В России утвердили новые правила подсчёта просмотров в онлайн-кинотеатрах: статистику привяжут к номеру телефона

Правительство России подписало постановление о новых правилах подсчёта просмотров контента в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях, сообщает «Российская газета». Теперь просмотры будут привязывать к номеру телефона пользователя. Новая система позволит понять, сколько сезонов и эпизодов один зритель смотрит с разных устройств и на разных платформах. При этом определить конкретного пользователя, как утверждают власти, будет невозможно.

Система позволит учитывать зрителей, которые смотрят контент с разных устройств

По данным «Российской газеты», ранее видеосервисы из реестра Роскомнадзора самостоятельно передавали статистику измерителю Mediascope. В отчеты входили данные о продолжительности сеансов и типе контента, а за анонимность отвечали сами площадки.

Как сообщили в Минцифры, новая система должна сделать статистику о просмотрах медиаконтента точнее и безопаснее. Сбор информации будет возможен только при условии полной анонимности данных.

После привязки просмотров к номеру телефона онлайн-кинотеатры и соцсети будут обезличивать данные. В результате система сможет учитывать аудиторию одного пользователя сразу на нескольких устройствах и площадках. Онлайн-кинотеатры в России: на чём зарабатывали в 2025 году и какие планы на 2026-й Читать

Анонимность данных будут подтверждать с помощью независимых аналитических компаний

Для дополнительной защиты приватности будет внедрён метод хэширования идентификаторов — технология, превращающая номер телефона в уникальный набор символов. По такому коду невозможно восстановить исходные данные, но можно отследить просмотры одного пользователя, сообщает «Российская газета».

Процессом шифрования данных займутся две сторонние организации, не связанные с контент-площадками. По заявлению Минцифры, двойная проверка гарантирует передачу информации в полностью закодированном виде.

Сбор статистики преследует практические цели:

изучение предпочтений аудитории для создания качественных фильмов и программ;

более точное распределение бюджетов на производство контента;

повышение эффективности рекламных и маркетинговых кампаний.

Выручка онлайн-кинотеатров выросла до 206 млрд рублей

По данным «Газпром-Медиа Холдинга», выручка российских онлайн-кинотеатров по итогам 2025 года составила от 178 млрд до 206 млрд рублей — это на 29–45% больше показателей предыдущего года. Рост рынка обеспечили увеличение числа подписчиков и повышение стоимости подписок на крупных сервисах.

Количество платных подписок за год выросло до рекордных 54 млн. Доля платных пользователей в онлайн-кинотеатрах достигла рекордных 45%.

Подписками на онлайн-кинотеатры пользуются уже 56% россиян

В 2026 году аудитория стриминговых сервисов продолжила расти. По данным рынка, подписками на онлайн-кинотеатры, включая пробный доступ, пользуются уже 56% россиян.

Лидером рынка по выручке и числу платящих пользователей остаётся «Кинопоиск» — на него приходится 32–34% рынка. Второе место по итогам 2025 года занял Okko с долей рынка 15,1%, третье — Wink с результатом 14,7%. В пятёрку крупнейших сервисов также вошли «Иви» и КИОН.