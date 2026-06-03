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Whoosh появился в приложении «Метро Москвы» — в транспортном сервисе теперь можно найти парковки для кикшеринга

Whoosh и Московский метрополитен заключили соглашение о сотрудничестве в 2025 году
03 июня 2026, 15:38
Женщина с телефоном
Бизнес
Россия

Самокаты кикшеринга Whoosh появились в приложении «Метро Москвы», сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Теперь пользователи смогут строить маршруты с учётом поездок на электросамокатах и видеть ближайшие парковки для кикшеринга. Соглашение о сотрудничестве между Whoosh и Московским метрополитеном было подписано ещё в 2025 году.

Whoosh усиливает присутствие в городских сервисах

В компании подчёркивают, что планируют развивать сервис кикшеринга через партнёрства с крупными платформами и экосистемами. Подход позволяет сервису расширять аудиторию и встраивать электросамокаты в привычные сценарии городской мобильности.

В приложении «Метро Москвы» теперь есть возможность:

  • найти ближайший к вам самокат на карте,
  • перейти в сервис кикшеринга для его аренды,
  • построить маршрут с выбранным на карте самокатом,
  • увидеть парковки для самокатов.

Важно обновить приложение «Метро Москвы» до последней версии.

Интеграция самокатов Whoosh проведена в рамках соглашения о сотрудничестве между Whoosh и Московским метрополитеном, подписанного в 2025 году. Ранее партнёры уже подключили Whoosh Pass к сервису «МультиТранспорт», а также добавили возможность начинать и завершать аренду самокатов с помощью карты «Тройка».

«Мы работаем по стратегии альянсов — подключаемся к крупным экосистемам и партнерам, при этом остаемся независимой компанией, сфокусированной на городской микромобильности. Это позволяет нам взаимодействовать с более широкой аудиторией и предлагать самокаты как современный городской транспорт», — сообщили Russian Business в Whoosh.

Ранее Юрент интегрировался в транспортную платформу для бизнеса SwiftDrive и СДЭК

Рынок микромобильности в России всё чаще развивается через интеграции с крупными сервисами. Ранее самокаты Юрент появились в корпоративной транспортной платформе SwiftDrive, которая позволяет компаниям управлять транспортными расходами сотрудников через единый интерфейс.

Читайте также: Кикшеринг Юрент теперь можно использовать как корпоративный транспорт — самокаты появились в СДЭК и SwiftDrive

Кроме того, Юрент встроился в приложение СДЭК: пользователи могут построить маршрут до пункта выдачи заказов и затем продолжить поездку на самокате. После интеграции корпоративные клиенты получили возможность использовать кикшеринг как часть внутренней транспортной системы по единому договору.

Авторы
Анастасия Черкесова
Анастасия Черкесова
Редактор новостей
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