Google, Amazon, Microsoft и Meta* вложили в ИИ более $1 трлн — свободный денежный поток компаний достиг минимума

С начала 2023 года главные представители бигтеха — Google, Amazon, Microsoft и Meta* —инвестировали в развитие искусственного интеллекта более $1,1 трлн, сообщает Financial Times. Основная часть средств компании направлялина строительство дата-центров, закупку чипов и развитие вычислительной инфраструктуры. При этом свободный денежный поток крупнейших американских компаний сократился до минимума за последнее десятилетие из-за постоянных вложений в ИИ.

IT-гиганты инвестируют в развитие ИИ еще $745 млрд

Совокупные капитальные затраты четырех технологических гигантов на искусственный интеллект с 2023 по 2026 год за три года достигли $1,1 трлн. Согласно квартальной отчетности компаний, в 2026 году бигтех потратит на ИИ почти столько же, сколько за предыдущие три года — около $745 млрд.

Как пишет Financial Times, компании продолжают увеличивать расходы на фоне высокой конкуренции в сфере искусственного интеллекта. Основными статьями расходов остаются строительство дата-центров, закупка ускорителей вычислений и расширение энергетической инфраструктуры.

Вложения в ИИ начинают окупаться

Google, Amazon и Microsoft в своих отчетах за II квартал сообщили об ускорении роста облачных подразделений, продающих вычислительные мощности разработчикам ИИ и корпоративным клиентам.

Meta*, не имеющая собственного облачного бизнеса, заявила, что технологии искусственного интеллекта помогли повысить эффективность рекламной платформы. По данным финансового отчета за II квартал, выручка компании составила $47,5 млрд. Расходы на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта достигли $130 млрд в год.

IT-гиганты тратят рекордные суммы на ИИ, жертвуя свободным денежным потоком

Совокупный свободный денежный поток Google, Amazon, Microsoft и Meta* сократился до $7 млрд из-за постоянных вложений в ИИ-инфраструктуру. Это самый низкий финансовый показатель за последние 10 лет.

Кроме того, компании продолжают брать на себя долгосрочные финансовые обязательства. За последний квартал Google, Microsoft и Meta* заключили новые соглашения, связанные с развитием ИИ, почти на $900 млрд. Речь идет прежде всего об аренде дата-центров, закупке оборудования, облачных мощностей и энергоснабжения.

Инвесторы ждут отдачи от вложений в нейросети

Рынок начинает требовать от технологических компаний подтверждения эффективности инвестиций в ИИ финансовыми результатами. Как отмечает The Wall Street Journal, во время разговора с инвесторами Meta* не представила конкретных планов по использованию дополнительных вычислительных мощностей и оценке будущей отдачи от инвестиций в ИИ.

Для рынка ключевым вопросом стала не сама сумма расходов, а то, насколько быстро компания сможет превратить вложения в новый источник дохода Однако Meta* не дала инвесторам четких обещаний.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ