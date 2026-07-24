WB Банк предоставил кредитные каникулы пострадавшим селлерам — отсрочка по платежам действует до конца октября

Пострадавшие продавцы Wildberries получили кредитные каникулы от WB Банка и МКК WB Финанс. Как сообщили в пресс-службе RWB, выплаты по основному долгу и начисление процентов для представителей МСП приостановили на 3 месяца. Ранее глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что первые выплаты-компенсации получили 88 тыс. продавцов.

«Более 88 тыс. селлеров получат первые начисления»: Татьяна Ким — о выплатах пострадавшим продавцам Wildberries Глава компании рассказала о поддержке предпринимателей, компенсациях сотрудникам и восстановлении логистики Читайте также

Сроки платежей перенесли автоматически

Как уточнили в компании, клиентам WB Банка и МКК WB Финанс — представителям малого и среднего бизнеса — не нужно подавать заявления или предоставлять документы. Отсрочка подключилась автоматически, а информация о ней уже появилась в личных кабинетах продавцов.

Ближайший платёж по кредитам и займам предприниматели смогут внести в конце октября. На время кредитных каникул выплаты по основному долгу и начисление процентов приостановлены.

От кредитных каникул можно отказаться

Если продавец не нуждается в отсрочке, он может отключить её в личном кабинете или обратиться в службу поддержки. После этого выплаты продолжатся по стандартному графику.

В компании также сообщили, что возможность аналогичной поддержки для представителей крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.

Контекст

Кредитные каникулы стали ещё одной мерой помощи пострадавшим продавцам наряду с ранее объявленными поддерживающими выплатами.

22 июля глава Wildberries Татьяна Ким сообщила о первых начислениях для более 88 тыс. небольших предпринимателей, пострадавших от пожаров на складах маркетплейса. По её словам, Wildberries готовит отдельный механизм поддержки для среднего и крупного бизнеса.