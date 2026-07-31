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Lada стала лидером российского авторынка за последние 20 лет — компания продала 7,4 млн автомобилей

Самая популярная модель бренда — Lada Granta
31 июля 2026, 17:00
Время прочтения 2 минуты
Автомобиль финиширует на гоночной трассе
Автомобили
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг автомобильных брендов, продажи которых в России превысили 1 млн автомобилей, сообщила «Российская газета». Лидером стала Lada с результатом 7,4 млн реализованных машин. Её самой популярной моделью оказалась Lada Granta — на неё пришлась каждая четвёртая покупка автомобиля бренда.

Lada значительно опередила иномарки по продажам авто

Lada стала лидером по совокупным продажам авто в России за 20 лет — компания продала 7,4 млн машин. Самой популярной моделью бренда оказалась Lada Granta — на неё пришлось 25,1% всех продаж марки.

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В топ-10 самых продаваемых авто вошли бренды Toyota, Nissan и Volkswagen

Бренд Renault продал за 20 лет 2,02 млн автомобилей и занял четвёртое место в рейтинге «Автостата». Самой востребованной моделью оказался Renault Logan, обеспечивший 36,1% продаж.

В топ-10 брендов по продажам авто в России за 20 лет также вошли:

  • Toyota — 1,83 млн автомобилей;
  • Nissan — 1,46 млн;
  • Chevrolet — 1,45 млн;
  • Volkswagen — 1,43 млн;
  • Skoda — 1,03 млн;
  • Ford — 1,02 млн.
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  • Ford Focus — 59,3%;
  • Daewoo Nexia — 54,6%;
  • Opel Astra — 53,5%.
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