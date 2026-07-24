WB Банк предоставил кредитные каникулы пострадавшим селлерам — отсрочка по платежам действует до конца октября

WB Банк предоставил кредитные каникулы пострадавшим селлерам — отсрочка по платежам действует до конца октябряСроки платежей перенесли автоматически — без заявлений от продавцов Wildberries
Пострадавшие продавцы Wildberries получили кредитные каникулы от WB Банка и МКК WB Финанс. Как сообщили в пресс-службе RWB, выплаты по основному долгу и начисление процентов для представителей МСП приостановили на 3 месяца. Ранее глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что первые выплаты-компенсации получили 88 тыс. продавцов.
Сроки платежей перенесли автоматически
Как уточнили в компании, клиентам WB Банка и МКК WB Финанс — представителям малого и среднего бизнеса — не нужно подавать заявления или предоставлять документы. Отсрочка подключилась автоматически, а информация о ней уже появилась в личных кабинетах продавцов.
Ближайший платёж по кредитам и займам предприниматели смогут внести в конце октября. На время кредитных каникул выплаты по основному долгу и начисление процентов приостановлены.
От кредитных каникул можно отказаться
Если продавец не нуждается в отсрочке, он может отключить её в личном кабинете или обратиться в службу поддержки. После этого выплаты продолжатся по стандартному графику.
В компании также сообщили, что возможность аналогичной поддержки для представителей крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.
Контекст
Кредитные каникулы стали ещё одной мерой помощи пострадавшим продавцам наряду с ранее объявленными поддерживающими выплатами.
22 июля глава Wildberries Татьяна Ким сообщила о первых начислениях для более 88 тыс. небольших предпринимателей, пострадавших от пожаров на складах маркетплейса. По её словам, Wildberries готовит отдельный механизм поддержки для среднего и крупного бизнеса.