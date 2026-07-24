Спрос на новый Galaxy Z Fold оказался выше обычного на 15–40% — но итоговые продажи могут быть ниже, чем в 2025-м

Спрос на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy Z, продажи которого начались вечером 22 июля, оказался выше, чем год назад, сообщают «Известия». Количество заказов на новые модели в России выросло на 15–39% — в зависимости от ритейлера. При этом эксперты, опрошенные изданием, считают, что после начала продаж спрос может снизиться на 5–20% по сравнению с результатами 2025-го.

59% участников опроса хотят купить ещё один смартфон на Android

Продажи новой линейки Samsung Galaxy Z оказались на 20% выше, чем у предыдущего поколения, сообщили «Известиям» в «М.Видео». Около 40% предзаказов пришлось на Galaxy Z Fold8, столько же — на Galaxy Z Flip8, 20% покупателей выбрали Galaxy Z Fold8 Ultra.

В сети Samsung Galaxystore сообщили изданию, что количество предзаказов новых смартфонов выросло на 15%. Ранее компания проводила собственный опрос клиентов, результаты которого показали, что 59% клиентов хотят купить дополнительный смартфон на Android.

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Самый высокий рост спроса на новые модели Samsung Galaxy Z зафиксировали в МТС — количество предзаказов увеличилось почти на 39% по сравнению с прошлогодней линейкой Galaxy Z7. «Известия» сообщили, что самой популярной модификацией среди покупателей сети стал Galaxy Z Fold8 с памятью 12/256 ГБ — на него пришлось 34% всех заказов.

В некоторых сетях рост спроса на новые смартфоны Galaxy Z не изменился

При этом часть ритейлеров не отмечает существенного увеличения интереса покупателей к новой модели Samsung Galaxy Z.

В «Связь.ON» сообщили «Известиям», что уровень предзаказов на складные смартфоны Samsung остаётся традиционно невысоким и практически не отличается от прошлогоднего. Причина — устройства относятся к премиальному сегменту, и многие покупатели предпочитают перед покупкой посмотреть смартфон вживую.

На Wildberries также не зафиксировали заметного роста спроса. В RWB сообщили изданию, что количество предзаказов на серию Galaxy Z8 в первые сутки оказалось примерно на уровне прошлогоднего поколения смартфонов.

В Россию привезут около 25 тыс. смартфонов Samsung Galaxy Z

По данным ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на которые ссылаются «Известия», первая партия новых смартфонов Samsung, поставленная в Россию, насчитывает около 25 тыс. устройств всех трёх моделей. В продаже они могут появиться уже через 7–10 дней.

Эксперт считает, что запуск сразу трёх моделей вместо двух позволит увеличить количество предзаказов по сравнению с прошлым годом. Однако итоговые продажи, по его оценке, могут оказаться на 5–20% ниже. Это связано с сокращением премиального сегмента рынка, общей экономической ситуацией и небольшим количеством отличий у моделей от смартфонов предыдущего поколения.