Wildberries объявила о покупке косметических магазинов «Рив Гош» — бьюти-сеть вошла в объединённую компанию РВБ
Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив Гош»
Объединённая компания Wildberries & Russ стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», сообщает РБК. Сделка уже закрыта, сумму стороны официально не раскрывают. По данным рынка, покупка сети могла обойтись в 5–6 млрд рублей. Ранее компании объявляли лишь о стратегическом партнёрстве.
О возможной покупке сообщалось ещё в сентябре 2025-го
В РВБ ожидают, что присоединение «Рив Гош к Wildberries позволит сети развить омниканальные продажи, расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и повысить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.
О возможной покупке сети объединённой компанией Wildberries & Russ говорили ещё в сентябре 2025-го. В конце сентября стороны официально объявляли о стратегическом партнёрстве. Тогда речь шла о подключении 252 магазинов «Рив Гош» к сервису самовывоза маркетплейса.
Ранее «Рив Гош» запустила продажи на Wildberries
В сентябре 2025 года «Рив Гош» запустил продажи на Wildberries. Маркетплейс подключил сеть к программе Click&Collect и добавил на онлайн-витрину более 12 тысяч товаров. В проект вошли декоративная и уходовая косметика, аптечные бренды, парфюмерия, аксессуары и детская продукция.
«Рив Гош» стал первым крупным бьюти-ритейлером, подключившимся к Click&Collect на Wildberries. На старте партнёрства к сервису были подключены все 252 магазина «Рив Гош». География охватывает Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ярославль, Рязань, Владимир и другие региональные центры.
Контекст
Сеть «Рив Гош» основана в 1995 году Павлом и Ларисой Карабань. В 2007 году 75% компании приобрёл холдинг Finstar, а в 2012 году контрольный пакет перешёл к Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру.
К 2021 году основным владельцем Rive Gauche Group Ltd была жена Августа Мейера Инна Мейер (51%), ещё 25% принадлежало панамской Octapan Investments S.A.
По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Рив Гош» составила 37,4 млрд рублей, чистый убыток — 1,5 млрд рублей.
