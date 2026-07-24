ЦБ вновь снизил ключевую ставку лишь на 0,25%: эксперты предупреждают — дальнейшие шаги могут быть ещё осторожнее

24 июля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, продолжив смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор в десятый раз подряд снижает ставку — но в этот раз шаг оказался минимальным, всего 25 базисных пунктов. Эксперты Russian Business считают, что ЦБ готов продолжать постепенное снижение, но быстрого удешевления кредитов пока ждать не стоит.

Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: текущий показатель и как он влияет на экономику Что делать с кредитами, вкладами и расходами, когда меняется ключевая ставка, чтобы извлечь максимум выгоды из высокой процентной ставки Читайте также

Банк России учёл ситуацию в экономике при принятии решения по ставке

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку до 14% годовых. Предыдущее снижение состоялось 19 июня — тогда ЦБ девятый раз подряд уменьшил показатель до 14,25%.

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев отметил, что снижение не стало неожиданностью, хотя часть аналитиков ожидала сохранения ставки на уровне 14,25%.

«Сам регулятор трактовал шаг в 25 базисных пунктов как взвешенный сигнал: он подтверждает курс на постепенное смягчение денежно-кредитной политики, а не резкий разворот», — отметил Денис Астафьев.

По его словам, при принятии решения о снижении ставки Банк России учитывал как замедление экономики, так и факторы, которые могут ограничить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики:

умеренные темпы роста экономики во втором квартале;

ускорение инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке и изменения цен на плодоовощную продукцию;

оживление кредитования;

более стимулирующую, чем ожидалось, бюджетную политику на трёхлетнем горизонте;

сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса.

«У нас нет выбора»: Эльвира Набиуллина — о медленном снижении ключевой ставки и непростом годе для экономики России По прогнозу Банка России, в 2027 году показатель ключевой ставки достигнет уровня 8–10% Читайте также

ЦБ сохранил осторожный подход из-за инфляционных рисков

Эксперты отмечают, что решение о снижении ставки принималось на фоне противоречивых сигналов. С одной стороны, экономика показывает признаки замедления, с другой — инфляционные ожидания остаются высокими.

«Решение сохранить курс на смягчение выглядит достаточно смелым шагом, учитывая, что инфляция в июне ускорилась до 6,02% в годовом выражении при цели регулятора в 4%», — отметил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.

По его словам, снижение ставки стало продолжением цикла смягчения денежно-кредитной политики: после пикового значения 21% летом 2025 года ЦБ постепенно уменьшал показатель, сначала более крупными шагами — на 1–2 п.п., затем осторожнее.

На последних двух заседаниях — 19 июня и 24 июля — регулятор снижал ставку только на 25 базисных пунктов, тогда как в апреле шаг составил 50 б.п. Это, по словам Валерия Тумина, указывает на сокращение пространства для дальнейшего снижения, на что ЦБ также обращал внимание в июльском обзоре.

«Сочетание охлаждающейся экономики и одновременно растущих инфляционных ожиданий, дальнейшие шаги Банка России, вероятно, будут ещё более осторожными», — отметил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.

Снижение ставки не приведёт к быстрому удешевлению кредитов

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев отметил, что для компаний снижение ставки является позитивным сигналом, однако ждать быстрого изменения условий кредитования не стоит.

«Для бизнеса это позитивный, но осторожный сигнал. С одной стороны, в перспективе деньги станут чуть дешевле, и у компаний появится чуть больше пространства для инвестиций и расширения. С другой — резкого облегчения ждать не стоит», — отметил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова также считает, что эффект от снижения ставки будет постепенным. По её словам, стоимость кредитов зависит не только от решения ЦБ, но и от стоимости фондирования банков, уровня рисков и регуляторных требований.

«Для бизнеса решение означает постепенное снижение стоимости заемного финансирования, однако ощутимого эффекта в ближайшее время ждать не стоит. Компании по-прежнему будут осторожно подходить к реализации новых инвестиционных проектов, поскольку стоимость кредитов остается высокой по историческим меркам», — отметила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

По её словам, для розничных заёмщиков ситуация будет развиваться аналогично: ставки по ипотеке, автокредитам и кредитам наличными будут снижаться постепенно, поскольку банки учитывают не только ключевую ставку, но и собственные условия работы.

Доходность вкладов пока сохраняется на высоком уровне

На рынке сохраняется конкуренция банков за средства клиентов, поэтому доходность депозитов остаётся высокой даже после решения Банка России. По данным руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инны Солдатенковой, с 30 июня по 20 июля средняя ставка по рынку выросла с 10,114% до 10,154%.

За этот период также увеличилась доходность вкладов на разные сроки:

на три месяца — с 11,583% до 11,643%;

на полгода — с 10,967% до 11,01%;

на год — с 9,64% до 9,68%;

на три года — с 7,42% до 7,46%.

Эксперт объяснила, что рост ставок связан не с решением ЦБ, а с конкуренцией банков за средства клиентов на фоне снижения интереса к депозитам. Согласно данным Банки.ру, во втором квартале 2026 года спрос на вклады снизился на 13%, тогда как интерес к инвестиционным продуктам вырос на 25%.

По словам руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инны Солдатенковой, в дальнейшем доходность вкладов, вероятно, начнёт постепенно снижаться вслед за продолжением цикла смягчения денежно-кредитной политики.

«Вклад на 3–6 месяцев по-прежнему остается хорошей возможностью зафиксировать текущую повышенную доходность, однако открывать его исключительно из опасения упустить выгодные условия уже не так оправдано», — уточнила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

ЦБ будет учитывать инфляцию и при дальнейших решениях

Решение Банка России отражает попытку сохранить баланс между поддержкой экономической активности и контролем над инфляцией, подчёркивают эксперты Russian Business. Дальнейшая траектория ключевой ставки будет зависеть от динамики цен, инфляционных ожиданий и новых экономических факторов.

Аналитики отмечают, что бизнесу и рынку важно следить за следующими решениями регулятора и макроэкономическими показателями — они покажут, продолжится ли цикл смягчения денежно-кредитной политики или ЦБ возьмёт паузу.