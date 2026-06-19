Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% — регулятор смягчает денежную политику девятый раз подряд

19 июня Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%. Регулятор последовательно проводит политику смягчения с июня 2025 года, когда ставка составляла 21%. В предыдущий раз ЦБ снизил ставку в апреле 2026 года — до 14,5%.

Ключевая ставка влияет на стоимость кредитов, доходность вкладов и курс рубля

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Она влияет на стоимость кредитов и вкладов, курс рубля, инвестиции бизнеса и потребительский спрос.

Повышение ставки помогает сдерживать инфляцию, а снижение — поддерживает кредитование и экономическую активность.

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ЦБ снижает ключевую ставку с июня 2025 года

Снижение ключевой ставки продолжается с лета 2025 года. Тогда Банк России впервые за три года сократил её сразу на 100 базисных пунктов — до 20% годовых.

После этого регулятор последовательно уменьшал ставку:

25 июля — до 18%;

12 сентября — до 17%;

24 октября — до 16,5%;

19 декабря — до 16%;

13 февраля — до 15,5%;

20 марта — до 15%;

24 апреля — до 14,5%.

Снижение до 14% называли базовым сценарием

Большинство опрошенных Russian Business экспертов называли наиболее вероятным решением снижение ключевой ставки до 14%. Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин отметил, что в пользу такого сценария говорят замедление инфляции и сдержанная кредитная активность.

При этом снижение сразу на 1 процентный пункт аналитики считали менее вероятным из-за сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий населения.

Эксперты указали на влияние инфляционных ожиданий

По словам аналитиков Russian Business, решение Банка России зависит не только от текущей инфляции, но и от ожиданий бизнеса и населения. Инвестор, предприниматель, член НАСФП Илья Воронин отметил, что регулятор внимательно следит за тем, какие темпы роста цен компании закладывают в свои планы.

Финансовый советник и инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский также заявил, что ожидания россиян по инфляции остаются около 13%, несмотря на её фактическое замедление. По его мнению, этот фактор ограничивает возможности для более быстрого снижения ставки.

Движение ключевой ставки не сразу отражается на экономике

Эксперты подчёркивали, что эффект от снижения ключевой ставки проявляется постепенно. По словам инвестора, предпринимателя, члена НАСФП Ильи Воронина, заметные изменения в экономике обычно происходят в течение двух-трёх кварталов после решения ЦБ.

Ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев подчеркнул, что для бизнеса сейчас важнее не конкретное значение ставки, а понимание дальнейшей политики регулятора. По его словам, предсказуемая траектория снижения ставок позволяет компаниям планировать инвестиции и возвращаться к ранее отложенным проектам.