Lada стала лидером российского авторынка за последние 20 лет — компания продала 7,4 млн автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг автомобильных брендов, продажи которых в России превысили 1 млн автомобилей, сообщила «Российская газета». Лидером стала Lada с результатом 7,4 млн реализованных машин. Её самой популярной моделью оказалась Lada Granta — на неё пришлась каждая четвёртая покупка автомобиля бренда.

Lada значительно опередила иномарки по продажам авто

Lada стала лидером по совокупным продажам авто в России за 20 лет — компания продала 7,4 млн машин. Самой популярной моделью бренда оказалась Lada Granta — на неё пришлось 25,1% всех продаж марки.

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Kia реализовала 2,51 млн автомобилей, при этом наибольшую долю продаж обеспечила Kia Rio (40,4%). Hyundai продала 2,35 млн машин, самой популярной моделью марки стал Hyundai Solaris, на который пришлось 39,7% продаж.

В топ-10 самых продаваемых авто вошли бренды Toyota, Nissan и Volkswagen

Бренд Renault продал за 20 лет 2,02 млн автомобилей и занял четвёртое место в рейтинге «Автостата». Самой востребованной моделью оказался Renault Logan, обеспечивший 36,1% продаж.

В топ-10 брендов по продажам авто в России за 20 лет также вошли:

Toyota — 1,83 млн автомобилей;

Nissan — 1,46 млн;

Chevrolet — 1,45 млн;

Volkswagen — 1,43 млн;

Skoda — 1,03 млн;

Ford — 1,02 млн.

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Среди брендов с самой высокой концентрацией продаж на одной модели аналитики выделили:

УАЗ Patriot — 63,6% продаж модели;

Ford Focus — 59,3%;

Daewoo Nexia — 54,6%;

Opel Astra — 53,5%.