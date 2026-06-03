Whoosh появился в приложении «Метро Москвы» — в транспортном сервисе теперь можно найти парковки для кикшеринга

Whoosh появился в приложении «Метро Москвы» — в транспортном сервисе теперь можно найти парковки для кикшерингаWhoosh и Московский метрополитен заключили соглашение о сотрудничестве в 2025 году
Самокаты кикшеринга Whoosh появились в приложении «Метро Москвы», сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Теперь пользователи смогут строить маршруты с учётом поездок на электросамокатах и видеть ближайшие парковки для кикшеринга. Соглашение о сотрудничестве между Whoosh и Московским метрополитеном было подписано ещё в 2025 году.
Whoosh усиливает присутствие в городских сервисах
В компании подчёркивают, что планируют развивать сервис кикшеринга через партнёрства с крупными платформами и экосистемами. Подход позволяет сервису расширять аудиторию и встраивать электросамокаты в привычные сценарии городской мобильности.
В приложении «Метро Москвы» теперь есть возможность:
- найти ближайший к вам самокат на карте,
- перейти в сервис кикшеринга для его аренды,
- построить маршрут с выбранным на карте самокатом,
- увидеть парковки для самокатов.
Важно обновить приложение «Метро Москвы» до последней версии.
Интеграция самокатов Whoosh проведена в рамках соглашения о сотрудничестве между Whoosh и Московским метрополитеном, подписанного в 2025 году. Ранее партнёры уже подключили Whoosh Pass к сервису «МультиТранспорт», а также добавили возможность начинать и завершать аренду самокатов с помощью карты «Тройка».
«Мы работаем по стратегии альянсов — подключаемся к крупным экосистемам и партнерам, при этом остаемся независимой компанией, сфокусированной на городской микромобильности. Это позволяет нам взаимодействовать с более широкой аудиторией и предлагать самокаты как современный городской транспорт», — сообщили Russian Business в Whoosh.
Ранее Юрент интегрировался в транспортную платформу для бизнеса SwiftDrive и СДЭК
Рынок микромобильности в России всё чаще развивается через интеграции с крупными сервисами. Ранее самокаты Юрент появились в корпоративной транспортной платформе SwiftDrive, которая позволяет компаниям управлять транспортными расходами сотрудников через единый интерфейс.
Читайте также: Кикшеринг Юрент теперь можно использовать как корпоративный транспорт — самокаты появились в СДЭК и SwiftDrive
Кроме того, Юрент встроился в приложение СДЭК: пользователи могут построить маршрут до пункта выдачи заказов и затем продолжить поездку на самокате. После интеграции корпоративные клиенты получили возможность использовать кикшеринг как часть внутренней транспортной системы по единому договору.