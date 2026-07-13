Каршеринг в 2026 году: гид по тарифам, неочевидным штрафам и правилам сервисов

Каршеринг в 2026 году — это десятки тарифов, подписок и страховок. Но чем больше опций, тем выше риск переплатить или получить штраф за нарушение, о котором водитель даже не знал. Разбираемся вместе с экспертами, на что смотреть в договоре аренды, как избежать лишних расходов и правильно осмотреть автомобиль.

Как работает каршеринг: главные тренды рынка в 2026 году

Поминутная аренда или подписка: что выбирают водители

Поминутный тариф остаётся самым востребованным форматом: по данным BelkaCar, ему отдают предпочтение 58% пользователей. Ещё четверть — пакетным тарифам*Пакетный тариф — это вариант оплаты, при котором покупается не поминутная аренда, а набор времени или километров по фиксированной цене., остальные — фикс-тарифам.*Фикс-тариф — это оплата заранее известной суммы за конкретный маршрут от точки А до точки Б.

Подписка — это долгосрочный доступ к машине на месяц, квартал или год с регулярным платежом. В отличие от пакетного тарифа, который действует в рамках одной поездки, она даёт доступ к автомобилю на постоянной основе.

Согласно данным опроса компании «Ситидрайв», проведенным совместно с аналитическим агентством A2:Research, 54% россиян готовы попробовать этот формат. Главный аргумент в пользу подписки — не заниматься ремонтом и обслуживанием автомобиля: его назвали 52% опрошенных. Женщины чаще выбирают подписку на месяц (37%), мужчины — на квартал (29%), а 34% респондентов готовы рассмотреть выкуп автомобиля после окончания подписки.

Электромобили и беспилотные технологии: что уже работает

В разных российских каршеринговых сервисах доступны такие модели электрокаров, как UMO 5, «Москвич 3е» и Tesla Model Y Performance. Но их доля в общих парках пока невелика.

UMO 5 вышли в каршеринг «Яндекс Драйва» в апреле 2026 года, а уже в мае бренд впервые возглавил рынок электромобилей в России: на него пришлось 35% всех продаж в сегменте. Росту помогли именно корпоративные закупки для такси и каршеринга.

Массового беспилотного каршеринга в России пока нет: пользователь не может арендовать автономную машину и самостоятельно выбрать маршрут, как в обычном сервисе. При этом «Яндекс» уже развивает роботакси: такие автомобили работают в ограниченном формате в Иннополисе, а в Москве проходят испытания перед запуском для обычных пассажиров. Но это всё ещё такси, а не каршеринг.

Каршеринг, такси или личное авто: что выгоднее

Выгода зависит от частоты поездок, их продолжительности, расстояния, города, необходимости парковки и наличия собственного автомобиля. В Москве при годовом пробеге 12 000 км каршеринг обходится примерно в 388 тыс. рублей в год, личный автомобиль — в 440 тыс., такси — в 770 тыс. В среднем по России содержание личной машины (200–220 тыс. рублей в год) стоит дешевле постоянного использования каршеринга.

По оценке директора по развитию платформы Carcraft Бориса Беленького, редкие поездки (пару раз в неделю) выгоднее совершать на такси. Для периодических городских поездок, когда хочется самому быть за рулём, подойдёт каршеринг, считает эксперт. По его мнению, при ежедневном использовании и большом годовом пробеге собственный автомобиль становится экономически оправданным. При этом разница в стоимости километра между личным авто и каршерингом в последние годы практически стёрлась, поэтому выбор всё чаще зависит не от цены, а от удобства: личное авто даёт свободу и независимость, каршеринг избавляет от забот об обслуживании.

Источник: генерация

Как взять и вернуть машину: пошаговый чек-лист

Регистрация и проверка документов

Для регистрации понадобятся паспорт, действующее водительское удостоверение категории B и банковская карта. Так, в BelkaCar, как пояснили в сервисе, минимальный возраст — 19 лет, стаж — от 1 года, а некоторые автомобили доступны только с 20 лет. По словам представителя «Ситидрайва», в компании правила иные: для водителей младше 20 лет со стажем менее года действует повышающий коэффициент, а пользователям до 23 лет недоступны классы «Электро» и «Премиум».

Как зарегистрироваться:

Установить приложение и указать номер телефона.

Подтвердить номер кодом из СМС.

Загрузить фотографии паспорта и водительского удостоверения.

Проверить распознанные данные: ФИО, дату рождения, серию и номер документов.

Привязать банковскую карту.

Дать согласие на обработку персональных данных.

Изучить договор, тарифы, штрафы и условия завершения аренды.

Принять условия договора в приложении.

Дождаться проверки документов.

После одобрения аккаунта пользователь получит доступ к поиску и бронированию автомобилей. Срок проверки зависит от оператора и способа подтверждения личности.

Александр Пьянов, «Яндекс Драйв»: «Мы готовы стать агрегатором для всего рынка каршеринга» О переходе к модели смешанного флота, развитии региональной франшизы и расширении автопарка новыми для каршеринга моделями Подробнее

Осмотр автомобиля перед поездкой: что проверить

Шаг 1. Сохранить данные о бронировании

Сделать скриншот экрана с информацией об автомобиле и времени бронирования. Он поможет подтвердить, какую машину и когда выбрал пользователь.

Шаг 2. Снять автомобиль на фото или видео

Обойти машину по периметру и снять её так, чтобы в кадр попали кузов, государственный номер и все обнаруженные повреждения. Особое внимание стоит обратить на бамперы, пороги, крылья, двери и колёсные диски.

«Очень важно фиксировать машину с четырех сторон. К сожалению, часто бывают ситуации, когда с одной стороны автомобиля находится стена, сугроб или дерево. Не все, но некоторые участники рынка используют такую оплошность клиента и предъявляют требования как раз по незафиксированной части машины», — поясняет автоюрист Наталья Виноградова.

Если не сообщить о повреждении до начала аренды, позднее оператор может предъявить претензию текущему пользователю. Все дефекты нужно отметить в приложении или передать в службу поддержки.

Шаг 3. Проверить стёкла и световые приборы

Осмотреть лобовое, заднее и боковые стёкла: на них не должно быть трещин и крупных сколов. Проверить фары, фонари и указатели поворота на видимые повреждения.

Шаг 4. Осмотреть колёса

Проверить, нет ли на шинах боковых порезов, вздутий и других заметных повреждений. Также стоит убедиться, что колёса не спущены, а диски не деформированы.

«При наличии серьезных повреждений лучше отказаться от бронирования такого автомобиля либо сразу сообщить о недостатках в службу поддержки», — рекомендует юрист сервиса «Юрик.ру» Роланд Матилян.

Шаг 5. Осмотреть салон и комплектацию

Проверить сиденья и пластиковые элементы на наличие прожогов, порезов и сильных загрязнений. Обнаруженные дефекты нужно сфотографировать и передать сервису.

Представитель «Ситидрайва» предупреждает: за загрязнение салона предусмотрен штраф от 500 до 5 000 рублей в зависимости от степени загрязнения. Курение в салоне, в том числе электронных сигарет, строго запрещено, штраф — 5 000 рублей.

Также в автомобиле должны быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Если чего-то не хватает, лучше сообщить оператору и выбрать другую машину.

Шаг 6. Запустить двигатель

После запуска проверить приборную панель. Если предупреждающие индикаторы не погасли, появились посторонние звуки или педаль тормоза работает непривычно, начинать поездку нельзя.

Также стоит сравнить показания уровня топлива или заряда с данными в приложении. О расхождениях нужно сообщить оператору.

Шаг 7. Проверить документы

В автомобиле должно находиться свидетельство о регистрации транспортного средства — СТС. Нужно сверить государственный номер и марку машины с данными в приложении и документе.

Если СТС отсутствует, начинать поездку нельзя: за управление без регистрационного документа водителя могут оштрафовать, а автомобиль — задержать до устранения нарушения.

Если обнаружено повреждение

Сфотографировать автомобиль так, чтобы были видны госномер и расположение дефекта, а затем снять повреждение крупным планом. Сразу сообщить о нём в чате поддержки: указать, где находится дефект, как он выглядит и когда был обнаружен.

«Все дефекты нужно фиксировать с привязкой к регистрационному знаку или VIN-номеру под лобовым стеклом», — поясняет юрист московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское бюро Де-юре» Дарья Александрова. Если повреждение влияет на безопасность — например, на лобовом стекле есть трещина, на шине заметно вздутие или тормоза работают непривычно, — отказаться от поездки и сообщить оператору. Даже если дефект не влияет на безопасность, его всё равно стоит зафиксировать: это поможет защититься от необоснованной претензии или штрафа.

Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, приведён в приложении к Правилам дорожного движения. Пользователю каршеринга не нужно самостоятельно ставить машине диагноз: при любой неисправности, которая может повлиять на безопасность, лучше не начинать поездку и обратиться в поддержку.

От автомобиля стоит отказаться, если:

видна утечка тормозной жидкости, педаль тормоза проваливается или после запуска не гаснет предупреждающий сигнал тормозной системы;

руль заклинивает, вращается с необычным усилием или имеет чрезмерный люфт;

не работают фары, стоп-сигналы или указатели поворота;

не работают стеклоочистители, особенно если идёт дождь или снег;

на шинах есть порезы, вздутия или повреждения, обнажающие корд;

трещина или крупное повреждение лобового стекла мешает обзору водителя;

отсутствуют или повреждены предусмотренные конструкцией зеркала заднего вида;

отсутствуют или не работают ремни безопасности;

после запуска двигателя не гаснут индикаторы давления масла, подушек безопасности, тормозной системы или другие предупреждающие сигналы;

в салоне чувствуется запах выхлопных газов или система выпуска работает с необычно громким шумом;

госномер отсутствует, закрыт или его невозможно прочитать;

в машине нет регистрационного документа на автомобиль — СТС.

Как завершить аренду и сдать машину

Припарковаться в месте, разрешённом ПДД и правилами сервиса. Перед выходом убедиться, что автомобиль находится внутри зоны завершения аренды, отмеченной в приложении, а парковка не относится к закрытой, частной или другой территории, где оставлять машину запрещено.

«Если после аренды автомобиль был эвакуирован с места парковки на спецстоянку, сервис каршеринга самостоятельно заберет оттуда автомобиль. Пользователю придется только возместить стоимость эвакуации за неправильную парковку», — отмечает представитель BelkaCar.

Проверить подключение к интернету: без связи приложение может не завершить аренду. Если интернет не работает, нужно следовать инструкции сервиса или обратиться в поддержку.

Перед выходом перевести селектор коробки передач в положение P, включить стояночный тормоз, выключить зажигание, закрыть окна, забрать личные вещи и проверить, не осталось ли в салоне мусора. Затем закрыть двери и багажник и нажать кнопку «Завершить аренду» в приложении.

Дождаться уведомления о том, что аренда завершена и автомобиль заблокирован. До этого момента поездка может продолжать тарифицироваться.

Если приложение предлагает сделать фотографии, снять автомобиль по инструкции сервиса. Дополнительно стоит сфотографировать машину с четырёх сторон и сохранить снимки в телефоне: они зафиксируют её состояние и помогут защититься от возможных претензий.

Источник: генерация

Сравнение крупнейших сервисов каршеринга в России

Сервис Основные тарифы Что влияет на стоимость Города присутствия и территория поездок Примеры штрафов по правилам сервиса Яндекс Драйв «Минуты» — поминутная аренда.

«Часы и дни» — пакет времени и пробега для длительных поездок.

«Фикс» — поездка между заранее указанными точками по известной стоимости.

«Межгород» — аренда с завершением в другом городе по доступным в приложении направлениям.

«Минуты для электромобилей» — аренда электромобиля на определённое время. Текущий спрос и количество машин поблизости;

дорожная ситуация;

местоположение автомобиля;

класс и модель машины;

условия конкретного тарифа. Точная цена отображается в приложении при бронировании. Москва и Московская область;

Санкт-Петербург и Ленинградская область;

Сочи и курорты Краснодарского края;

Казань и часть соседних территорий;

Екатеринбург, Саратов и другие доступные регионы.

Есть междугородные маршруты. Точные зоны поездок и завершения аренды отображаются в приложении. Курение в салоне — 5000 рублей;

загрязнение салона — 5000 рублей;

передача управления другому человеку — от 50 000 рублей;

передача аккаунта третьему лицу — 150 000 рублей.

Дополнительно сервис может взыскать расходы на мойку, химчистку или устранение повреждений. Делимобиль «Минуты» — оплата фактического времени аренды.

Пакетные тарифы — аренда на несколько часов или дней с включённым пробегом либо отдельной оплатой километров.

«Межгород» — возможность начать аренду в одном городе, а завершить в другом по доступным направлениям.

Дополнительные страховые опции оформляются отдельно и не являются самостоятельными тарифами аренды. Возраст и водительский стаж;

класс автомобиля;

город, время и место аренды;

спрос и количество свободных машин;

рейтинг пользователя и стиль вождения;

условия выбранного тарифа. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Пермь, Краснодар, Ярославль, Тольятти, Челябинск, Тула, Уфа и другие города.

Границы поездок и зоны завершения аренды зависят от города и отображаются в приложении. Курение в салоне — 5000 рублей;

мусор или загрязнение салона — 1500–10 000 рублей;

передача управления третьему лицу — 55 000 рублей.

Кроме штрафа могут взыскать фактические расходы на уборку или ремонт. Ситидрайв Поминутный тариф — для коротких поездок.

Тарифы от одного часа до семи дней — фиксированная стоимость аренды плюс оплата пробега по условиям тарифа.

«Фикс» — поездка до заранее указанного адреса по известной цене. Класс автомобиля и дополнительные опции;

спрос, пробки и количество машин в районе;

день недели и время суток;

возраст и водительский стаж;

репутация пользователя в приложении;

акции и программа лояльности. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород и Краснодар.

На большинстве автомобилей можно ездить в радиусе до 250 км от города начала аренды. С опцией «Радиус» — до 2000 км по России. Для некоторых классов автомобилей действуют отдельные ограничения.

Завершать аренду можно только в зелёных или платных зонах, отмеченных в приложении. Мусор или загрязнение салона — 500–5000 рублей;

курение в автомобиле — 5000 рублей;

передача управления другому человеку — 50 000 рублей и блокировка аккаунта.

Размер взыскания зависит от нарушения и условий договора. BelkaCar Поминутный тариф — от 8,5 рубля за минуту; после бесплатного ожидания действует отдельная стоимость минуты ожидания.

Два часа и 50 км — от 3600 рублей.

60 минут без включённого пробега — от 490 рублей.

24 часа без включённого пробега — от 2180 рублей.

Два дня и 300 км — от 6170 рублей.

Пять дней и 600 км — от 13 950 рублей. Выбранный тариф;

город и модель автомобиля;

дорожная ситуация и количество машин поблизости;

рейтинг пользователя;

наличие подписки, кешбэка и дополнительных страховых опций. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Доступность автомобилей, территория поездок, междугородные направления и зоны завершения аренды зависят от региона и отображаются в приложении. Курение в салоне — 7000 рублей;

загрязнение одного элемента салона — 3000 рублей;

загрязнение нескольких элементов — 5000 рублей;

передача управления другому человеку — 100 000 рублей.

Дополнительно могут взыскать расходы на химчистку.

*Цены и тарифы динамические. Итоговая стоимость зависит от города, автомобиля, пользователя и ситуации на момент бронирования. Зоны поездок и завершения аренды также могут меняться.

Штрафы, ДТП и зоны ответственности водителя

Штрафы сервиса: за что могут списать деньги

Суммы штрафов прописаны в договоре каждого сервиса и могут сильно различаться. Список нарушений широкий: штрафы могут предусматриваться, например, за утрату СТС, передачу управления другому человеку, использование автомобиля не по назначению или опасное вождение.Принимая условия оферты, пользователь соглашается с правилами сервиса, в том числе с договорными штрафами за нарушения, предусмотренные договором.

По данным юриста Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское бюро „Де-юре“» Дарьи Александровой, самые распространённые нарушения — загрязнение салона, курение в автомобиле, повреждение машины и передача управления третьему лицу. В «Ситидрайве» подтверждают, что водитель может получить штраф как за нарушения ПДД, так и за нарушение внутренних правил — например, курение в салоне или опасную езду. Блокировка аккаунта, по словам представителей компании, применяется за грубые или повторяющиеся нарушения.

Штрафы предусмотрены договорами сервисов, но отдельные начисления можно оспорить. Как отмечает юрист сервиса «Юрик.ру» Роланд Матилян, суд может встать на сторону пользователя, если оператор не докажет вину конкретного водителя: например, штраф за повреждение могут отменить, если нет подтверждений, что оно появилось именно во время этой аренды.

«Суды могут отменять санкции за эвакуацию, парковку и иные последствия, наступившие уже после завершения аренды, а также плату за простой без подтвержденного расчета реальных убытков», — добавляет Матилян.

Кроме того, суд может признать недействительными отдельные условия договора, если они ущемляют права потребителя. Такая возможность предусмотрена статьёй 16 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Автоюрист Наталья Виноградова добавляет, что по ходатайству ответчика суды могут снизить размер штрафа на основании статьи 333 ГК РФ, если сочтут его несоразмерным последствиям нарушения. «В моей практике были случаи десятикратного снижения штрафа, что существенно облегчало долговое бремя клиента», — отмечает эксперт.

Штрафы ГИБДД: кто платит за нарушение

Постановления по нарушениям, зафиксированным дорожными камерами, первоначально приходят собственнику автомобиля — каршеринговому сервису. Оператор определяет, кто пользовался машиной в момент нарушения, и требует от него оплатить штраф. Сумму могут списать с привязанной карты или отразить как задолженность в приложении — порядок зависит от сервиса.

В «Ситидрайве» поясняют: «Все штрафы ГИБДД приходят сначала в сервис, он их оплачивает и перевыставляет чек оплаты на e-mail пользователя, указанный при регистрации. Все детали по нарушению и выписанное постановление можно найти в истории поездок в приложении». Аналогичные правила действуют и в BelkaCar.

Если постановление оформил инспектор непосредственно на водителя, тот оплачивает или обжалует штраф самостоятельно. Если уведомление пришло через каршеринговый сервис, нужно проверить дату, время и место нарушения, а затем следовать инструкции оператора.

Пользователь отвечает за подтверждённые нарушения, совершённые во время его аренды. Если он не согласен со штрафом, следует обратиться в поддержку: сервис может предоставить документы, необходимые для обжалования постановления.

Понятие каршеринга хотят закрепить в законодательстве — это унифицирует правила парковки и проверки прав в регионах С инициативой выступил оператор «Делимобиль» Подробнее

ДТП на каршеринге: что делать водителю

Сначала водитель обязан выполнить требования ПДД, которые одинаковы для всех участников дорожного движения:

Немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и не перемещать автомобиль без необходимости.

Перевести селектор коробки передач в положение P и включить стояночный тормоз.

Установить знак аварийной остановки не менее чем в 15 метрах от машины в населённом пункте и не менее чем в 30 метрах вне населённого пункта.

Проверить, есть ли пострадавшие. При необходимости вызвать скорую помощь по номеру 103 или экстренные службы по номеру 112 и по возможности оказать первую помощь.

Сообщить о происшествии полиции по номеру 102 или 112 и следовать полученным указаниям.

«Прежде всего необходимо остановиться и не перемещать автомобиль. Следует включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. <...> Покидать место аварии нельзя», — напоминает юрист сервиса «Юрик.ру» Роланд Матилян.

После этого водитель каршеринга должен выполнить дополнительные действия, связанные с арендой автомобиля:

Сразу связаться со службой поддержки каршеринга и выполнять инструкции оператора.

Не завершать аренду самостоятельно, пока сервис не разрешит это сделать.

Сфотографировать общий план места аварии, положение автомобилей, госномера, повреждения машин, дорожные знаки, разметку и другие обстоятельства происшествия.

Записать ФИО и контакты участников и очевидцев.

Не оформлять европротокол без согласования с оператором: некоторые сервисы требуют присутствия сотрудников полиции.

Сфотографировать документы о ДТП и отправить их в поддержку способом, который укажет сервис.

Кто отвечает за ущерб после ДТП

Если пользователя каршеринга признают виновником ДТП, расходы могут лечь на него в пределах, не покрытых страховкой и условиями выбранного тарифа. При этом ответственность зависит не только от того, кто нарушил ПДД, но и от условий договора, обстоятельств аварии и причинённого ущерба.

Вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля, возмещается по правилам статей 1079 и 1064 ГК РФ. Если страховой выплаты по ОСАГО недостаточно для полного покрытия ущерба, разницу могут взыскать с лица, ответственного за ДТП (ст. 1072 ГК РФ).

Есть несколько обстоятельств, которые могут повлиять на размер выплат:

Дополнительное страховое покрытие. У каршеринга часто есть более дорогие тарифы или платные опции, которые уменьшают сумму, которую водитель должен заплатить при повреждении машины. Проще говоря, клиент заранее платит больше за поездку, чтобы в случае ДТП заплатить меньше за ремонт. Как отмечает автоюрист Наталья Виноградова, такие тарифы помогают снизить расходы водителя. Но условия могут отличаться: иногда есть франшиза (часть ущерба всё равно оплачивает водитель), ограничения по сумме и ситуации, когда защита не действует.

Техническая неисправность. Закон допускает, что если причиной ДТП стала скрытая неисправность, которую водитель не мог обнаружить при обычном осмотре, ответственность может быть полностью или частично возложена на сервис (ст. 612 и 1064 ГК РФ). Как отмечает автоюрист Наталья Виноградова, «в таких ситуациях ключевое значение имеют доказательства: необходимо подтвердить не только наличие неисправности, но и её прямую связь с ДТП, иначе переложить ответственность на сервис будет крайне сложно».

Ответственность обеих сторон. Если аварии способствовали и действия водителя, и техническая неисправность автомобиля, суд может распределить ответственность между пользователем и сервисом с учётом обстоятельств дела и степени вины каждой стороны.

Возмещение расходов через суд. Если пользователь уже компенсировал ущерб третьему лицу, он может потребовать возмещения расходов от сервиса, доказав, что ДТП полностью или частично произошло из-за недостатков автомобиля либо ненадлежащих действий оператора.

Источник: генерация

Частые вопросы о каршеринге Кто платит за бензин и платные парковки? > Пользователь платит только за аренду автомобиля. Бензин, открытые платные парковки, мойка и обслуживание машин — за счёт каршерингового сервиса. Это стандартная практика для большинства операторов, подтверждают в «Ситидрайве». Нюансы могут быть в деталях: например, в BelkaCar компенсируют затраты на заправку бонусами, если пользователь прислал фискальный чек в поддержку. Что делать, если забыли вещи в салоне? > Если пользователь забыл вещи в машине, нужно обратиться в службу поддержки. Скорость возврата зависит от того, где находится автомобиль и успел ли его забронировать другой клиент. «Можно попробовать забрать вещи самостоятельно, если машина ещё свободна: для этого нужно снова забронировать автомобиль, забрать вещи и завершить аренду. Если машина уже занята другим пользователем или её невозможно забронировать, следует связаться со службой поддержки — там подскажут, где находится автомобиль и доступна ли к нему бронь», — отмечают в BelkaCar. Что будет, если случайно не оплатить поездку? > При задолженности сервис может ограничить доступ к новым бронированиям до её погашения. Точный порядок зависит от условий конкретного оператора: долг могут списать с привязанной карты, отразить в приложении или временно заблокировать аккаунт. Можно ли передавать руль другим людям и выезжать в другие регионы? > Бронировать автомобиль можно только со своего аккаунта. Передавать машину, управление или данные аккаунта другому человеку запрещено. За это сервис может начислить крупный штраф, а страховое покрытие при аварии — не применить. Другой человек может управлять машиной только в рамках аренды, оформленной на его собственный подтверждённый аккаунт. Междугородные поездки разрешены не у всех сервисов и не на одинаковых условиях. В BelkaCar можно перемещаться между городами, но завершить аренду нужно в городе, где она началась, а вот у «Ситидрайва» базовый радиус поездки составляет до 250 км от города аренды, и с дополнительной опцией «Радиус» можно удалиться на расстояние до 2000 км, но только по территории России и с учётом ограничений договора. Можно ли перевозить животных? > Это зависит от правил сервиса. Так, в «Ситидрайве» и BelkaCar животных можно перевозить только в закрытых переносках, чтобы они не контактировали с салоном и не оставляли загрязнений. Перед поездкой стоит дополнительно проверить актуальные правила конкретного сервиса: требования к перевозке животных могут меняться и различаться в зависимости от оператора.