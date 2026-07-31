Wildberries приостановил инвестпрограмму — компания сконцентрируется на поддержке пострадавших от пожаров продавцов

Wildberries & Russ (RWB) приостановила инвестиционную программу на неопределённый срок и заморозила переговоры о приобретении новых активов, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Поводом стала серия пожаров на логистических объектах маркетплейса. Компания направит ресурсы на поддержку пострадавших продавцов, восстановление инфраструктуры и перестройку бизнес-процессов.

Wildberries приостановит новые M&A-сделки, сообщают источники

Менеджмент Wildberries & Russ сообщил партнёрам о приостановке инвестиционной деятельности на этой неделе, рассказал «Известиям» один из источников издания. По его словам, в ближайшее время RWB завершит «пару крупных тем», после чего сосредоточится на основном бизнесе.

Источники «Известий» уточняют, что пауза в первую очередь затронет новые M&A-сделки. При этом пока неясно, распространяется ли решение на уже начатое строительство логистических центров, развитие IT-инфраструктуры и проекты, по которым приняты юридически обязывающие инвестиционные решения, уточняет издание.

За последний год Wildberries потратила на покупки новых активов более 40 млрд рублей

С 2025 года компания вложила более 310 млрд рублей в логистику, IT, новые направления и приобретение активов, сообщила в апреле 2026 года основательница Wildberries Татьяна Ким.

В частности, компания приобрела следующие активы:

сеть парфюмерных магазинов «Рив Гош»;

сервисы такси «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф»;

«Еаптеку»;

аэропорт Магаса в Ингушетии.

По подсчётам «Известий», совокупная публичная оценка этих сделок может составить порядка 43 млрд рублей.

В RWB подтвердили, что сейчас сосредоточены на поддержке продавцов и безопасности объектов

В пресс-службе RWB отметили, что компания сосредоточена на перестройке бизнес-процессов для поддержания оборота товаров партнёров и на оказании мер поддержки селлерам, чьи товары пострадали в результате пожаров на объектах компании.

«Также наши ресурсы сконцентрированы на помощи тяжело пострадавшим и семьям погибших. Кроме этого, наш абсолютный приоритет сейчас — обеспечение безопасности на объектах компании», — прокомментировали Russian Business в пресс-службе RWB.

Прямой ущерб от пожаров оценивается в 75 млрд рублей

Общий прямой ущерб от пожаров может составить около 75 млрд рублей, отметил «Известиям» председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров. Около 50 млрд рублей из этой суммы приходится на товары, 20 млрд — на склады и ещё 5 млрд — на оборудование.

Косвенный ущерб за год, по его оценке, может составить ещё 20–30 млрд рублей из-за простоев, оттока части продавцов, роста страховых премий и расходов на безопасность.

Wildberries расширил меры поддержки продавцов и сотрудников

После пожаров компания ввела дополнительные меры поддержки. WB Банк сделал бесплатным обслуживание расчётных счетов для продавцов и отменил комиссии за рублёвые переводы. Ранее WB Банк и МКК «WB Финанс» предоставили пострадавшим селлерам из сегмента МСП трёхмесячную отсрочку по кредитам и займам.

Wildberries также направила более 40 млн рублей на выплаты сотрудникам и их семьям, пострадавшим в результате пожаров. Первые компенсации были отправлены 21 июля. Кроме того, маркетплейс запустил программу для продавцов с небольшими оборотами: предприниматели смогут получить промобонусы для оплаты до 90% стоимости рекламных кампаний.

Контекст

В июле на объектах Wildberries произошло несколько пожаров. Первые возгорания случились 18 июля — пострадали логистические центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области.

22 июля пожары случились на объектах в Краснодаре и Невинномысске, 24 июля — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 28 июля загорелся склад Wildberries в Подмосковье, 29 июля — в Рязани, 30 июля — в Пензе и Сарапуле, 31 июля — в Волгограде.