженеры устраняли сами дефекты, не выясняя причин их возникновения. Чтобы выйти из замкнутого круга, BYD создала исследовательское подразделение, привлекла учёных и закупила дорогостоящее аналитическое оборудование, включая рентгеновский фотоэлектронный спектрометр. BYD научилась управлять химическими процессами на этапе разработки — улучшать характеристики батарей и повышать их надёжность.

Результат не заставил себя ждать. В 2000 году BYD стала первым китайским поставщиком литийионных аккумуляторов для американской Motorola, а в 2002-м — для финской Nokia. Всего через семь лет после основания, компания вышла на Гонконгскую биржу и окончательно перестала быть небольшой мастерской.

«Если условий нет, их нужно создать». Ван Чуаньфу Основатель, председатель совета директоров и президент BYD

Как успешный аккумуляторный бизнес поставили на кон ради автомобилей

Размещение акций принесло BYD деньги на дальнейший рост. Автомобильная экспансия в биржевом проспекте не значилась, однако уже в январе 2003 года компания объявила о покупке 77% Xi’an Qinchuan Automobile. Сделку на 269,5 млн юаней завершили в марте. Вместе с предприятием BYD получила завод, выпускавшуюся модель и необходимое разрешение на производство автомобилей.

Инвесторы встретили разворот без восторга. По воспоминаниям Ван Чуаньфу, ему звонили и напоминали, что он ничего не знает об автомобилях и даже не имеет водительских прав. Покупку сравнивали с походом в казино: акционеры вложились в успешного производителя батарей, а получили начинающий автоконцерн.

У Вана, однако, была своя логика. В производстве бензиновых автомобилей китайские компании заметно уступали зарубежным концернам, зато переход к электрическому приводу мог изменить расстановку сил. Одним из ключевых компонентов автомобиля становился аккумулятор — технология, которую BYD уже освоила.

Сначала компания продолжила выпускать бензиновые машины и на них осваивала автомобильную разработку, производство и продажи. Параллельно BYD вкладывалась в электрические и гибридные модели, рассчитывая со временем превратить экспертный опыт в создании батарей в главное конкурентное преимущество.

«Электрические и гибридные машины в итоге вытеснят традиционные автомобили. Это главный и необратимый тренд». Ван Чуаньфу Основатель, председатель совета директоров и президент BYD

Как первый бестселлер испортил репутацию BYD

Первую собственную модель BYD под индексом 316 забраковали ещё до запуска. Дилеры, которых компания пригласила оценить автомобиль, сочли его устаревшим и бесперспективным. К тому моменту BYD уже вложила в проект более 100 млн юаней. Продолжать проект означало наращивать ещё больше убытков, закрыть — сразу превратить все вложения в потери.

«Я мучился всю ночь и принял тяжёлое решение: закрыть проект 316. Мы не умели делать автомобили и не могли разрабатывать их за закрытыми дверями — нужно было учиться у лучших». Ван Чуаньфу Основатель, председатель совета директоров и президент BYD

Провал показал, что опыт аккумуляторного производства нельзя автоматически применить к автомобилям. В компании решили разобраться, как устроены другие автомобили.

BYD купила больше десятка популярных автомобилей, чтобы изучить их конструкцию, и разобрала до деталей. Среди них был Mercedes-Benz — самый дорогой образец в коллекции. Инженеры долго не решались его трогать, пока Ван Чуаньфу не провёл ключом по кузову: после этого машина перестала казаться неприкосновенной и отправилась на разборку.

Полученные знания компания использовала при создании следующей модели — BYD F3. Автомобиль разошёлся тиражом 100 тысяч экземпляров за 14 месяцев и позднее выходил на первое место по продажам среди седанов в Китае. Но внешне F3 слишком явно напоминала популярную Toyota Corolla: успех на массовом рынке одновременно закрепил за BYD репутацию производителя дешёвых копий.

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Как BYD опередила рынок и десять лет ждала покупателей

Ещё до покупки автопроизводителя BYD рассматривала автомобильные аккумуляторы как следующее направление роста. Компания рассчитывала, что рост авторынка, зависимость Китая от импортной нефти и загрязнение городов ускорят переход на электрический транспорт. В отличие от двигателей внутреннего сгорания, аккумуляторы были для BYD знакомой технологией: компания уже много лет разрабатывала и выпускала батареи для электроники. Электромобили позволяли перенести эту компетенцию в автопром, не догоняя зарубежные концерны в создании бензиновых двигателей.

«Обойти бензиновые автомобили и развивать новую энергетику — единственный выход для китайского автомобилестроения». Ван Чуаньфу Основатель, председатель совета директоров и президент BYD

В 2008 году BYD выпустила гибрид F3DM, а позднее — электромобиль e6, электрические автобусы и машины для таксопарков. Компания выводила электрический транспорт на рынок ещё до появления массового спроса. В 2008 году энергетическая компания MidAmerican, входившая в американский холдинг Berkshire Hathaway, вложила в BYD около 230 млн $ и получила примерно 10% акций. Это усилило доверие к BYD и её стратегии, но ключевые проблемы остались: электромобили в Китае тогда были дорогими, а зарядных станций не хватало даже для первых массовых продаж.

Автобусные и таксомоторные парки стали для компании первыми крупными заказчиками и одновременно полигоном: их машины ежедневно проходили большие расстояния, позволяя проверять батареи в условиях интенсивной эксплуатации. Почти десять лет общие продажи автомобилей BYD держались примерно на уровне 400–500 тыс. машин в год.

Как BYD отказалась зависеть от поставщиков

Большинство мировых автопроизводителей собирают машины из компонентов десятков независимых поставщиков. BYD последовательно переносила производство большинства ключевых компонентов внутрь концерна. Компания выпускала аккумуляторные элементы, управляющую электронику, электродвигатели, силовые модули и часть полупроводников.

Модель производства, задуманная BYD, требовала строительства больших заводов и постоянных расходов на исследования, зато позволяла контролировать себестоимость компонентов, сроки их поставки и темп разработки новых автомобилей. При дефиците компонентов BYD могла перераспределять собственные мощности, а во время разработки новой модели инженерам не приходилось месяцами согласовывать изменения с несколькими поставщиками.

В электрическом седане BYD Seal доля компонентов собственного производства достигала 75%. Для сравнения, аналитики консалтинговой компании AlixPartners оценивали долю компонентов собственного производства в конструкции Tesla Model 3 в 46%, а в конструкции Volkswagen ID.3 — в 35%.

«Любая автомобильная компания, которая не следит за BYD как за конкурентом, окажется в растерянности, когда та придёт на её рынок». Сэм Фиорани Вице-президент по глобальному прогнозированию автомобильного рынка AutoForecast Solutions

Скорость стала частью бизнес-модели. BYD работала в темпе нового китайского автопрома, где цикл разработки машины сократился примерно до 18 месяцев. У зарубежных концернов смена поколения модели нередко занимала около пяти лет.

Инженеры Toyota, работавшие с BYD над электрическим седаном bZ3, были впечатлены темпом работы, однако побаивались полностью перенимать такой подход. Сотрудники Toyota рассказывали Reuters, что поздние изменения конструкции, сокращение числа прототипов и дорожных испытаний вызывали у них опасения за качество и долговечность автомобилей.

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Как BYD подготовилась к буму электромобилей и обогнала Tesla

Самым тяжёлым Ван называл 2019 год. BYD продала около 466 тыс. автомобилей и получила 1,6 млрд юаней чистой прибыли, тогда как вложения в исследования и разработки достигли 8,4 млрд юаней. По данным китайского автомобильного издания Yiche, часть акционеров требовала сменить руководство и пригласить профессиональных менеджеров извне.

Пока продажи росли медленно, BYD продолжала вкладываться в технологии, которые должны были убрать главные барьеры для массового спроса. Blade Battery сделала аккумуляторы безопаснее, DM-i снизила расход топлива в гибридах, а e-Platform 3.0 позволила быстрее выпускать разные модели электромобилей на общей технической основе.

Когда спрос на электрический транспорт начал расти, у BYD уже были готовые решения сразу для нескольких сегментов рынка. Ежемесячные продажи BYD выросли с нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч машин. Компания прекратила выпуск автомобилей только с бензиновыми двигателями и сосредоточилась на электромобилях и гибридах с возможностью зарядки от сети.

В 2025 году BYD продала 2,26 млн полностью электрических машин и впервые обошла Tesla по итогам полного года. Вместе с подключаемыми гибридами результат достиг 4,6 млн автомобилей. Этот рывок стал возможен благодаря системе разработок, которую компания годами тянула на себе — даже когда прибыль была слабой, а инвесторы не верили в её успех.

«В эпоху бензиновых автомобилей мы разбирали иностранные машины и изучали их технологии. Теперь всё наоборот: иностранцы разбирают китайские автомобили, пытаясь понять секрет быстрого роста китайского электротранспорта». Вэн Чуаньфу Основатель, председатель совета директоров и президент BYD

Как партнёрство с Mercedes-Benz вывело BYD в премиальный сегмент

Основные массовые линейки BYD — Dynasty и Ocean — обеспечивали компании большую часть продаж, но одновременно закрепляли за ней репутацию производителя недорогих машин. Постоянная ценовая конкуренция съедала прибыль, поэтому компании пришлось выходить в более дорогой сегмент и создавать отдельный бренд.

Бренд Denza, созданный BYD совместно с Mercedes-Benz Group и позднее полностью перешедший под контроль BYD, занял нишу премиальных автомобилей. Самостоятельно компания запустила ещё две марки: Yangwang — для дорогих внедорожников и суперкаров, Fangchengbao — для моделей с акцентом на бездорожье. Использование общих технологий, компонентов и производственных мощностей позволяет переносить разработки между брендами и распределять затраты на большие объёмы производства.

Но одного набора дорогих функций оказалось недостаточно. Традиционные премиальные бренды десятилетиями продавали происхождение, дизайн и статус. BYD попыталась заменить историю демонстрацией технологий: активной подвеской, мощными электрическими установками и необычными режимами движения.

«Поскольку автомобили превращаются в электронные устройства, премиальный электромобиль можно создавать без родословной и истории — просто насыщая его передовыми технологиями». Яль Чжан Управляющий директор консалтинговой компании Automotive Foresight, специализирующейся на китайском авторынке

Denza D9 стала одной из самых прибыльных моделей группы, но кроссовер Denza N7 продавался заметно хуже ожиданий. Компании приходилось пересматривать комплектации и снижать цены, чтобы поддерживать спрос. Тем не менее BYD не отказалась от премиальной стратегии: в 2025 году Denza, Fangchengbao и Yangwang вместе продали около 397 тыс. автомобилей — более чем вдвое больше, чем годом ранее. Компания научилась выводить дорогие модели на заметные объёмы, но устойчивую репутацию премиального производителя ей ещё предстояло заслужить.

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Как BYD пришла на новые рынки с машинами, заводами и скандалом

Сначала продажи BYD за рубежом росли за счёт поставок готовых автомобилей из Китая. Компания сформировала собственный флот автовозов, чтобы меньше зависеть от сторонних перевозчиков. Только за первые месяцы 2025 года четыре судна доставили в Бразилию около 22 тыс. машин.

Позже BYD начала строить заводы за рубежом: собственная логистика помогала быстро выходить на новые рынки, но не защищала от пошлин и требований к местному производству. В Таиланде BYD построила завод мощностью 150 тыс. автомобилей в год, в Бразилии наладила сборку, а запуск первого европейского предприятия в Венгрии запланировала на конец 2026 года. В июне 2026 года BYD приостановила проект завода в Турции без новых сроков запуска. Вместо строительства второй европейской площадки с нуля компания решила искать уже действующий завод в Южной Европе, чтобы быстрее наладить выпуск и выполнить будущие требования к доле европейских компонентов.

«Мы поддерживаем приход новых брендов в Бразилию, если они производят здесь автомобили, развивают отрасль компонентов, создают рабочие места и приносят новые технологии. Но когда избыток импорта приводит к сокращению вложений в производство в Бразилии, это нас беспокоит». Игор Калвет Президент бразильской ассоциации автопроизводителей ANFAVEA

Расширение за рубежом принесло BYD и репутационный скандал. Во время строительства завода в Бразилии инспекторы обнаружили у подрядчика Jinjiang Group 163 китайских рабочих, у которых изымали паспорта, удерживали часть зарплаты и ограничивали свободу передвижения. Люди работали сверхурочно, иногда без выходных и жили в переполненных помещениях с антисанитарными условиями. Бразильские власти квалифицировали условия как аналогичные рабству и позднее возложили на BYD ответственность за контроль подрядчика.

Параллельно местные производители и профсоюзы критиковали китайские компании за то, что рост импорта опережает создание рабочих мест и развитие локальных цепочек поставок. BYD удалось быстро доставить машины на новые рынки, но закрепиться на них оказалось сложнее: от компании ждали уже не только низких цен и собственных судов, а заводов, рабочих мест и ответственности за всю производственную цепочку.

Как рекордные продажи начали убивать прибыль

В 2025 году BYD продала 4,6 млн автомобилей и впервые вошла в топ-6 мировых автопроизводителей. Однако за ростом скрывалась важная проблема: компания начала терять прежний темп. Продажи всё ещё росли, но самыми медленными темпами за предыдущие пять лет, а китайские конкуренты стремительно сокращали технологический разрыв.

«Конкуренция достигла предела. Отрасль вошла в жёсткую стадию отбора, на которой слабые участники будут выбывать». Ван Чуаньфу Основатель, председатель совета директоров и президент BYD

Финансовая картина тоже изменилась. Чистая прибыль снизилась на 19%, выручка выросла всего на 3,5%, а численность сотрудников сократилась более чем на 10%. Основной удар пришёлся по массовому сегменту. В ноябре 2025 года модели дешевле 150 тыс. юаней составили более 61% внутренних продаж BYD, и именно в этом диапазоне развернулась самая жёсткая ценовая война.

Частично ситуацию компенсировал экспорт. В июне 2026 года зарубежные продажи BYD выросли на 94,7% год к году, тогда как продажи компании в Китае снизились на 22%. Международные поставки и локальная сборка за рубежом перестали быть дополнительным направлением и превратились в ключевой источник роста.

Следующий этап для BYD — уже не рост любой ценой, а управление собственным масштабом. Компания одновременно развивает аккумуляторные технологии, системы быстрой зарядки, программное обеспечение, премиальные бренды и строит производственные площадки за рубежом. Но тот же масштаб, который раньше давал преимущество за счёт низкой себестоимости, теперь усложняет управление: любая ошибка обходится дороже, а успех всё сильнее зависит не от скорости роста, а от качества решений.

В международном продвижении BYD использует слоган Build Your Dreams — «Воплощай свои мечты» — примерно с конца 2000-х. Он появился позднее самого названия компании, но оказался точным для производителя, который превратил инженерные амбиции в миллионы автомобилей. BYD уже построила свою мечту. Теперь главная задача — не потерять над ней управление.