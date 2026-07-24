Бизнес просит создать единый механизм поддержки селлеров на маркетплейсах — продавцы ждут отмены штрафов

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением создать единый механизм поддержки селлеров, пострадавших от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов, сообщает «Коммерсант». Организация предлагает закрепить статус пострадавших предпринимателей и выработать меры защиты — от прямых выплат до кредитных каникул и моратория на штрафы.

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АПЭТ предлагает закрепить на государственном уровне стандарт взаимодействия властей, платформ и продавцов при масштабных ограничениях. Руководитель АПЭТ Алексей Москаленко указывает, что в меры поддержки можно добавить возможность реструктуризации кредитов.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых в комментарии «Коммерсанту»

называет хорошими мерами поддержки кредитные каникулы на срок до полугода и перенос сроков уплаты налогов.

Бизнес ждёт поддержки и от самих платформ — снижения комиссий, стоимости логистики и упрощения вывоза товаров, добавили в «МоемСкладе».

В Wildberries поддержали идею системной поддержки пострадавших предпринимателей

В Минэкономики «Коммерсанту» пояснили, что министерство всегда прорабатывает поступающие предложения, направленные на поддержку предпринимателей, оказавшихся в непростой ситуации. В RWB отметили, что поддерживают идею системных механизмов для решения экстренных ситуаций на госуровне, отметив, что полностью решить их самостоятельно бизнес не может.

Как отметил член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников, оценить реальный размер компенсаций пока сложно — далеко не все продавцы успели их получить.

Wildberries уже начал выплаты — более 88 тыс. селлеров получат компенсации

Глава Wildberries Татьяна Ким 22 июля заявила, что первые начисления получат более 88 тыс. небольших предпринимателей — средства появятся на балансах продавцов в течение суток. Для среднего и крупного бизнеса компания разрабатывает отдельный механизм поддержки.

Wildberries также обратился к государственным структурам и банкам с предложениями о дополнительных мерах помощи, включая налоговые каникулы. По словам Татьяны Ким, помимо предложений WB-Банка, инициативу поддержали ВТБ и Сбер.

Компания также выплатит компенсации пострадавшим сотрудникам. Семьи погибших получат по 2 млн рублей, тяжело пострадавшие — по 1 млн рублей.

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Стоимость товаров на пострадавших складах Wildberries оценивается в 250–290 млрд рублей

На складах в Электростали и Котовске на момент пожара находились товары совокупной розничной стоимостью 250 млрд рублей, сообщил источник «Коммерсанта». В общей сложности товарные остатки на объектах RWB на начало июля могли быть у 289,2 тыс. продавцов, у 225,6 тыс. из них — на пострадавших складах.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых оценивает совокупную стоимость уничтоженных товаров в 250–290 млрд рублей.